Lumia 510 görüntülendi





http://www.gsmarena.com/nokia_lumia_510_caught_on_camera_and_priced-news-4892.php

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Nokia'nın yeni Lumia 920 ve 820 modellerinin piyasaya çıkışı için hazırlıkları devam ederken, giriş seviyesi pazara hitap edecek modelleriyle ilgili bilgiler de zaman zaman internette paylaşılıyor. Son olarak firmanın giriş seviyesi olacağı düşünülen Lumia 510 modeline ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı.Lumia 510 ile ilgili ilk haberler geçen ay ortaya çıkarken, kısa süre önce bir kaynak tarafından da modelin videosu internete sızdırılmıştı. Bahse konu videoya erişim kaldırılsa da model ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor.GSMArena tarafından kaynaklara doğrulatılan görsel Lumia 510 modeline ait. Giriş seviyesi pazarı hedef alan modelde 4 inçlik bir ekran kullanılıyor. 5MP çözünürlükte kamera, 4GB dahili hafıza ve 256MB boyutunda RAM mevcut. Modelin işletim sistemi Windows Phone 7.5 iken Windows Phone 7.8'e de yükseltilecek. İşlemcinin ise 800MHz-1GHz arasında bir saat hızına sahip olacağı sanılıyor.İlk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen modelin gelecek yıl başlarında da global olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Modelin fiyatının ise 150$ olacağı ifade ediliyor.