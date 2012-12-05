Lumia 620; Nokia'nın uygun fiyatlı yeni Windows Phone 8 telefonu

Haber Editörü
İletişim dünyasının önemli isimlerinden Nokia, amiral gemisi Lumia 920 ve orta segmente hitap eden Lumia 820’den ailenin 3.üyesi Lumia 620’yi duyurdu. Yeni Lumia, uygun satış fiyatı parolası ile karşımıza çıkıyor.
3.8 inç boyutlarında, 800x480 piksellik ClearBlack ekrana sahip olan Lumia 620, tıpkı Lumia 820 gibi, Qualcomm’un 1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli merkezi işlem birimine sahip S4 platformundan gücünü alıyor. 512MB’lık sistem belleği ve 8GB’lık dahili depolama alanına sahip telefonda, 5MP’lik LED flaşa ile güçlendirilmiş ve HD video kaydı yapabilen birincil kamera ile ön tarafta VGA çözünürlüklü ikincil kamera yer almakta. Lumia 620, gereksinim duyduğu enerjiyi ise 1300 mAh kapasiteli bataryasından karşılıyor.
3.8 inç boyutlarında, 800x480 piksellik ClearBlack ekrana sahip olan Lumia 620, tıpkı Lumia 820 gibi, Qualcomm’un 1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli merkezi işlem birimine sahip S4 platformundan gücünü alıyor. 512MB’lık sistem belleği ve 8GB’lık dahili depolama alanına sahip telefonda, 5MP’lik LED flaşa ile güçlendirilmiş ve HD video kaydı yapabilen birincil kamera ile ön tarafta VGA çözünürlüklü ikincil kamera yer almakta. Lumia 620, gereksinim duyduğu enerjiyi ise 1300 mAh kapasiteli bataryasından karşılıyor.
Değiştirilebilir kapaklar ile tarzınızı yansıtabilen Lumia 620, renklerindeki çekiciliği ise “Dual Shot” isimli üretim tekniğine borçlu. Bu teknikte polikarbon yapıdaki birincil temel katman, farklı bir renkteki başka bir katman ile şeffaf bir katman içerisinde bir araya geliyor. Bu sayede kapağa derinlik hissi kazandırılırken, katmanlardan gelen ışınların birbiriyle daha etkili karışması sağlanmış.
Ocak ayından itibaren Asya, Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinden başlayarak tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Lumia 620 için tavsiye edilen satış fiyatı 249 dolar olarak belirlenirken; Nokia’nın akıllı cihazlarından sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Jo Harlow; Lumia 620’nin, yenilikçi tasarımı, Windows Phone 8 işletim sistemi ve Nokia Maps, Nokia Music, Nokia Lenses gibi Nokia imzası taşıyan özellikleriyle bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü olduğunu ifade etti.
http://press.nokia.com/products/media/7848/photo/nokia_lumia_620_lime-green-and-yellow/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saygılarımla,
8.1 yüklenebiliyor.
Microsoft Guncellemeyi kendisi yapacak.
Haliyle 512 ramli bu cihaza destek vermeye bilir.
Adamlar windows 7-7.5 lu cihazlari 8 e gecis-guncelleme yapmadilar.
Aynisi 9 cikarsa 1seneye veya 8 in buyuk guncellemesi (8.5 ta Olabilir) en az 1GB ram li modelleri destek verirler yani 820 almak daha mantikli veya 900 alin.
yerıne buyuk mu gelıyor bana mı oyle gelıyor
mini sim kullanıyor olmalı
Bu arada 620'nin lansmanı pazartesi günü yapılacakmış.
yanılıyorsun. androidde düzenleme de yapılıyor! ;)
600 lirayı geçmediği taktirde bu telefon satar.en azndan ben bir tane alabilirim :)
nokia lumia 620 için;
$250 250(fiyst)*2(garanti süresi)*1,5(dolar kuru)=750TL
BUNA EK OLARAK KDV: 750tL * %18=135tl
Toplamda indrimsiz bu ürünün fiyatı 880Tl(yaklaşık) olacaktır, ama ülkemizde 650tl(hatta ilerleyen zamanlarda daha da az ) olarak satılması bekleniyor. Almanya da ön siparişle 650Tl ye satışlar başladı.
Telefon gayet iyi, 4 çekirdekli galaxy s3 ten bile daha iyi bir performans sağlıyor(sebeplerinden biri platform farkı). Microsoft un nimetlerinden faydalanabileceksiniz üstelik HTC de olmayan birçok uygulamayıda barındırıyor, bence bu fiyata tek kötü yanı JİROSKOP(ivmeölçer de işgörür), CARL ZEİSS merceği ve Corning Gorilla Glass cam eksikliğidir. Windows phone 8 en güvenilir platformdur(şu günlerde işlenen mobil suçlar için bence gayet önemli bir şey bu özellik, banka hesabı hortumlanması vb... maruz kalmamak için) ve kullandığı az miktarda ram ile bilinir (512 mb ram gözünüzü korkutmasın) büyük antivirüs şirketlerinden olan F-secure bunu onaylamıştır. Market bazında sıkıntı çekse de en popüler 50 küsür yazılımı barındıracağını bildirmiştir.Üstelik önemli bir detay android gibi platformlarda ofis yazılımlarınızı sadece okuyabilirken windows phone 8 de buna ek olarak DÜZENLEYEBİLİYORSUNUZ DA!!!!
Katılıyorum. Garanti olayı haricinde kdv harici bir ton masraf eklenerek o fiyat dahada artırılır. 200 Dolarlık telefon 700e satılıyorsa bununda 800den aşağı olmasını beklememek gerekir. Bizim ülkemizde sığ beyinliler oldukça 1000 tl de olsa satılır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
10965 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone ve