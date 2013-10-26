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Lumia 1320 modeli Almanya'da ön siparişe çıktı

5 yıl
1,1b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1320 modeli Almanya'da ön siparişe çıktı

Nokia'nın Lumia ailesine eklediği en yeni orta seviye akıllı telefonu Lumia 1320, Avrupa'da boy göstermeye başladı. Cihaz ilk olarak Almanya'da ön siparişe sunuldu.

Nokia'nın 339$ olarak lanse ettiği model ön siparişte 399 Avro olarak fiyatlandırılmış. Normalde beklenen fiyat 339 Avro olduğu için bu seviye biraz yüksek olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasaya çıktığında modelin fiyatının düşmesi ihtimali var.

Lumia 1320 modelinde 6 inçlik 720p ClearBlack IPS ekran, Gorilla Glass 3 cam koruması, 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3400mAh batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor.

Yıl sonuna kadar ülkemizde de boy göstermesi beklenen modelin yaklaşık olarak 1100-1300TL bandına oturacağı tahmin ediliyor.  

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1320-priced-at-399-euro-in-europe/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
ABD'de 339$ AB'de 339€ oluyor bize gelince 1300tl sanki para basıyoruz
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e-Militarist 5 yıl Paul Klee
mudeb
Bizim dağıtıcı firmalar Nokia kadar kâr ediyor çok sinir bozucu.

Sadece Turkcell 1020'den 500 lira kar ediyor. Nokia Türkiye'de iş olsa kendi mağazalarını açar satışlarını katlar. Oturtmuşlar oraya bir Çiçek hanım. Ne işe yaradığı belli değil. Anca Turkcell'le el sıkışsın.
mudebBizim dağıtıcı firmalar Nokia kadar kâr ediyor çok sinir bozucu.Sadece Turkcell 1020'den 500 lira kar ediyor. Nokia Türk...
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia ciddi bir atak yaptı, bir de şu komi'den kurtulabilsek
2 Yanıt Yanıtla +14
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Nymphadora 5 yıl
adreno 305mi daha iyi 225 mi ?
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Şekilsiniz ya 5 yıl
o kamera yakışmamış.. 1520'yi gördükten sonra diğer wp'lere bakası gelmiyor insanın
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bYUğur 5 yıl Nymphadora
Nymphadora

adreno 305mi daha iyi 225 mi ?

305
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ensar_cakmak 5 yıl
bence iyi bir telefon nokia atağa geçi bu aralar
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sercanmalkoc61 5 yıl
Bakalım Microsoftlu Nokia akıllı telefon pazarını nasıl etkileyecek, akıllı telefonun sadece kameradan ibaret olmadığını umarım anlamışlardır.
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dark1983 5 yıl
Tr fiyatı hakkında net bilgi yok.

Hatta geliş tarihi hakkında da bilgi yok. Twitter adresinden 2014 ilk çeyreği diyorlar.

Kredi kartlarına sınırlama gelmeden ülkemizde olsaydı iyi olurdu. Şimdi 525e talim edeceğiz.
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Bradley Cooper 5 yıl
pil 3400 müş şimdi farkettim.
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ALBAY 5 yıl
Ulan Nokia N8 de bile 16gb hafıza vardı bu neyin kafası acaba?
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e-Militarist 5 yıl
Nokia Lumia 1320 - Big and beautiful


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eofdred 5 yıl
1199 liraya gelir hadi bakalım. istanbul bilişim 1099 a satar. 1 aya 999 a düşer. 8 ay sonra yada 8 aya kalmaz 800 den alırız. klasik nokia taktiği. biraz rahatsız oluyorum bu konuda açıkcası. 1520 yi 2500 liraya çıkarma ihtimalleri var bu durumda
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ВAВA 5 yıl
olağan_şüpheli

hala mı 8gb


+1
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seven44 5 yıl
Bu telefon mukemmel bir cihaz olacak
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mtoyanik 5 yıl
Abi iyice abarttılar 6 inç nedir. 625 zaten yeterince büyük. Özellikleri falan mükemmel ama bu boyut bir telefon için çok fazla bence. Cebe sığar mı ki acaba ?
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DH Misafiri 5 yıl
ÖTV ile KDV Vergisi Alınıyor arkadailar cihazlardan onun için yapacak bişeyimiz yok :/ ya paraya kıyacağız ya da 2. el bkleyeceğiz :) :D
Bi de;

quote:
Orijinalden alıntı: mudeb
Bizim dağıtıcı firmalar Nokia kadar kâr ediyor çok sinir bozucu.
Sadece Turkcell 1020'den 500 lira kar ediyor. Nokia Türkiye'de iş olsa kendi mağazalarını açar satışlarını katlar. Oturtmuşlar oraya bir Çiçek hanım. Ne işe yaradığı belli değil. Anca Turkcell'le el sıkışsın.

Nokia' nın zaten yıllardır Nokia Shop ismi altında hizmet veren kendi bayii mağazaları var!!!
Al istersen resmi siteden araştır kardeşim;
nokia.com/...
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bangez 5 yıl
339 dolar gayet güzel fiyat bu telefon için ama acaba türkiye fiyatı ne olur 1300-1400 olur diyorum
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ÖTV ile KDV Vergisi Alınıyor arkadailar cihazlardan onun için yapacak bişeyimiz yok :/ ya paraya kıyacağız ya da 2. el bkleyeceğiz :) :D


Bi de;


quote:

Orijinalden alıntı: mudeb

Bizim dağıtıcı firmalar Nokia kadar kâr ediyor çok sinir bozucu.

Sadece Turkcell 1020'den 500 lira kar ediyor. Nokia Türkiye'de iş olsa kendi mağazalarını açar satışlarını katlar. Oturtmuşlar oraya bir Çiçek hanım. Ne işe yaradığı belli değil. Anca Turkcell'le el sıkışsın.



Nokia' nın zaten yıllardır Nokia Shop ismi altında hizmet veren kendi bayii mağazaları var!!!

Al istersen resmi siteden araştır kardeşim;

nokia.com/...

Biliyorum o mağazaları. Sadece benim semtimde 5 tane var onlardan. Turkcell, vodafone, avea mağazaları aynı zamanda onlar. Ben başka birşeyden bahsettim. Sadece Nokia ürünlerinin satılacağı mağazalar. Sıfır telefonlar. Bir de Nstore.tr gerek online alışveriş için. Bizi Turkcell mağazalarıyla muhattap etmesinler. Çiçek hanıma duyurulur. Bu işler sadece facebook twitter resmi nokia Türkiye sayfalarından resim paylaşmakla, hadi bakalım kaç kişi beğenecek demekle olmuyor.

Edit: Bana şimdi hemen gidip bir 1020 alabileceğim bir nokia shop adresi verin?
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DraGonS 5 yıl
bu fiyata nexus 5 i tercih etmek daha mantıklı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
900 liradan fazla gelirse direk çöp
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