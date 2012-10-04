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Lumia 510 görüntülendi

6 yıl
3,7b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni Lumia 920 ve 820 modellerinin piyasaya çıkışı için hazırlıkları devam ederken, giriş seviyesi pazara hitap edecek modelleriyle ilgili bilgiler de zaman zaman internette paylaşılıyor. Son olarak firmanın giriş seviyesi olacağı düşünülen Lumia 510 modeline ait olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı.

Lumia 510 ile ilgili ilk haberler geçen ay ortaya çıkarken, kısa süre önce bir kaynak tarafından da modelin videosu internete sızdırılmıştı. Bahse konu videoya erişim kaldırılsa da model ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor.

GSMArena tarafından kaynaklara doğrulatılan görsel Lumia 510 modeline ait. Giriş seviyesi pazarı hedef alan modelde 4 inçlik bir ekran kullanılıyor. 5MP çözünürlükte kamera, 4GB dahili hafıza ve 256MB boyutunda RAM mevcut. Modelin işletim sistemi Windows Phone 7.5 iken Windows Phone 7.8'e de yükseltilecek. İşlemcinin ise 800MHz-1GHz arasında bir saat hızına sahip olacağı sanılıyor.

İlk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen modelin gelecek yıl başlarında da global olarak satışa çıkacağı belirtiliyor. Modelin fiyatının ise 150$ olacağı ifade ediliyor.


http://www.gsmarena.com/nokia_lumia_510_caught_on_camera_and_priced-news-4892.php Yorum Yaz
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Volkanbaba 6 yıl en beğenilen onbeskarakterli
onbeskarakterli

Volkanbaba

Arkadaşım nedir bu sizdeki ram manyaklığı? Kullandınızmı makinayı denedinizmi hiç? Bu cihazları Android cihazların rami ile karşılaştıranlar varsa birazcık kafalarını çalıştırsınlar. Androidin harcadığı rami bu makinalar harcamaz vm yok bu cihazlarda 256MB ram gayet yeterli ki adamlar koymuşlar. Hem kullandıkları sistemin üreticisi Microsoft sistemin kullanılacağı telefonların alt standartlarını kesin bir çizgiyle belirmiştir kasacak bir telefonda sistemini kullandırtmaz. Bunları düşünün sonra tekrar yazın.


Sizin yazınızı okuyan da Android VM ile açılıyor VM ile kapanıyor sanacak. VM'nin Android'de kullanılma amacı uygulama ve oyun çalıştırmak için. Geri kalan sistem bildiğimiz özelleştirilmiş Linux tabanlı bir sistem. 256 MB RAM ile bu cihaz kolay kolay oyun ya da uygulama açamaz. Daha yazın haberi çıkmadı mı 256 MB RAM'i olan WP cihazları Skype bile açamayacak diye? Bu cihaz anca telefon işlevi görür. RAM canavarı dediğiniz Android'in 4.1 sürümünü de Nexus S'te gördük. Üst seviye telefonlar kadar performanslı çalışıyor ve oyunlardan, programlardan da mahkum kalmıyorsunuz.

Ya arkadaş neyin kafasındasınız siz. Telefon 150$ lık bir giriş ürünü ne bekliyorsunuz ki bundan. Bu telefonu alacak adamda bellidir almayacak adamda bellidir ve 150$ lık bir ürün arayan insana bu özellikler kat ve kat yeterde artar. Bu telefonu Nexus S ile kıyaslıyorsan sana hayırlı işler dilerim ne diyeyim. Adam demiş ki sana bu telefonun fiyatı bu sistemi bu, bu sistemdeki kısıtlamalar bu, şu uygulamaları açarsın, şunları açamassın. Açtıkların tam performansla çalışır, açamadıkların zaten desteklenmediği için açmıyordur. Bu fiyat segmentindeki Android telefonlara bakın birde. Sözde hiçbir kısıtlaması yok herşey açık ama pratiğe gelince bu telefonun yaptığı birçok şeyi yapamaz.

Daha fazla ram isteyenler zaten parayı basar üst segmentini alır bu kadar net.
onbeskarakterliVolkanbabaArkadaşım nedir bu sizdeki ram manyaklığı? Kullandınızmı makinayı denedinizmi hiç?...
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mert1907 6 yıl
Eğer aynı donanıma sahip Android cihazlar daha fazla uygulama açabiliyorlarsa fazla söze gerek yoktur bana göre. Ama elbetki tercih eden olacaktır, herkez oyun oynamıyor sonuçta.
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Jül Sezar 6 yıl mert1907
mert1907
Eğer aynı donanıma sahip Android cihazlar daha fazla uygulama açabiliyorlarsa fazla söze gerek yoktur bana göre. Ama elbetki tercih eden olacaktır, herkez oyun oynamıyor sonuçta.

galaxy gio ne acabiliyor da?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar sizin 150 $ lik bi telefondan beklentiniz ne ki.alt segmentte gideri olan bi telefon ve telefonla oyun oynamak internete girmek vb. amaclari olmayanlar icin ideal bi telefon ve fiyatida gayet uygun.ha diyosaniz ki ben oyunumuda oynarim internetede girerim cesitli uygulamalarda kullanmak isterim o zaman ust segmentte butcenizin yettigince hosunuza giden bi telefon alirsiniz
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Ciddiyetsiz 6 yıl
rtsbora
Ciddiyetsizfiyatına göre iyi. 150$ 270-300TL gibi bir fiyata denk geliyor. hadi vergiler ve kar falan da ekle 500 de. android piyasasında bakın o fiyata bu telefondan çok daha iyi telefon yok. bulun getirin ben alıcam.ayrıca atla deve kıyasına gerek yok. apple hariç bütün üreticiler çeşitli fiyat aralığında çeşitli kitleler için telefon üretir. beğenen alır beğenmeyen almaz. ancak şu ram eksik eleştirilerine de katılmıyor değilim. artık 20 liraya 16gb usb belleklerin olduğu günümüzde 256mb ram ve 4gb hafıza yetersiz. şunu 150 değil 155$ yap ama 8gb hafıza 512 ram koy kardeşim.
Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Piyasada 500 liraya Galaxy mini, HTC Wildfire S gibi telefonlar alabilirsin. Hepsi de Lumia 510dan iyidir...

