Lumia 1020 yıl sonuna doğru Türkiye'de





Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamerasıyla Pureview neslinde yeni bir perdeyi aralayan Lumia 1020 modeli, kamera odaklı akıllı telefon segmentinde de ses getirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda model farklı ülkelerde satışa çıkmaya hazırlanırken, Nokia Türkiye de beklenen açıklamayı yaptı.





Açıklamaya göre ülkemiz tüketicileri Lumia 1020 modeline yılın sonlarına doğru kavuşacak. Tahminler Lumia 1020 modelinin Lumia 920 modelinin ülkemize giriş fiyatı ile benzer seviyede yani 1799TL civarında olacağı yönünde.





4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan model Gorilla Glass 3 ile sağlamlığını artırmış. Modelde çift çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 41MP çözünürlükte kamera, altı lensli ZEISS optik sensör, optik imaj dengeleyici, profesyonellere yönelik Nokia Pro Camera, HAAC mikrofonlar ile kristal berraklığında ses kaydı şeklinde özellikler bulunuyor.





Modelin 64GB kapasiteli versiyonu ise dünyada bazı operatörlere özel olarak satışa sunulacak. Ülkemizde ise henüz 64GB kapasiteli versiyonun satılıp satılmayacağı belli değil.



