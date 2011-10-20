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Lüks cep telefonu üreticisi Vertu'dan dokunmatik ekranlı model: Constellation

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,3b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Lüks cep telefonu üreticisi Vertu'dan dokunmatik ekranlı model: Constellation
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Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın yan kuruluşu olan Vertu, üst gelir grubuna hitap eden, değerli materyallerle bezeli modellerini sergilemeye kaldığı yerden devam ediyor. Vertu, dokunmatik ekran ile Symbian işletim sistemini buluşturan Constellation'ın kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdi.
Kullanılan materyallere göre fiyatı 4400 Euro'dan başlayıp 10.900 Euro'ya kadar ulaşacak olan Constellation, 118.2 mm x 54.5 mm x 12.2 mm ebatlarında ve 164 - 199 gram arasında değişen ağırlıklarda monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM ve dört band WCDMA alt yapılarıyla uyumlu çalışabilen cep telefonunda, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel (nHD) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana (Safir kristal), 32 GB dahili flash belleğe yer verilmiş.
GPS, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth üçlüsüyle donatılan ve FM radyoya gelen akıllı telefonda, 8 megapiksel çözünürlüğünde sabit odaklı (EDOF) kamera bulunuyor. Kameraya çift LED flaş eşlik ediyor.
Son olarak Twitter ve Facebook uygulamalarıyla gelen Vertu Constellation'ın yakın zamanda boy göstermesi bekleniyor.
Lüks cep telefonu üreticisi Vertu'dan dokunmatik ekranlı model: Constellation
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
bazen fakir olduğuma seviniyorum :)
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CyberExplorer 8 yıl
Bülent Ersoy zaten Vertu telefon kullanıyor. Hatta hoparlörü bozulan Vertu'sundan yeni Vertu'suna bilgiler kopyalanır iken eski telefondna bilgilerin silinmesini özellikle rica etmişti ve başında beklemişti. :D
Bülent Ersoy zaten Vertu telefon kullanıyor. Hatta hoparlörü bozulan Vertu'sundan yeni Vertu'suna bilgiler kopyalanır iken eski telefondna bilgilerin silinmesin...
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darkaura 8 yıl
bir telefon sahiplerini ancak bu kadar guzel temsil edebilir.
disi bir suru pahali ivir zivirla kapli ama ici bos teneke.
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silver021 8 yıl
umutarslan.com
bazen fakir olduğuma seviniyorum :)

zuhahaha :D:D abi yıkıldım sayende ya. doğru söze ne denirki :)
Şuanda Nokia oro diye bi modelde çıkartmış. 18 karat altınla kaplamış 3 milyardan iteliyordu. Donanımı beceremeyince materyal kalitesine ağırlık vermişler diyebilirim. :D satarsa 10bin satar onuda öpüp başına koyar.
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ZZ RAT 8 yıl
cirkinlik abidesi,
cinliler cakmasini yapsa kimse 100 TL vermez herhalde.
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veleciraptor 8 yıl
Donanımdan hiç ama hiç anlamayan ama gösteriş için iPhone alan bir Apple fanatiği olarak 10.990 avro olanından 2 tane hemen almalıyım :)
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longlovee 8 yıl
itele...
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
bazen fakir olduğuma seviniyorum :)
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CyberExplorer 8 yıl
Bülent Ersoy zaten Vertu telefon kullanıyor. Hatta hoparlörü bozulan Vertu'sundan yeni Vertu'suna bilgiler kopyalanır iken eski telefondna bilgilerin silinmesini özellikle rica etmişti ve başında beklemişti. :D
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sweatcan 8 yıl
bizim burda bi laf var eşşeğin bilmem neyine benzemiş diye görünce bunu o geldi aklıma.
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SystemApps 8 yıl
tam bülent ersoyluk :D
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