Lumia 1520 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu





Nokia'nın Salı günü Abu Dhabi'deki etkinlikte resmi olarak lanse ettiği yeni amiral gemi modeli 6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520, yavaş yavaş fiyatlandırılmaya başlanıyor.





Modelin ilk piyasaya çıkacağı yerlerden birisi olan ABD'de kontratsız olarak 750$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmişti. Avrupa'da ise İtalya'da 700 Avro seviyesinden ön siparişe başladı. Ön siparişlerin dağıtımı ise gelecek ay sonu itibariyle başlayacak.





Modelin farklı kıtalardaki fiyatlandırmasına bakıldığında bir miktar daha yüksek bir seviyede yer aldığını görüyoruz. Genelde amiral gemi modelleri kontratsız olarak Avrupa'da 600-650 Avro arasında satışa sunuluyor. Ülkemiz açısından ise modelin 2000TL üzerinde bir fiyatlandırma göreceği tahmin ediliyor. Zira Lumia 1020 modeli 1999TL satış fiyatına sahip.





Lumia 1520 modelinde Snapdragon 800 yongaseti, 20MP çözünürlüke Carl Zeiss kamera, 3400mAh batarya, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Windows Phone 8 Update 3 şeklinde özellikler yer alıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-phablet-priced-officially-at--699.99-release-date-is-in-November_id48673