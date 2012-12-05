Lumia 620; Nokia'nın uygun fiyatlı yeni Windows Phone 8 telefonu

İletişim dünyasının önemli isimlerinden Nokia, amiral gemisi Lumia 920 ve orta segmente hitap eden Lumia 820’den ailenin 3.üyesi Lumia 620’yi duyurdu. Yeni Lumia, uygun satış fiyatı parolası ile karşımıza çıkıyor.



3.8 inç boyutlarında, 800x480 piksellik ClearBlack ekrana sahip olan Lumia 620, tıpkı Lumia 820 gibi, Qualcomm’un 1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli merkezi işlem birimine sahip S4 platformundan gücünü alıyor. 512MB’lık sistem belleği ve 8GB’lık dahili depolama alanına sahip telefonda, 5MP’lik LED flaşa ile güçlendirilmiş ve HD video kaydı yapabilen birincil kamera ile ön tarafta VGA çözünürlüklü ikincil kamera yer almakta. Lumia 620, gereksinim duyduğu enerjiyi ise 1300 mAh kapasiteli bataryasından karşılıyor.



Değiştirilebilir kapaklar ile tarzınızı yansıtabilen Lumia 620, renklerindeki çekiciliği ise “Dual Shot” isimli üretim tekniğine borçlu. Bu teknikte polikarbon yapıdaki birincil temel katman, farklı bir renkteki başka bir katman ile şeffaf bir katman içerisinde bir araya geliyor. Bu sayede kapağa derinlik hissi kazandırılırken, katmanlardan gelen ışınların birbiriyle daha etkili karışması sağlanmış.



Ocak ayından itibaren Asya, Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinden başlayarak tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Lumia 620 için tavsiye edilen satış fiyatı 249 dolar olarak belirlenirken; Nokia’nın akıllı cihazlarından sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Jo Harlow; Lumia 620’nin, yenilikçi tasarımı, Windows Phone 8 işletim sistemi ve Nokia Maps, Nokia Music, Nokia Lenses gibi Nokia imzası taşıyan özellikleriyle bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

http://press.nokia.com/products/media/7848/photo/nokia_lumia_620_lime-green-and-yellow/