Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 530 olduğu iddia edilen bir model internete sızdırıldı

4 yıl
315
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lumia 530 olduğu iddia edilen bir model internete sızdırıldı

Microsoft'un giriş seviyesi akıllı telefon segmentinde başarılı işler yapan Lumia 520 ve 525'in devamı niteliğinde hazırladığı iddia edilen Lumia 530 modeli bir Çinli web sitesi tarafından internete sızdırıldı.

4.3 inçlik ekranında 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran olduğu belirtilen modele Snapdragon 200 yongaseti güç veriyor. Lumia 530 modelinde 512MB RAM yer alıyor ve Lumia 525'den de düşük olan bu seviye bazı önemli oyunların uyumluluk bakımından liste dışı kalmasına neden olabilir.

Sadece arka kısmında kamera yer alan Lumia 530 çift SIM desteği ile gelişmekte olan ülke pazarlarında pay aramayı hedefliyor. Model Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile gelecek. 

Görsellere bakıldığında Lumia 530 modeli genel itibariyle Lumia 630 modeline benziyor ve ekran üzeri menü butonları da unutulmamış. Modelin kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor ve fiyat beklentisi de 150$-200$ arasında.
 
Lumia 530 olduğu iddia edilen bir model internete sızdırıldı

http://wmpoweruser.com/images-of-upcoming-nokia-lumia-530-windows-phone-device-leaked/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DraGonS 4 yıl en beğenilen
Vallaha lumia 520 zamanında aynı fiyat aralığında STABIL android telefon çok yoktu. Flashsız felan idare ediyorduk ama kusura bakmasın microsoft. 530 çıkarıp gene flash koymuyorsa ve gene 500 TL bandından çıkarsa kimse almaz. Aynı fiyat aralığına stabil android telefonlar çoğaldı. Kimse gidipte microsoft'un kalitesiz uygulama marketine ve flashsız telefonuna >500 küsür TL para vererek bayılmaz. Bi sürü alternatif var androidde artık. Moto G sinden tu çinli telefon üreticilerinin telefonlarına kadar.
Vallaha lumia 520 zamanında aynı fiyat aralığında STABIL android telefon çok yoktu. Flashsız felan idare ediyorduk ama kusura bakmasın microsoft. 530 çıkarıp g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl OldGamers86
The Benefit

Gene 512mb ram koymuşlar... ya havle.

hala flaş yok
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Myxo 4 yıl
Sabun olmuş bu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
iyice sacmalamaya başladılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mugetsuga 4 yıl
Ne kokulu bu portakal bahçesi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 4 yıl
Yaramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Want to 4 yıl
O degilde snapdragon 200 adreno 203 grafik tasimiyormu. Msm8227 adreno 305 tasiyor. Kusra bakmayin ama çöp olmus .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F30ED544B 4 yıl
Bu nasıl telefon lan kalıp sabunu gibi ? Bu microsoft resmen insanları enayi yerine koyuyor.Şu devirde piyasada alternatif bir ton cihaz varken sen arkasında flash dahi olmayan cihaz çıkarıp piyasaya sürersen bu resmen insanları enayi yerine koymaktır.Aklı selim insan aldanıp almaz zaten.Şimdi kimse çıkıp Wp 8.1 stabil bi kere taammı demesin yok öyle birşey.Ben Lumia 820 kullanıcısı olarak söylüyorum aynı anda cihazda whatsapp,skype ve viber açıkken programların arasında geçiş yaparken cihaz resmen felç oluyor 1 Gb ram olmasına rağmen.Bu noktadan sonra 512 mb ram lı cihaz çıkarmak küfür gibi birşeydir.Wp nin 512 mb lik cihazı androidin 1 gb ramlı cihazından iyi yhaaa falan yok öyle birşey. 1 Gb ram lı Galaxy s3 kullandım aynı şekilde o telefonun geçişleri gayet iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Bu Microsoft ne yapıyor anlamak mümkün değil 525in üst modeli olacak telefonda donanımdan kırpma yapıyor.
Ayrıca o hoparlör boşluğu ne öyle, subwoofer koymuşlar herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akare+bkare=ckare 4 yıl
Bi bitmediniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
bunlarında bütün telefonları birbirinin aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neither 4 yıl
Bu kadar az ram niye ya niye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurtbey1 4 yıl
Kendi paylarını kendileri düşürüyolar ne olurdu flashla 1gb ram olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skyrime2828 4 yıl
Evet yine bir kiremit telefona daha hosgeldin diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orktas 4 yıl
Bu yorumu arkalarda olduğu için pek gören olmaz ama ilk mesaj sahiplerinden birinin kopyala yapıştır yapmasını isterim.

Çoğu kişi hatta neredeyse herkes led yok sanal tuş var ram az demiş ama şunları unutmuş, bu telefon wp8 lerin en ucuz telefonu olacak eğer az bir paraya ram i yüksek istiyorsan 525 alırsın eğer sadece led olsa yeter diyorsan 620 alırsın eğer kamera iyi olsun diyorsan 720 alırsın diyeceğim şu ki bakış açınız çok yanlış evet bu telefonun özelliği düşük bir çok şeyi de kırpılmış ancak bu telefonu alacak kişi az fiyata wp8 kullanmak isteyen kişidir o yüzden bu tür yorumları fazlasıyla gereksiz buluyorum, az bütçeye led isteyene de ram isteyene de kamera isteyene de çıkış kapısı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 4 yıl
Duzgun bir ust model cikarma zamani gelmedi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
315 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sıcak pide tadında" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim