Lüks cep telefonu üreticisi Vertu'dan dokunmatik ekranlı model: Constellation

Haber Editörü
Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın yan kuruluşu olan Vertu, üst gelir grubuna hitap eden, değerli materyallerle bezeli modellerini sergilemeye kaldığı yerden devam ediyor. Vertu, dokunmatik ekran ile Symbian işletim sistemini buluşturan Constellation'ın kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdi.
Kullanılan materyallere göre fiyatı 4400 Euro'dan başlayıp 10.900 Euro'ya kadar ulaşacak olan Constellation, 118.2 mm x 54.5 mm x 12.2 mm ebatlarında ve 164 - 199 gram arasında değişen ağırlıklarda monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM ve dört band WCDMA alt yapılarıyla uyumlu çalışabilen cep telefonunda, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana (Safir kristal), 32 GB dahili flash belleğe yer verilmiş.
GPS, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth üçlüsüyle donatılan ve FM radyoya gelen akıllı telefonda, 8 megapiksel çözünürlüğünde sabit odaklı (EDOF) kamera bulunuyor. Kameraya çift LED flaş eşlik ediyor.
Son olarak Twitter ve Facebook uygulamalarıyla gelen Vertu Constellation'ın yakın zamanda boy göstermesi bekleniyor.
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disi bir suru pahali ivir zivirla kapli ama ici bos teneke.
zuhahaha :D:D abi yıkıldım sayende ya. doğru söze ne denirki :)
Şuanda Nokia oro diye bi modelde çıkartmış. 18 karat altınla kaplamış 3 milyardan iteliyordu. Donanımı beceremeyince materyal kalitesine ağırlık vermişler diyebilirim. :D satarsa 10bin satar onuda öpüp başına koyar.
cinliler cakmasini yapsa kimse 100 TL vermez herhalde.