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Lumia 1020 yıl sonuna doğru Türkiye'de

5 yıl
3,5b
1
122
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 yıl sonuna doğru Türkiye'de

Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamerasıyla Pureview neslinde yeni bir perdeyi aralayan Lumia 1020 modeli, kamera odaklı akıllı telefon segmentinde de ses getirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda model farklı ülkelerde satışa çıkmaya hazırlanırken, Nokia Türkiye de beklenen açıklamayı yaptı.

Açıklamaya göre ülkemiz tüketicileri Lumia 1020 modeline yılın sonlarına doğru kavuşacak. Tahminler Lumia 1020 modelinin Lumia 920 modelinin ülkemize giriş fiyatı ile benzer seviyede yani 1799TL civarında olacağı yönünde.

4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan model Gorilla Glass 3 ile sağlamlığını artırmış. Modelde çift çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 41MP çözünürlükte kamera, altı lensli ZEISS optik sensör, optik imaj dengeleyici, profesyonellere yönelik Nokia Pro Camera, HAAC mikrofonlar ile kristal berraklığında ses kaydı şeklinde özellikler bulunuyor.

Modelin 64GB kapasiteli versiyonu ise dünyada bazı operatörlere özel olarak satışa sunulacak. Ülkemizde ise henüz 64GB kapasiteli versiyonun satılıp satılmayacağı belli değil.


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General. 5 yıl en beğenilen
Yıl sonumu ne yaptın be Nokia çok geç bir tarih maalesef Samsung boşuna lider olmadı bu piyasada ürün tanıtıp 1 Ay içinde bütün dünyada satışa çıkıyor 4-5 Aya kadar insan heyecanını kaybeder artı rakiplerin 4-5 ayda boş durmayacak bu işler böyle yürüyor Atı alan Üsküdar'ı geçer misali
Yıl sonumu ne yaptın be Nokia çok geç bir tarih maalesef Samsung boşuna lider olmadı bu piyasada ürün tanıtıp 1 Ay içinde bütün dünyada satışa çıkıyor 4-5 Aya ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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e-Militarist 5 yıl Cyaßß
Cyaßß

hafıza atırılabilecekmi acaba? 10mb fotoğraf boyutu ile 32 gb yaş dava



Haftada bir çektiğin resimleri bilgisayara ya da harici bir diske yedeklersin olur biter. Aynı hesap. Ha 16 gblık bir telefon çıkartıp 32 gb lık hafıza kartını destekletmişler ha tam tersi. Dert ettiğiniz şeye bak. Buldunuz bunuyosunuz. Eskiden gb mı vardı. Eli ayağı düzgün olsun da çocuk kız olmuş erkek olmuş farketmez, Allah bahtını açık etsin diye bir laf vardır bizim buralarda.
Cyaßßhafıza atırılabilecekmi acaba? 10mb fotoğraf boyutu ile 32 gb yaş davaHaftada bir çektiğin ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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darkest earth 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

DH Misafiri

Nokia gümbür gümbür geliyor! Bakalım androidçiler, iosçular hangi deliğe kaçacak?

Onların suyu ısındı. Sağlam kayaya çarptılar. Şaşkınlar şu an. Kendi aralarındaki rant kavgasına Nokiayı da alabileceklerini sandılar ama yanıldılar. Nokia bu. Yılların tecrübesi. Tarihin en iyi donanımına sahip telefonu ve yakın zamanda daha iyileriyle karşı karşıya kalacağız. Sırada windows phone 8.1 3 gb ram 2ghz işlemci ve 51 mp kameralı yeni Lumialar var. Lumia sayesinde milyonlarca androidli telefon iphone serisi çöp oldu. Bu nokianın zaferi. Teşekkürler nokia. Android boyunduruğu altına girmediğin ve yeni bir dünyanın kapılarını bize ardına kadar açtığın için.

