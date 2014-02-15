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Lumia 525 ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
11,8b
1
84
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 525 ülkemizde satışa sunuldu

Nokia'nın geçen Kasım ayının sonlarında lanse ettiği giriş seviyesi Lumia 525 modeli ülkemizde de raflara çıkmaya başladı.

Lumia 525'in selefinden çok büyük farkları olduğu söylenemez. Ancak 1GB RAM ile geliyor oluşu, Windows Phone 8 ekosisteminde kullanıcıları fazlasıyla rahatsız eden 512MB RAM kısıtlamasını aşması anlamına geliyor. Böylece Lumia 525, WP8 için yeni çıkan her türlü oyunu anında oynatabilecek.

Modelin depolama kapasitesi 8GB iken microSD kartlarla 64GB'a kadar artırılabiliyor. Ayrıca 7GB SkyDrive depolama alanı de hediye ediliyor. 

Bunun dışında modelde 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte IPS-LCD ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlükte arka kamera, MixRadio çevrimiçi müzik servisi, çevrimdışı destekli HERE haritalar,  Bluetooth 4.0, WiFi, 9.9mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.

Lumia 525 hali hazırda Teknosa mağazalarında 499TL fiyat etiketi ile indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde diğer perakende kanallarına da gelmesi bekleniyor. 

http://www.teknosa.com/urunler/125071199/nokia-lumia-525-yellow-akilli-telefon Yorum Yaz
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warrock61 5 yıl en beğenilen
Lumia 520 512Mb Ram = 600 TL idi.
Lumia 525 1 Gb Ram = 500 TL.
Rekabet oldukça daha iyi telefonlar daha iyi fiyata gelmeye başlıyolar.
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damn2u 5 yıl
Günaydınnnn..


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sucuklukahve 5 yıl
2- hafta önce Teknosa'dan aldığım telefonun burada şimdi haberinin çıkması da ayrı bir ilginçlik olmuş
Bu 2 haftalık süreç zarfında sürekli indi-çıktı. Kaçırmayın fiyatı.
2- hafta önce Teknosa'dan aldığım telefonun burada şimdi haberinin çıkması da ayrı bir ilginçlik olmuşBu 2 haftalık süreç zarfında sürekli indi-çı...
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DH Misafiri 4 yıl
Kliksa da fiyat güzel. 439 TL ye düşmüş...
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DH Misafiri 4 yıl
Kararsız kaldım alsam mı almasam mı die ?? Ne dersiniz.
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DH Misafiri 5 yıl
nokia lumia 520 in 512 mb 525 1 gb 520 bluthet 3:00 525 4:00
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xaimwadi 5 yıl
Bence güzel telefon, makul fiyat...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iyi fiyattan girmiş
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erimo 5 yıl
Ben 4 günlük sim kurulumunu yapılmamış, güncelleme yapılmamış hali ile500den Teknosadan alıp ikinci el diye yine sıfır kıvamında 450'den kırmızı kapağı ekstra olarak veriyorum, daha ilan açma fırsatım olmadı :)
Sonuçta ikinci el nasıl 550den satarlar ayıp derler adama.
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FIRAT_G_ 5 yıl
Lumia serisi rengarenk oldugu icin siyah ve beyaz haricindeki renkler daha cok bayanlara hitap ediyor gibi. Bu telefonunda sifiri 499 tl olup ikinci eli 550 tl olur. Elimdeki discovery den biliyorum ikinci elini 450 den bulana kadar gobeem catlamisti
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Chromosty 5 yıl
520 ile takas edenler Pm
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FreeRun 5 yıl
525 aslında önde kamera ve flash ile gelseydi keşke , 1gb ram de olsa bunların eksikliği ileride hissediliyor.
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fthkn 5 yıl
Adamlar rekabet edecek diye cezasını biz çekiyoruz. Hani rekabet iyi bir şeydi? Ezbere konuşuyorsunuz sadece. Wp8 hiçbir google yazılımını içermiyor. Dünyanın en yaygın altyapısına sahip bir şirketin sırf rekabet diye WP8'e destek vermemesi haksızlıktır. Herkesin şu an google'a dava açma hakkı var. Kamu hukukunu hiçe sayıyorlar. En yaygın alt yapıya sahipsin ve insanlar sana bağlamış bir çok işini ama sen rekabet diye insanları mahrum ediyorsun bu altyapıdan.
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FikirLideri 5 yıl
Flaşlı telefondan sonra flaşsızını almak eksikliğini hissettirir. Flaşsız telefon mu olur. Fener olarak kullanıyoruz onu. Öğrenci telefonunun olmazsa olmazlarındandır flaş.
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