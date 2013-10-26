Lumia 1320 modeli Almanya'da ön siparişe çıktı





Nokia'nın Lumia ailesine eklediği en yeni orta seviye akıllı telefonu Lumia 1320, Avrupa'da boy göstermeye başladı. Cihaz ilk olarak Almanya'da ön siparişe sunuldu.





Nokia'nın 339$ olarak lanse ettiği model ön siparişte 399 Avro olarak fiyatlandırılmış. Normalde beklenen fiyat 339 Avro olduğu için bu seviye biraz yüksek olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasaya çıktığında modelin fiyatının düşmesi ihtimali var.





Lumia 1320 modelinde 6 inçlik 720p ClearBlack IPS ekran, Gorilla Glass 3 cam koruması, 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3400mAh batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor.





Yıl sonuna kadar ülkemizde de boy göstermesi beklenen modelin yaklaşık olarak 1100-1300TL bandına oturacağı tahmin ediliyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1320-priced-at-399-euro-in-europe/