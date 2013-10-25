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Lumia 1520 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

5 yıl
2b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1520 modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

Nokia'nın Salı günü Abu Dhabi'deki etkinlikte  resmi olarak lanse ettiği yeni amiral gemi modeli 6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520, yavaş yavaş fiyatlandırılmaya başlanıyor.

Modelin ilk piyasaya çıkacağı yerlerden birisi olan ABD'de kontratsız olarak 750$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmişti. Avrupa'da ise İtalya'da 700 Avro seviyesinden ön siparişe başladı. Ön siparişlerin dağıtımı ise gelecek ay sonu itibariyle başlayacak.

Modelin farklı kıtalardaki fiyatlandırmasına bakıldığında bir miktar daha yüksek bir seviyede yer aldığını görüyoruz. Genelde amiral gemi modelleri kontratsız olarak Avrupa'da 600-650 Avro arasında satışa sunuluyor. Ülkemiz açısından ise modelin 2000TL üzerinde bir fiyatlandırma göreceği tahmin ediliyor. Zira Lumia 1020 modeli 1999TL satış fiyatına sahip. 

Lumia 1520 modelinde Snapdragon 800 yongaseti, 20MP çözünürlüke Carl Zeiss kamera, 3400mAh batarya, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Windows Phone 8 Update 3 şeklinde özellikler yer alıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-phablet-priced-officially-at--699.99-release-date-is-in-November_id48673 Yorum Yaz
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CeEr 5 yıl en beğenilen
bu microsoft anketle belirlediği ilk 150 ios/android uygulamasını çıkartsa satışları katlar.
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Tirion Fordring 5 yıl insunwetrust
insunwetrust

Ekonomi uzmanlarını konuya bekliyoruz


geldim


2000+ olarak çıkacaktır muhtemelen. 3 4 ay içerisinde 1900 lira seviyelerine düşer.
insunwetrustEkonomi uzmanlarını konuya bekliyoruzgeldim2000+ olarak çıkacaktır muht...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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insunwetrust 5 yıl Tirion Fordring
2200 diyorum ben. 2199 hatta.
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Time2678 5 yıl
1999 tl olursa belki alabilirim ama 2100 2200 olursa alamam
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Deli333 5 yıl
bugün 1020 yi denedim, kamera, hız, akıcılık, bilgisayardaki herşeyi rahatça yapma gibi konularda sorunsuzdu. hasta oldum resmen.

1520 gerçek anlamda bir cep bilgisayarı olabilecek birşey benim için.

ucuz cıksında alalım
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VirgilSollozzo 5 yıl
Bu telefon cok guzel,cok hos ve deli gibi de guclu ama 700 euro para nasil veririm bilmiyorum.Daha iPhone 5'in taksitleri duruyor.iPhone'u satip bunu alirim diyordum ama simdilik zor gibi.Yine de alacak olanlara simdiden hayirli olsun.Nokia,tarihindeki en iyi telefonu yapmis olacak bence.
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DH Misafiri 5 yıl
TELEFONU ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM EĞER İKİ NİN ÜZERİNDE OLURSA ALMAM YAZIK OLUR UMAMIR FİYATLARI DAHA UYGUN OLUR
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Nokia Specialist 5 yıl
Kesinlikle fiyatını hak eden bir telefon
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DH Misafiri 5 yıl
injection
insunwetrust Ekonomi uzmanlarını konuya bekliyoruz
geldim
2000+ olarak çıkacaktır muhtemelen. 3 4 ay içerisinde 1900 lira seviyelerine düşer.

Sen Samsungla karıştırdın herhalde :)) 3-4 ay içinde hangi Lumia'nın fiyatı düşmüşki 1520'nin düşsün. Ancak ve ancak o süre zarfında bir tane daha yeni model çıkartırlarda 100-200 aralığında bir geri çekme olur fiyatta. WP telefonları Android gibi hemen fiyatı düşen telefonlar değil. Cihaz 2000 tl den çıkarsa kesinlikle o fiyatı hak eder. Keşke daha ucuz olsa ama yine de güzel cihaz.
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DH Misafiri 5 yıl
e-Militarist
1.999 liradan çıkarsa hemen almayı düşünüyorum. Ben satın aldıktan sonra isterse 2 tane satsın umrumda değil. 3 yıl götürür bu beni. 20-30 uygulama 20-30 oyun yüklerim. 5-10 oyun 5-10 uygulama satın alırım kafama göre takılırım. 3 yıl boyunca da ara ara güncelleme alsın yeter. Umarım Turkcell satmaz. Nokia shop ya da vodafoneu tercih ederim.

