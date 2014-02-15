Lumia 525 ülkemizde satışa sunuldu





Nokia'nın geçen Kasım ayının sonlarında lanse ettiği giriş seviyesi Lumia 525 modeli ülkemizde de raflara çıkmaya başladı.





Lumia 525'in selefinden çok büyük farkları olduğu söylenemez. Ancak 1GB RAM ile geliyor oluşu, Windows Phone 8 ekosisteminde kullanıcıları fazlasıyla rahatsız eden 512MB RAM kısıtlamasını aşması anlamına geliyor. Böylece Lumia 525, WP8 için yeni çıkan her türlü oyunu anında oynatabilecek.





Modelin depolama kapasitesi 8GB iken microSD kartlarla 64GB'a kadar artırılabiliyor. Ayrıca 7GB SkyDrive depolama alanı de hediye ediliyor.





Bunun dışında modelde 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte IPS-LCD ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlükte arka kamera, MixRadio çevrimiçi müzik servisi, çevrimdışı destekli HERE haritalar, Bluetooth 4.0, WiFi, 9.9mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.





Lumia 525 hali hazırda Teknosa mağazalarında 499TL fiyat etiketi ile indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde diğer perakende kanallarına da gelmesi bekleniyor.

http://www.teknosa.com/urunler/125071199/nokia-lumia-525-yellow-akilli-telefon