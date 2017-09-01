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Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı

Logitech, zarif ve sade tasarıma sahip yeni kablosuz hoparlör MX Sound’u tanıttı. 24 watt gücündeki MX Sound'un hareket sensörü ve dokunmatik kontroller gibi özellikleri bulunuyor.
1 yıl
3,1b
1
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı
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Son zamanlarda çıkardığı başarılı kablosuz hoparlörler ile dikkat çeken Logitech, en yeni ürünü MX Sound’u IFA 2017 fuarında tanıttı. 24 watt gücünde, boyutuna göre güçlü ses çıkışı sunan MX Sound kayıpsız bas ve tiz sesler vadediyor.
Ses kalitesinin yanında hareket sensörü, aydınlatma ve dokunmatik kontroller gibi yenilikçi özellikleri de bulunuyor. Logitech Easy-Switch özelliği sayesinde Bluetooth üzerinden aynı anda iki cihaza bağlanılabiliyor ve 20 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanabiliyor. Dilerseniz MX Sound'un 3.5mm kulaklık çıkışı sayesinde kablolu bağlantı yapabilmek de mümkün.

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1,72 kilo ağırlığa sahip Logitech MX Sound, 99 dolar fiyatı ile Ekim ayında satışa sunulacak.


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