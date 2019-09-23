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    Louis Vuitton, League of Legends için yeni kostümler tasarlıyor

    Dünya şampiyonası için Louis Vuitton ile anlaşma yapan Riot Games, League of Legends Sihirdar Kupası kılıfını ve özel kostümleri ünlü stüdyodan alacak. Bu tasarımlar, şampiyona süresince sergilenecek.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Moda dünyasına büyük bir adım atan League of Legends, bugün Riot Games tarafından açıklanana göre Louis Vuitton ile partnerliğini açıkladı. Anlaşmaya göre tasarım ofisi, oyun için hem gerçek dünyada hem de oyun içinde yer alan objeler tasarlayacak.
    Tasarımların nasıl göründüğüyle ilgili henüz herhangi bir fikrimizin olmadığı projeler arasında iki büyük parça olduğunu biliyoruz. Bunlardan ilki, Louis Vuitton’un oyunun dünya şampiyonlarına verilecek Sihirdar Kupası’na bir kılıf tasarladığı yönünde. Berlin’de 2 Ekim’de başlayacak etkinlikte takımlar birbiriyle mücadele edecek ve final maçı, 10 Kasım’da Paris´’te gerçekleşecek. Riot Games’e göre kupanın tasarımında hem Louis Vuitton klasik elementleri, hem de League of Legends’ın teknolojik parçaları yer alacak.
    Oyunun içinde yer alacak parçalara geldiğimizde, özel tasarım kostümler şeklinde kendisini gösterecek Louis Vuitton, bu konuda Nicolas Ghesquière adlı kadın koleksiyonları tasarımcısını görevlendirdi. Bir ay sürecek şampiyonalar süresince kostümler ve tabii ki kupa kılıfı, oyunculara sergilenecek.


    https://www.theverge.com/2019/9/23/20875541/louis-vuitton-league-of-legends-skins-summoners-cup-case Yorum Yaz
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