1020 alsana niye buna kaydın? Full HD 4 çekirdek falan gereksiz diye yırtınıyorsun android konularında?Nokiadan soğudum senin gibiler yüzünden
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

e-Militarist

1.999 liradan çıkarsa hemen almayı düşünüyorum. Ben satın aldıktan sonra isterse 2 tane satsın umrumda değil. 3 yıl götürür bu beni. 20-30 uygulama 20-30 oyun yüklerim. 5-10 oyun 5-10 uygulama satın alırım kafama göre takılırım. 3 yıl boyunca da ara ara güncelleme alsın yeter. Umarım Turkcell satmaz. Nokia shop ya da vodafoneu tercih ederim.


1020 alsana niye buna kaydın? Full HD 4 çekirdek falan gereksiz diye yırtınıyorsun android konularında?Nokiadan soğudum senin gibiler yüzünden

Link ver link. Full hd 4 çekirdek gereksiz dediğim android konusundaki mesajın linkini. Allah kuru iftiradan saklasın. Misafirmiş! Duy da inanma. Rumuzunla gel benim karşıma.

Edit: Eminim şu an en az 8 kişi benim eski yorumlarımı didik didik inceliyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Edit 2: Utanmadan DH Misafiri olarak yazdığın kendi yorumuna hesabınla katılıyosun bi de. Az şey değilsin hee.

Edit 3: Farzedelim o gün gereksiz gördüm diyelim. Gereksiz görmedim ama hadi gereksiz gördüm diyelim. Bugün gerekli görüyorum belki. Keyif benim keyfim değil mi? Yarın 1520 den de vazgeçerim canım isterse. Hesap mı vereceğim?
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DH Misafiri 5 yıl
e-Militarist
1.999 liradan çıkarsa hemen almayı düşünüyorum. Ben satın aldıktan sonra isterse 2 tane satsın umrumda değil. 3 yıl götürür bu beni. 20-30 uygulama 20-30 oyun yüklerim. 5-10 oyun 5-10 uygulama satın alırım kafama göre takılırım. 3 yıl boyunca da ara ara güncelleme alsın yeter. Umarım Turkcell satmaz. Nokia shop ya da vodafoneu tercih ederim.

1020 alsana niye buna kaydın? Full HD 4 çekirdek falan gereksiz diye yırtınıyorsun android konularında?Nokiadan soğudum senin gibiler yüzünden
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DH Misafiri 5 yıl
209gr= 20dk'lık bi uğraş sonucu bilekleriniz ağrır. 162.8 x 85.4 x 8.7 mm boyutuda çok fazlaa asla cepte taşınmaz. fiyatıda çok fazlaa. lakin windows işletim sistemi ve büyük ekran isteyenler için ilaç olmuşşç
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Nokia Specialist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
209gr= 20dk'lık bi uğraş sonucu bilekleriniz ağrır. 162.8 x 85.4 x 8.7 mm boyutuda çok fazlaa asla cepte taşınmaz. fiyatıda çok fazlaa. lakin windows işletim sistemi ve büyük ekran isteyenler için ilaç olmuşşç

Bu saçma misafirlikler kapatılsın ya. Adam eline almamış konuşuyor bıdı bıdı. Kendim bizzat 189gr lik 920 kullanıyorum ağırlık telefonun her yerine eşit dağıldığı için ağırlığını hissetmiyorsunuz, hatta lumiadan başka telefon kullandıktan sonra o sağlamlık hissini alamıyorsunuz. S2 mi kullanamıyorum bu yüzden sadece aramalarda kullanıyorum çok dandik geliyor
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tadalar 5 yıl
psicik96
abi bu nedir ya ... 2000 TL üzeri olarak düşünülüyor diyor. arkadaş arabamı bu ya .. çok pahalı çok .

not3 ün türkiye fıyatı ne şuan ondan düşük bir miktarda olması beklenin bir telefon aşağı yukarı 1800tl civarında olmasını bekliyorum ben hatta rusya pazarında öyle belirlendi avrupa pazarında 700€ ile ön sipariş yapılmış ancak kesin bir fiyat yok bu fiyat biraz yükselede bilir alçalada bilir ancak geçen sene L920 6650€ fiyat ile ön siparişte iken 600€ satıl alındı avrupada gerisini siz düşünün
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefon 10 numara ama fazla büyük çünkü insanlar wp ye alışamadı tam daha note serisine bakın 5.3 başladı adım adım büyüdü nokia ise 4.5 inclik amiral gemi 920den direk 6 inçlik 1520 ye atlıyor abi oran var orantı var dur bi çıkartsana 5.2 inclik vs bi amiral gemi
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