Olum ben de Nokia'yı severim ama bu kadar fanboyluğa gerek yok
e-MilitaristDH MisafiriNokia gümbür gümbür geliyor! Bakalım androidçiler, iosçular hangi deliğe kaçacak?
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DH Misafiri 5 yıl
ya 1800 tl demişler de avrupa satış fiyatı 600 tl ya :)
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya 1800 tl demişler de avrupa satış fiyatı 600 tl ya :)

Avrupa Tl ye mi geçmiş? 600 € olmasın o?
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anedo 5 yıl
yok daha neler isterseniz 2015 satışa çıkarın. Türkiyede satılana kadar diğer markalar 2-3 model daha çıkarır.
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eofdred 5 yıl
fiyatı ile ilgili söyleyeceklerim var
bunun amerika satış fiyatı 600 dolar olacak
samsung galaxy s4 ün amerika satış fiyatı 625 dolar (32gb)
s4 ün türkiyedeki satış fiyatı 1400-1600 arası
lumia1020 eğer 1600 liradan bi kuruş yukarda olursa türkiye pazarında hayal kırıklığı yaşarlar.
lakin pureview 808 de yaptıkları gibi kazık bi rakamla satarlarsa ki 1020 için 2000 liradır bu yine 808 in yaşadığı düşüşü yaşar ki 7-8 ay sonra bu telefonu 1000 bilemedin 1199 liraya alabiliriz.
nokia pazarlamayı hiç iyi beceremiyor ama yiğidi öldür hakkını yeme diğer markaların 1020 nin kamera kalitesine "yaklaşabilmek" için en az 2 yıl çalışmaları gerek. pureview white paper ı okuyanlar bilir oversampling ile çekilen 5mp fotoların kalitesini htc nin ultra pixelleri değil kafam kadar kafam kadar pixellerle dahi yakalayamazlar kumlanmanın önüne geçemezler.
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darkest earth 5 yıl eofdred
eofdred

fiyatı ile ilgili söyleyeceklerim var
bunun amerika satış fiyatı 600 dolar olacak
samsung galaxy s4 ün amerika satış fiyatı 625 dolar (32gb)
s4 ün türkiyedeki satış fiyatı 1400-1600 arası
lumia1020 eğer 1600 liradan bi kuruş yukarda olursa türkiye pazarında hayal kırıklığı yaşarlar.
lakin pureview 808 de yaptıkları gibi kazık bi rakamla satarlarsa ki 1020 için 2000 liradır bu yine 808 in yaşadığı düşüşü yaşar ki 7-8 ay sonra bu telefonu 1000 bilemedin 1199 liraya alabiliriz.

nokia pazarlamayı hiç iyi beceremiyor ama yiğidi öldür hakkını yeme diğer markaların 1020 nin kamera kalitesine "yaklaşabilmek" için en az 2 yıl çalışmaları gerek. pureview white paper ı okuyanlar bilir oversampling ile çekilen 5mp fotoların kalitesini htc nin ultra pixelleri değil kafam kadar kafam kadar pixellerle dahi yakalayamazlar kumlanmanın önüne geçemezler.

son cümleye bittim ben beyler
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gel pc pc 5 yıl
Yıl sonu nedir ha nedir? abi biz hakikaten kendimizi kandırıyoruz yok en hızlı ilerleyen ekonomi yok teknolojide ilk 10 a girme çalışmaları


adamlar bizi bildiğin somali ile aynı kefeye koymuş.

