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Lumia 620; Nokia'nın uygun fiyatlı yeni Windows Phone 8 telefonu

6 yıl
11b
1
153
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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İletişim dünyasının önemli isimlerinden Nokia, amiral gemisi Lumia 920 ve orta segmente hitap eden Lumia 820’den ailenin 3.üyesi Lumia 620’yi duyurdu. Yeni Lumia, uygun satış fiyatı parolası ile karşımıza çıkıyor.

3.8 inç boyutlarında, 800x480 piksellik ClearBlack ekrana sahip olan Lumia 620, tıpkı Lumia 820 gibi, Qualcomm’un 1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli merkezi işlem birimine sahip S4 platformundan gücünü alıyor. 512MB’lık sistem belleği ve 8GB’lık dahili depolama alanına sahip telefonda, 5MP’lik LED flaşa ile güçlendirilmiş ve HD video kaydı yapabilen birincil kamera ile ön tarafta VGA çözünürlüklü ikincil kamera yer almakta. Lumia 620, gereksinim duyduğu enerjiyi ise 1300 mAh kapasiteli bataryasından karşılıyor.

Değiştirilebilir kapaklar ile tarzınızı yansıtabilen Lumia 620, renklerindeki çekiciliği ise “Dual Shot” isimli üretim tekniğine borçlu. Bu teknikte polikarbon yapıdaki birincil temel katman, farklı bir renkteki başka bir katman ile şeffaf bir katman içerisinde bir araya geliyor. Bu sayede kapağa derinlik hissi kazandırılırken, katmanlardan gelen ışınların birbiriyle daha etkili karışması sağlanmış.

Ocak ayından itibaren Asya, Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinden başlayarak tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Lumia 620 için tavsiye edilen satış fiyatı 249 dolar olarak belirlenirken; Nokia’nın akıllı cihazlarından sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Jo Harlow; Lumia 620’nin, yenilikçi tasarımı, Windows Phone 8 işletim sistemi ve Nokia Maps, Nokia Music, Nokia Lenses gibi Nokia imzası taşıyan özellikleriyle bu fiyat seviyesinde oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

http://press.nokia.com/products/media/7848/photo/nokia_lumia_620_lime-green-and-yellow/ Yorum Yaz
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pula 6 yıl en beğenilen
249 dolara bu özellikler gayet iyi görünüyor alınabilir telefon kategorisinde rekabet kızışacak gibi
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atillaahmetalp 4 yıl
Merhaba,Ben 620 almak istiyorum fakat 8.1 güncelleme sonrası düşünüyorum.620 ye 8.1 gelecekmidir gelirse ne zaman olur bilgi sahibi arkadaşlar yazarlarsa sevinirim.Uygulamaları hafıza kartına kurma özelliği 8.1 de mevcut olduğu için bu konudaki bilgiler önemli.
Saygılarımla,
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Sanki Bana Pele 4 yıl atillaahmetalp
atillaahmetalp
Merhaba,Ben 620 almak istiyorum fakat 8.1 güncelleme sonrası düşünüyorum.620 ye 8.1 gelecekmidir gelirse ne zaman olur bilgi sahibi arkadaşlar yazarlarsa sevinirim.Uygulamaları hafıza kartına kurma özelliği 8.1 de mevcut olduğu için bu konudaki bilgiler önemli.
Saygılarımla,

8.1 yüklenebiliyor.
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ibo4fun 6 yıl
Asla alinmaz
Microsoft Guncellemeyi kendisi yapacak.

Haliyle 512 ramli bu cihaza destek vermeye bilir.

Adamlar windows 7-7.5 lu cihazlari 8 e gecis-guncelleme yapmadilar.

Aynisi 9 cikarsa 1seneye veya 8 in buyuk guncellemesi (8.5 ta Olabilir) en az 1GB ram li modelleri destek verirler yani 820 almak daha mantikli veya 900 alin.
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brooklynn 6 yıl
sımkardı bu telefona nasıl oturtacgız ?
yerıne buyuk mu gelıyor bana mı oyle gelıyor
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adminastor22 6 yıl brooklynn
brooklynn

sımkardı bu telefona nasıl oturtacgız ?
yerıne buyuk mu gelıyor bana mı oyle gelıyor

mini sim kullanıyor olmalı
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adaadaa 6 yıl
Lumia 620 Türkiye'ye geldi mi acaba bilgisi olan var mı ? ve fiyatı ne kadar ve 820 920ye göre fiyat/performans olarak nasıl ?
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vordach 6 yıl
Bu telefonu almayı düşümüyordum ama eğer 800 tl olursa hayatta almam. 600-650 tl olursa güzel. 800 tl'den satışa çıkarsa 400 tl daha koyar 820 alırım zaten kırmızı modeli acayip hoşuma gitti.