yıllardır türkiyede yaşıyorum. yurtdışına da girip çıkıyorum en kötü ihtimal 2 yılda bir. o yüzden avrupa ve türkiyedeki telefon fiyatlarını sürekli takip ediyorum.
galaxy mini demiştin kıyaslamaya değer bile görmediğim için direk galaxy mini 2'ye geçtim. herhalde sen de öyle demek istedin. dur 3 telefonu da kıyaslayalım şurda;
lumia 510: 800mhz cpu, 4gb bellek, 256 ram.
galaxy mini 2: 800mhz cpu, 2gb bellek 512 ram.
wildfire s: 600mhz cpu, 512mb bellek 512 ram.
şu an elimde olan ve 2 yıldır kullandığım telefon HTC Desire: 1ghz cpu, 576mb bellek, 512 ram. ve afedersin ama artık adam akıllı çalıştırdığı uygulama yok kaldı ki bu telefonlar ne çalıştırsın? bu seviye telefonların tek amacı vardır. "alo hilmi abi halı saha maçı var gelin mi?" demek için bir de "aşkım öptm muck" diye mesaj atmak için. bitti gitti.
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rtsbora 6 yıl
Ciddiyetsiz
fiyatına göre iyi. 150$ 270-300TL gibi bir fiyata denk geliyor. hadi vergiler ve kar falan da ekle 500 de. android piyasasında bakın o fiyata bu telefondan çok daha iyi telefon yok. bulun getirin ben alıcam.ayrıca atla deve kıyasına gerek yok. apple hariç bütün üreticiler çeşitli fiyat aralığında çeşitli kitleler için telefon üretir. beğenen alır beğenmeyen almaz. ancak şu ram eksik eleştirilerine de katılmıyor değilim. artık 20 liraya 16gb usb belleklerin olduğu günümüzde 256mb ram ve 4gb hafıza yetersiz. şunu 150 değil 155$ yap ama 8gb hafıza 512 ram koy kardeşim.

Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Piyasada 500 liraya Galaxy mini, HTC Wildfire S gibi telefonlar alabilirsin. Hepsi de Lumia 510'dan iyidir...
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MK* 6 yıl
wp fazla ram harcamamasına rağmen 256mb yinede az 512 olsaydı ideal olurdu

ama bu seferde güncellemesi kesilen wp7.8 için itirazlar başlardı, yinede 150$ gayet uygun bir şey gerçi ülkemize yinede 400-500 arasında satılır da...

şahsen 10-20$ daha pahalı olsun ama wp8 ve 512mb ram ile gelsin
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Ciddiyetsiz 6 yıl
fiyatına göre iyi. 150$ 270-300TL gibi bir fiyata denk geliyor. hadi vergiler ve kar falan da ekle 500 de. android piyasasında bakın o fiyata bu telefondan çok daha iyi telefon yok. bulun getirin ben alıcam.
ayrıca atla deve kıyasına gerek yok. apple hariç bütün üreticiler çeşitli fiyat aralığında çeşitli kitleler için telefon üretir. beğenen alır beğenmeyen almaz.
ancak şu ram eksik eleştirilerine de katılmıyor değilim. artık 20 liraya 16gb usb belleklerin olduğu günümüzde 256mb ram ve 4gb hafıza yetersiz. şunu 150 değil 155$ yap ama 8gb hafıza 512 ram koy kardeşim.
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Recharged 6 yıl
Fiyatına göre cihaz güzel,alınabilir tasarım.Lumia serisiyle Nokia tekrar yükselişe geçecek gibi.
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Holy Templar 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Fiyatına göre cihaz güzel,alınabilir tasarım.Lumia serisiyle Nokia tekrar yükselişe geçecek gibi.

bir ihtimal dediğin olabilir bence de
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
çöp telefon.
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FERFEROS 6 yıl
Fiyatına göre gayet iyi bir telefon
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magandalar18 6 yıl
Volkanbaba
Arkadaşım nedir bu sizdeki ram manyaklığı? Kullandınızmı makinayı denedinizmi hiç? Bu cihazları Android cihazların rami ile karşılaştıranlar varsa birazcık kafalarını çalıştırsınlar. Androidin harcadığı rami bu makinalar harcamaz vm yok bu cihazlarda 256MB ram gayet yeterli ki adamlar koymuşlar. Hem kullandıkları sistemin üreticisi Microsoft sistemin kullanılacağı telefonların alt standartlarını kesin bir çizgiyle belirmiştir kasacak bir telefonda sistemini kullandırtmaz. Bunları düşünün sonra tekrar yazın.

androidle wp nin ram canavarlığını karşılaştırırsak arada deve ile kulak gibi bir fark çıkmaz bitle pire arasındaki kadar fark çıkar. yoksa biz çok duyduk yeni işlemci yapmışlar yok %25 daha az enerji kullanıyormuş falan filan ama sen hissetmiyorsun o farkı. adamlar Normal şartlar altında yapmıyorlarki deneylerini.
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huseyincarnege 6 yıl
nokia sağlamlık bakımından iyide teknoloji bakımından 2000yılarda kaldı ki biz 2012deyiz 12yıl geriden gelmese de bizde nokiada anroid görek
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