yazık çok yazık
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e-Militarist 5 yıl
Almanya'da bile Eylül ayında çıkıyor. Bizde de Kasım'da çıkar en geç. Abartmayalım.
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Nokia Specialist 5 yıl
benim canon a580 powershot 8mp kamera ile 3.6mb çekiyor, 41mb = ????
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modifci 5 yıl
Fiyat iyi aslında
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Windows10 5 yıl ekrem71
Lumia 920nin Türkiye satış fiyatı 1650 TL idi.
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salihbocIX 5 yıl
evet herkeze selam 1020 ile ilgili yeni bilgilerden sizlere biraz bahsedeyim bilirsiniz lumia 920 daha çıktıkğında türkiyeye geliş fiyatı hangi tarihde geleceğini yakın nokia üst düzey bir ahbabımdan aldığım bilgilerde sizlere vermiştim aynısıda olmuştu.Gelelim yeni bebeğimize cihaz kasım 15*25 arası türkiye pazarına giriş yapacağı yönünde bir bilgi aldım bu ilki fiyat konusua gelirsek şu an pazar payı araştırması devam ettiğini iphonedan gelecek bir hamle olursa 5s yada 6 artık her ne ise ona göre şekil alabileceği iması sezdim birazda ama öngörülen satış fiyatı şimdilik 1999 tl şeklinde.Cihaz ilk turkcelle gelmeyecek bu sefer o konuda biraz farklı düşünce hakimmiş hatta çok büyük bir gala ile cihazın tanıtımı ertesi gün piyasada aynı anda tüm türkiyede bayilerde nokia shoplarda 1999 tlden satışa çıkacağı şeklinde bir palanlama olabilirmiş.Ürün eğitimleri kasım başında olabilirmiş.Ayrıca renk olarak cyan vede dark rose renkleride türkiye özel renk seçeneği olarak gelme ihtimali varmış renk kodları istenmiş 2 adet eksra olarak buradaki ofisden.Şimdilik bu kadar yeni şeyler gelirse an ve an paylaşırım.
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egemen_e 5 yıl
s3 den buna geçmeyekmi :)
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join 5 yıl
e-Militarist
DH Misafiri Nokia gümbür gümbür geliyor! Bakalım androidçiler, iosçular hangi deliğe kaçacak?
Onların suyu ısındı. Sağlam kayaya çarptılar. Şaşkınlar şu an. Kendi aralarındaki rant kavgasına Nokiayı da alabileceklerini sandılar ama yanıldılar. Nokia bu. Yılların tecrübesi. Tarihin en iyi donanımına sahip telefonu ve yakın zamanda daha iyileriyle karşı karşıya kalacağız. Sırada windows phone 8.1 3 gb ram 2ghz işlemci ve 51 mp kameralı yeni Lumialar var. Lumia sayesinde milyonlarca androidli telefon iphone serisi çöp oldu. Bu nokianın zaferi. Teşekkürler nokia. Android boyunduruğu altına girmediğin ve yeni bir dünyanın kapılarını bize ardına kadar açtığın için.

Neler oluyor böyle. Bakın ben yıllarca Nokia kullandım hatta nokia'nın ötesinde telefon olmaz diyordum. Samsung'un ilk çıktığı zaman ürettiği telefonlar nokia karşısında hiç şansları yoktu. Ama malesef Nokia'da kendini beğenmişlik baş gösterdi ilk akıllı telefon denilen olayı Nokia başlatmasına rağmen donanımlarda hep cimri davrandı güncel donanımlar dururken önceki telefonlarına koyduğu donanımları koymaya devam etti. Yenilikçi pek bir şey sergilemedi ve ayrıca tanıttığı bir telefonu uzun süre sonra satışa çıkartıp milletin sabrını taşırdı. Bunları hep birlikte yaşadık. Sonra Apple akıllı telefon konusunu başka boyutlara taşıdı Google de ios'a rakip olabilmesi için uzun yıllardır Android ile uğraştı da uğraştı ve sonunda elle tutulur bir şeyler yaptı. Şuan Android işletim sistemi pek de kötü bir durumda değil. Hali hazırda Yüzbinlerce uygulamaya sahip bir işletim sistemi. Noki tüm bu süreç içerisinde yine bildiğini okudu kötü donanımla geliştirmediği Symbian işletim sistemi (ki bu işletim sisteminin benim için ayrı bir yeri var Symbianli en az 5-6 telefon kullanmışımdır en son N8) ni bir türlü adam edemedi, yani nokianın bu duruma gelmesini kimse istemezdi benim nokia'ya bi garezim yok şuan Note II kullanıyorum ama bundan önceki telefonların hep nokia idi yani bir yere kadar dayanabildim. Burada sizi eleştirdiğim nokta şurası Androidçiler ioscular demeniz sanki bizim babamızın firmaları da nokia bir şey ürettiğinde bunu kimse problem etmez hatta mutlu olurlar güzel bir alternatif geliyor diye. Telefonlar ile yeni yeni tanışanları bir kenara bırakırsak bir çok insanın kalbinde nokianın yeri başkadır.
Nokia eski mantığından kurtulup müşterilerin artık en iyisini istediğinin farkına varması güzel. Böyle devam ederse windows da kendini uygulama yönünden güzelleştirirse kendi adıma konuşayım eski dostuma tekrar mutlu bir şekilde dönerim.
Öyle kayaya çarptılar ne yapacaklarını şaşırdılar felan bunlar ergen işi yorumlar Ne Apple ne samsung ne de nokia kimsenin babasının şirketi değil. (birilerinin babasının şirketi olabilir ama o birileri bu forumda takılmaz :) )
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e-Militarist 5 yıl join
join