Bu arada 620'nin lansmanı pazartesi günü yapılacakmış.
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
sar değerlerine el atmadıkça nokia'ya el sürülmez
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kuyuduzu 6 yıl
Kelebek Avcısı
üÜstelik önemli bir detay android gibi platformlarda ofis yazılımlarınızı sadece okuyabilirken windows phone 8 de buna ek olarak DÜZENLEYEBİLİYORSUNUZ DA!!!!

yanılıyorsun. androidde düzenleme de yapılıyor! ;)
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Quencia 6 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir ?
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sertanbeyy42 6 yıl
gerçekten hoş bir wp olmuş.
600 lirayı geçmediği taktirde bu telefon satar.en azndan ben bir tane alabilirim :)
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DH Misafiri 6 yıl
ya neden kimse anlamıyor şunu yurt dışında $500 olan bi ürün ülkemizde 1700TL CİVARI SATILIR, bunun sebebi ise garantinin 2 yıl olmasııdr 2 yıl garanti yapabilmek için aldığınız telefona tekrar kendi fiyatı ekleniyor şöyleki;
nokia lumia 620 için;
$250 250(fiyst)*2(garanti süresi)*1,5(dolar kuru)=750TL
BUNA EK OLARAK KDV: 750tL * %18=135tl
Toplamda indrimsiz bu ürünün fiyatı 880Tl(yaklaşık) olacaktır, ama ülkemizde 650tl(hatta ilerleyen zamanlarda daha da az ) olarak satılması bekleniyor. Almanya da ön siparişle 650Tl ye satışlar başladı.
Telefon gayet iyi, 4 çekirdekli galaxy s3 ten bile daha iyi bir performans sağlıyor(sebeplerinden biri platform farkı). Microsoft un nimetlerinden faydalanabileceksiniz üstelik HTC de olmayan birçok uygulamayıda barındırıyor, bence bu fiyata tek kötü yanı JİROSKOP(ivmeölçer de işgörür), CARL ZEİSS merceği ve Corning Gorilla Glass cam eksikliğidir. Windows phone 8 en güvenilir platformdur(şu günlerde işlenen mobil suçlar için bence gayet önemli bir şey bu özellik, banka hesabı hortumlanması vb... maruz kalmamak için) ve kullandığı az miktarda ram ile bilinir (512 mb ram gözünüzü korkutmasın) büyük antivirüs şirketlerinden olan F-secure bunu onaylamıştır. Market bazında sıkıntı çekse de en popüler 50 küsür yazılımı barındıracağını bildirmiştir.Üstelik önemli bir detay android gibi platformlarda ofis yazılımlarınızı sadece okuyabilirken windows phone 8 de buna ek olarak DÜZENLEYEBİLİYORSUNUZ DA!!!!
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Kelebek Avcısı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya neden kimse anlamıyor şunu yurt dışında $500 olan bi ürün ülkemizde 1700TL CİVARI SATILIR, bunun sebebi ise garantinin 2 yıl olmasııdr 2 yıl garanti yapabilmek için aldığınız telefona tekrar kendi fiyatı ekleniyor şöyleki;
nokia lumia 620 için;
$250 250(fiyst)*2(garanti süresi)*1,5(dolar kuru)=750TL
BUNA EK OLARAK KDV: 750tL * %18=135tl

Toplamda indrimsiz bu ürünün fiyatı 880Tl(yaklaşık) olacaktır, ama ülkemizde 650tl(hatta ilerleyen zamanlarda daha da az ) olarak satılması bekleniyor. Almanya da ön siparişle 650Tl ye satışlar başladı.
Telefon gayet iyi, 4 çekirdekli galaxy s3 ten bile daha iyi bir performans sağlıyor(sebeplerinden biri platform farkı). Microsoft un nimetlerinden faydalanabileceksiniz üstelik HTC de olmayan birçok uygulamayıda barındırıyor, bence bu fiyata tek kötü yanı JİROSKOP(ivmeölçer de işgörür), CARL ZEİSS merceği ve Corning Gorilla Glass cam eksikliğidir. Windows phone 8 en güvenilir platformdur(şu günlerde işlenen mobil suçlar için bence gayet önemli bir şey bu özellik, banka hesabı hortumlanması vb... maruz kalmamak için) ve kullandığı az miktarda ram ile bilinir (512 mb ram gözünüzü korkutmasın) büyük antivirüs şirketlerinden olan F-secure bunu onaylamıştır. Market bazında sıkıntı çekse de en popüler 50 küsür yazılımı barındıracağını bildirmiştir.Üstelik önemli bir detay android gibi platformlarda ofis yazılımlarınızı sadece okuyabilirken windows phone 8 de buna ek olarak DÜZENLEYEBİLİYORSUNUZ DA!!!!

Katılıyorum. Garanti olayı haricinde kdv harici bir ton masraf eklenerek o fiyat dahada artırılır. 200 Dolarlık telefon 700e satılıyorsa bununda 800den aşağı olmasını beklememek gerekir. Bizim ülkemizde sığ beyinliler oldukça 1000 tl de olsa satılır.
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emrahuluer 6 yıl
arkadaş millet 400 küsürlük telefon için 800-900 diyor ya. sizlerde bu kabullenmişlik varken neden daha ucuz olsun ki. ben bu firmaların yerinde olsam buralarda nabız tutar ona göre fiyat verirdim. ne de olsa bir telefona 2900 tl veren asgari ücretli çalışanlar ülkesi değil miyiz.
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emrahuluer 6 yıl
ben 1000 tl nin altında olursa almam. telefon dediğin 1000 tl nin üzerinde olacak. paramızla döveceğiz avrupayı.
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