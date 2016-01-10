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Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230

Lüks tüketime yönelik bir telefon arayanlar ancak fazla para vermek de istemeyenler için Vietnam'dan ilginç bir çözüm karşımızda: 24 karat altın kaplama Nokia 230.
3 yıl
5,8b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230


Zaman zaman amiral gemi akıllı telefon modellerinin çeşitli mücevherler ile kaplanarak çok daha yüksek fiyat etiketlerine satıldığını görüyoruz. Daha çok zengin tüketicilere hitap eden bu tarz lüks çözümlere, Vietnamlı Karalux'tan ilginç bir yaklaşım geldi. 

Karalux, ülkede lüks tüketime hitap edecek bir Nokia 230 modeli hazırlamış. Bilindiği gibi Nokia 230 modeli 55$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı ve gelişmekte olan pazarlara hitap ediyordu. Firmanın hazırladığı altın kaplama Nokia 230 modeli ise 200$ fiyat etiketine sahip. Bu bakımdan en ucuz lüks tüketim telefonu olma özelliğini taşıyor. Normalde firmanın altın kaplama akıllı telefon ürünleri 2500$ civarına kadar çıkıyor. 

Eğer elinizde bir Nokia 230 modeli varsa, altın kaplama işlemi 67$'a geliyor. Bu işlem için firma 3-4 saat çalışıyor. Altın kaplamanın üzerine ise koruma amacıyla soyulma ve çizilmelere dayanıklı bir katman daha ekleniyor. Böylece kullanıcıya uzun süre kullanabileceği lüks bir cihaz sunuluyor. 

2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan model, Series 30 arayüzü üzerinde çalışıyor. Arka kısımda LED flaşlı 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 16MB RAM, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 3.0 ve FM radyo cihazın katma değerli özellikleri arasında. 1200mAh kapasiteli bataryası ile 23 saat konuşma, 27 gün de bekleme süresi sunan telefon değiştirilebilir batarya ile tüketicilere uzun yıllar kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor.  

http://karalux.net/24k-gold-nokia-230/ Yorum Yaz
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clopin 3 yıl en beğenilen
eşşege altın semer olayı bu olsa gerek.
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matmuhendisi 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Kullanılan altın telefondan pahalı :D

inanılmaz tespit
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musty578 3 yıl
Ups ciktimi
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FRAPS_TR 3 yıl musty578
musty578
Ups ciktimi

Nokia nın son tuşlu telefonları ülkemize pek gelmiyor. Birçok telefonu gelmedi gelenlerde aşırı pahalı geldi. 300-400 lira kim tuşlu telefona verir ki.
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musty578 3 yıl
Bu normal nokia 230 ne zaman gelicek ya 2 aydir bekliyorum tasarim harikasi bence tuslu telefonlar arasinda
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ınfiniti red bull racing 3 yıl
Bu tip şeylere para verenler neyin kafasını yaşar hiç anlamam.
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süvari 3 yıl
Yılan oyununda bir değişim oldumu
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peaceandwar 3 yıl
Bunu alıp lüks olacağıma dumanla haberleşirim daha iyi.
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Reverans! 3 yıl
Hem lüks isticem hemde nokia 230 mu kullanı
cam
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WaylandIZMIR 3 yıl
Bu Nokia "Antimadde" olsa bile kullanılmaz.
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einhander 3 yıl
nokia şaka yapıyor olabılır piyasanın yeni trollü nokia
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BekirTemel 3 yıl
gözümden düştün nokia,milleti aptal yerine koymak mı marifet.
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shadowtr 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

gözümden düştün nokia,milleti aptal yerine koymak mı marifet.


Olay nokia bağımsız...
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kymelria 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Lal_gece 3 yıl
Nokia hala neyin peşinde ya .. muhtemelen dipten çıkmaya çalışıyorlar.. ama hala eski kafadalar
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JoeyBane 3 yıl
Hic altin telefonum olmadi demeyin
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arel.gr 3 yıl
tr'cesi 24 ayar olacak."karat" diil.
altın kaplama urun sunarken "mikron" kalinliginida belirtiyorlar, boole gecistirmece olmuyor
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ResulMert 3 yıl
umut_baris
aycibin
umut_baris
aycibin telefon baştan çöp 1-ucuz telefonun lüksü olmaz 2-lüks telefon kullanan çift sim kart kullanmaz 3-bir telnolojik ürüne lüks diyeceksen telknolojinin son imkanlarını sunacaksın
Niye, hayatında lüks telefon mu kullandın? Çift sim kart bugün iş dünyasında yaygın bir olay. Vertu nasıl sunuyorsa Nokia da sunabilir? Bataryası Apple Iphone dan bile daha fazla gidiyor. Apple önce bataryasını geliştirsin.
lüks tüketimin beklentisi de ona göre olur.lüks tüketimse konu,2 misli fiyatına 2 telefon alınır.12 yıllık iş yaşantımda 2 hatlı gördüğüm kişi sayısı sayılı.onlar da özel ve iş hatlarını ayrı telefonlarda kullanıyor. vertu düşük donanım sunduğu için piyasada tutmadı.firma el değiştrerek ayakta durmaya çalışıyor.ama iphone lüks segmentte çok daha baskın.daha zengini de gidip altın kaplamasını alıyor.iphone bataryası kötü olduğundan bir telefonun iphonedan iyi bataryası olması çok da büyük bir marifet sayılmaz :) iphone7 incelecek diyorlar.demekki pili gerileyecek.
Her ürün bir alıcısı için yaratılmıştır.

Her ürün bir alıcısı için icad edilmiştir demen lazımdı.
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