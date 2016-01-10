Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230





Zaman zaman amiral gemi akıllı telefon modellerinin çeşitli mücevherler ile kaplanarak çok daha yüksek fiyat etiketlerine satıldığını görüyoruz. Daha çok zengin tüketicilere hitap eden bu tarz lüks çözümlere, Vietnamlı Karalux'tan ilginç bir yaklaşım geldi.





Karalux, ülkede lüks tüketime hitap edecek bir Nokia 230 modeli hazırlamış. Bilindiği gibi Nokia 230 modeli 55$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı ve gelişmekte olan pazarlara hitap ediyordu. Firmanın hazırladığı altın kaplama Nokia 230 modeli ise 200$ fiyat etiketine sahip. Bu bakımdan en ucuz lüks tüketim telefonu olma özelliğini taşıyor. Normalde firmanın altın kaplama akıllı telefon ürünleri 2500$ civarına kadar çıkıyor.





Eğer elinizde bir Nokia 230 modeli varsa, altın kaplama işlemi 67$'a geliyor. Bu işlem için firma 3-4 saat çalışıyor. Altın kaplamanın üzerine ise koruma amacıyla soyulma ve çizilmelere dayanıklı bir katman daha ekleniyor. Böylece kullanıcıya uzun süre kullanabileceği lüks bir cihaz sunuluyor.





2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan model, Series 30 arayüzü üzerinde çalışıyor. Arka kısımda LED flaşlı 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 16MB RAM, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 3.0 ve FM radyo cihazın katma değerli özellikleri arasında. 1200mAh kapasiteli bataryası ile 23 saat konuşma, 27 gün de bekleme süresi sunan telefon değiştirilebilir batarya ile tüketicilere uzun yıllar kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

http://karalux.net/24k-gold-nokia-230/