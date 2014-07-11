Lumia 530 olduğu iddia edilen bir model internete sızdırıldı

Microsoft'un giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde başarılı işler yapan Lumia 520 ve 525'in devamı niteliğinde hazırladığı iddia edilen Lumia 530 modeli bir Çinli web sitesi tarafından internete sızdırıldı.





4.3 inçlik ekranında 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran olduğu belirtilen modele Snapdragon 200 yongaseti güç veriyor. Lumia 530 modelinde 512MB RAM yer alıyor ve Lumia 525'den de düşük olan bu seviye bazı önemli oyunların uyumluluk bakımından liste dışı kalmasına neden olabilir.





Sadece arka kısmında kamera yer alan Lumia 530 çift SIM desteği ile gelişmekte olan ülke pazarlarında pay aramayı hedefliyor. Model Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile gelecek.





Görsellere bakıldığında Lumia 530 modeli genel itibariyle Lumia 630 modeline benziyor ve ekran üzeri menü butonları da unutulmamış. Modelin kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor ve fiyat beklentisi de 150$-200$ arasında.