e-Militarist

DH Misafiri Nokia gümbür gümbür geliyor! Bakalım androidçiler, iosçular hangi deliğe kaçacak?
Onların suyu ısındı. Sağlam kayaya çarptılar. Şaşkınlar şu an. Kendi aralarındaki rant kavgasına Nokiayı da alabileceklerini sandılar ama yanıldılar. Nokia bu. Yılların tecrübesi. Tarihin en iyi donanımına sahip telefonu ve yakın zamanda daha iyileriyle karşı karşıya kalacağız. Sırada windows phone 8.1 3 gb ram 2ghz işlemci ve 51 mp kameralı yeni Lumialar var. Lumia sayesinde milyonlarca androidli telefon iphone serisi çöp oldu. Bu nokianın zaferi. Teşekkürler nokia. Android boyunduruğu altına girmediğin ve yeni bir dünyanın kapılarını bize ardına kadar açtığın için.


Neler oluyor böyle. Bakın ben yıllarca Nokia kullandım hatta nokia'nın ötesinde telefon olmaz diyordum. Samsung'un ilk çıktığı zaman ürettiği telefonlar nokia karşısında hiç şansları yoktu. Ama malesef Nokia'da kendini beğenmişlik baş gösterdi ilk akıllı telefon denilen olayı Nokia başlatmasına rağmen donanımlarda hep cimri davrandı güncel donanımlar dururken önceki telefonlarına koyduğu donanımları koymaya devam etti. Yenilikçi pek bir şey sergilemedi ve ayrıca tanıttığı bir telefonu uzun süre sonra satışa çıkartıp milletin sabrını taşırdı. Bunları hep birlikte yaşadık. Sonra Apple akıllı telefon konusunu başka boyutlara taşıdı Google de ios'a rakip olabilmesi için uzun yıllardır Android ile uğraştı da uğraştı ve sonunda elle tutulur bir şeyler yaptı. Şuan Android işletim sistemi pek de kötü bir durumda değil. Hali hazırda Yüzbinlerce uygulamaya sahip bir işletim sistemi. Noki tüm bu süreç içerisinde yine bildiğini okudu kötü donanımla geliştirmediği Symbian işletim sistemi (ki bu işletim sisteminin benim için ayrı bir yeri var Symbianli en az 5-6 telefon kullanmışımdır en son N8) ni bir türlü adam edemedi, yani nokianın bu duruma gelmesini kimse istemezdi benim nokia'ya bi garezim yok şuan Note II kullanıyorum ama bundan önceki telefonların hep nokia idi yani bir yere kadar dayanabildim. Burada sizi eleştirdiğim nokta şurası Androidçiler ioscular demeniz sanki bizim babamızın firmaları da nokia bir şey ürettiğinde bunu kimse problem etmez hatta mutlu olurlar güzel bir alternatif geliyor diye. Telefonlar ile yeni yeni tanışanları bir kenara bırakırsak bir çok insanın kalbinde nokianın yeri başkadır.
Nokia eski mantığından kurtulup müşterilerin artık en iyisini istediğinin farkına varması güzel. Böyle devam ederse windows da kendini uygulama yönünden güzelleştirirse kendi adıma konuşayım eski dostuma tekrar mutlu bir şekilde dönerim.
Öyle kayaya çarptılar ne yapacaklarını şaşırdılar felan bunlar ergen işi yorumlar Ne Apple ne samsung ne de nokia kimsenin babasının şirketi değil. (birilerinin babasının şirketi olabilir ama o birileri bu forumda takılmaz :) )

Ağzına sağlık kardeşim. Harfi harfine katılıyorum. Haddimi çok güzel bildirmişsin benim. Umarım bundan sonra akıllı olurum.
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saruman_me 5 yıl
nokia tasarımda 1 numara hayatımda hiç bu kadar güzel logar kapağı görmedim..
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onur01651 5 yıl saruman_me
saruman_me

nokia tasarımda 1 numara hayatımda hiç bu kadar güzel logar kapağı görmedim..


yeraltında mı yaşıyon sen, kapağa yukardan bakınca küçük görünür, heleki altından geçenleri hesaba katarsan. Gel sen kapağa yukardan bak
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