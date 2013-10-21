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Lumia 1520 modelinin Çin tanıtım sayfası internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1520 modelinin Çin tanıtım sayfası internete sızdırıldı

Nokia'nın yarın sabah itibariyle Abu Dhabi'de yapacağı etkinliğin öne çıkan ögelerinden birisi hiç şüphesiz 6 inçlik Full HD ekranı ile Lumia 1520 olacakken, resmi afişler de ortaya çıkmaya başladı. Nokia'nın Çin'deki sanal mağazasından sızdırılan tanıtım sayfası modelin önemli özelliklerine işaret ediyor.

Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile Microsoft 5-6 inçlik Full HD ekranlara ve Snapdragon 800 yongasetine destek sunacağını resmen açıklamıştı. Lumia 1520 bu güncellemeyi sunan ilk akıllı telefon olacak. 

Modelin 6 inçlik Full HD çözünürlük sunan ekranı yanında, Snapdragon 800 yongaseti cihazı diğer amiral gemi modelleri ile donanım açısından aynı konuma getiriyor. Nokia iddialı modeli için kamera konusunda da cömert davranıyor ve 20MP çözünürlükte PureView kamerayı arka kısma konumlandırıyor. 2GB RAM ile gelecek olan cihazda yeni bilgi olarak 16GB ve 32GB depolama kapasitelerinin olacağı belirtiliyor. Model ayrıca Qi kablosuz şarj desteği de sunacak.

Cihazın tanıtım sayfasında da bu ögeler ön plana çıkarılırken, fiyatının ise yaklaşık 820$ olduğu daha önce gündeme gelmişti. Fiyatlandırma sadece Çin'de olduğu için Avrupa fiyatlandırmasını beklemek gerekiyor. Ancak şimdiden cihazın fiyatının biraz yüksek olabileceğini söylemek mümkün. 

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1520-price-and-promotional-material-leak-in-china/ Yorum Yaz
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Bay H 5 yıl en beğenilen
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Kırmızı renkli Lumia 1320 nin basın görseli sızdırıldı.
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General. 5 yıl Bay H
MR. H
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Kırmızı renkli Lumia 1320 nin basın görseli sızdırıldı.

Tasarım süper olmuş 1520 den faha güzel görünüyor
MR. HKırmızı renkli Lumia 1320 nin basın görseli sızdırıldı.Tasarım süper olm...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat fazla tabi iphone samsung note bu fiyattannı giriyosa aynı özelliklerdeki lumia 1520'ninde bu fiyatlardan girmesi normal
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kpln04 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
fiyat fazla tabi iphone samsung note bu fiyattannı giriyosa aynı özelliklerdeki lumia 1520'ninde bu fiyatlardan girmesi normal

aynı paraya eve dolu poşetle gelmek var birde yarısı dolu olanla ha bi artısı var yarısı boş olduğu için hızlı gelirsin eve
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e-Militarist 5 yıl
Vine ve instagram 1520 ile geliyor.
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e-Militarist 5 yıl
Nokia Lumia 1520 Ana Konu

forum.donanimhaber.com/...
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bbuzol 5 yıl
Zaten olan tüm uygulanalar ana ekranda olacak bu çözünürlükte. :))WP da bu kadar uygulama var toplamda.
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oktayakgoz 5 yıl
Lumia 920 aldığı ma şimdi biraz pişman oldum. Tek tesellim hemen çıkmaz piyasaya. Rüyam da bile gördüm.
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oktayakgoz 5 yıl
Allah razı olsun

Arkasının resmini görmemiştim. Görünce dediğin doğrulanmış oldu. Fakat 1520 de çıkacak.
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e-Militarist 5 yıl
1320'ye 625 tarifesi uygulanabilir. Hayal kırıklığı olabilir. Snadragon 800 ile geleceğini sanmıyorum. Umarım yanılırım.
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kpln04 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
1320'ye 625 tarifesi uygulanabilir. Hayal kırıklığı olabilir. Snadragon 800 ile geleceğini sanmıyorum. Umarım yanılırım.

attan inip eşeğe bindiğini farketmeyeceksin sonuçta ha s600 ha s800 sistem stabil değil mi ne gerek var
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createemir 5 yıl
Utanmasalar heriflerin münasip yerlerini sızdıracaklar
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Basteryus 5 yıl
Arka kapakta benden olsun


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onsos1100 5 yıl
Küçük kutucukların yanına sağa yada sola çekildiğinde 1 tane masaüstü yapsalar.
bbm instagram gibi 15-20 popüler uygulama ile windows phone8'e özel xbox live'i kullanarak 10 tane oyun yapsalar emin olun büyük ses getirir.
yapılması gereken çok basit aslında ama microsoft gibi bir dev şu 2 küçük hamleyi bile atamıyor.
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Lion 5 yıl
Benim anlamadığım nokia satılmadi mi? Yoksa bunlar son nokia basılı lumialar mi?
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Basteryus 5 yıl Lion
Consciousness

Benim anlamadığım nokia satılmadi mi? Yoksa bunlar son nokia basılı lumialar mi?

2014 ilk çeyreğinde satış işlemi tamamlanıcak o zamana kadar çıkan modeller Nokia olur.

@MR. H 1320'nin kapak çıkarılabilir gibi mi duruyo bana mı öyle geldi acaba
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The Tenth Doctor 5 yıl Lion
Consciousness
Benim anlamadığım nokia satılmadi mi? Yoksa bunlar son nokia basılı lumialar mi?

Nokia 'SATILMADI' . Lumia serisi microsoft imzasıyla girecek artık. Bir nevi Nexus oldu.
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e-Militarist 5 yıl
2.199 TL. den çıkacak sanırım.
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Bay H 5 yıl
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Kırmızı renkli Lumia 1320 nin basın görseli sızdırıldı.
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sahankazim 5 yıl
uygulama lazım uygulama. yok anasını satayım telefonda kullanmak için doğru dürüst uygulama yok. en basit örneği bbm az önce yayınlandı biz kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. marketi halletmedikleri sürece ne yaparlarsa yapsınlar bu iş olmayacak.
not: wp8 kullanıcısıyım
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Utku 5 yıl sahankazim
sahankazim

uygulama lazım uygulama. yok anasını satayım telefonda kullanmak için doğru dürüst uygulama yok. en basit örneği bbm az önce yayınlandı biz kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. marketi halletmedikleri sürece ne yaparlarsa yapsınlar bu iş olmayacak.

not: wp8 kullanıcısıyım

Kullanılmayacak, 1 ay sonra unutulup gidecek bir uygulama. Bu kadar özenmenin sebebi nedir?

WP 8'den androide geçtim, uygulama olarak pek bir artı hissedemedim. Bu olay koskoca bir abartıdan ibaret gibi geliyor bana. Bol bol oyun var sadece.
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