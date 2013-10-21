Lumia 1520 modelinin Çin tanıtım sayfası internete sızdırıldı









Nokia'nın yarın sabah itibariyle Abu Dhabi'de yapacağı etkinliğin öne çıkan ögelerinden birisi hiç şüphesiz 6 inçlik Full HD ekranı ile Lumia 1520 olacakken, resmi afişler de ortaya çıkmaya başladı. Nokia'nın Çin'deki sanal mağazasından sızdırılan tanıtım sayfası modelin önemli özelliklerine işaret ediyor.





Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile Microsoft 5-6 inçlik Full HD ekranlara ve Snapdragon 800 yongasetine destek sunacağını resmen açıklamıştı. Lumia 1520 bu güncellemeyi sunan ilk akıllı telefon olacak.





Modelin 6 inçlik Full HD çözünürlük sunan ekranı yanında, Snapdragon 800 yongaseti cihazı diğer amiral gemi modelleri ile donanım açısından aynı konuma getiriyor. Nokia iddialı modeli için kamera konusunda da cömert davranıyor ve 20MP çözünürlükte PureView kamerayı arka kısma konumlandırıyor. 2GB RAM ile gelecek olan cihazda yeni bilgi olarak 16GB ve 32GB depolama kapasitelerinin olacağı belirtiliyor. Model ayrıca Qi kablosuz şarj desteği de sunacak.





Cihazın tanıtım sayfasında da bu ögeler ön plana çıkarılırken, fiyatının ise yaklaşık 820$ olduğu daha önce gündeme gelmişti. Fiyatlandırma sadece Çin'de olduğu için Avrupa fiyatlandırmasını beklemek gerekiyor. Ancak şimdiden cihazın fiyatının biraz yüksek olabileceğini söylemek mümkün.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1520-price-and-promotional-material-leak-in-china/