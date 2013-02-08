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Lumia 720 ve 520, Endonezya telekomünikasyon yönetimi sertifikasında ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 720 ve 520, Endonezya telekomünikasyon yönetimi sertifikasında ortaya çıktı

Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde biri 41MP çözünürlükte olmak üzere yeni üst seviye Lumia modelleri satışa sunacağı pek çok kaynak tarafından iddia edilmişti. Ancak orta ve giriş seviyesine de ürün sunan Nokia'nın planları pek açığa çıkmamıştı. Dün Endonezya telekomünikasyon yönetimi sertifikasından sızan bilgiler, iki modeli gün ışığına çıkardı.

Sertifikada ismi geçen iki model Nokia Lumia 720 (RM-885) ve Nokia Lumia 520 (RM-914) şeklinde sıralanıyor. Bu iki model büyük ihtimalle Lumia 710 ve Lumia 510 modellerinin devamı olacak. Modeller ülkede sertifika almaya hak kazanmış. Bu da kısa bir süre içerisinde pazara sunulabileceği anlamına geliyor.

Modeller hakkında kesin bilgiler yok ancak Lumia 720 modelinin orta seviyeye, Lumia 520 modelinin de giriş seviyesine hitap etmesi bekleniyor. Muhtemelen her iki model de MWC 2013 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacaktır. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-720-Lumia-520-surface-just-before-MWC_id39583 Yorum Yaz
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napolyon94 6 yıl
lumia 820 hd değil iken 720 de hd olmıyacaktır,özellikler yine s4 pro dual krait,adreno225 olacaktır ram olarak 1 gb olursa 820 den,512 mb olursa 620 den bir farkı kalmıyor,1 gb olabilir,520 de var çünkü, ayrıca ekran 4" olur gibime geliyor, son olarak müzik ağırlıklı bir model oalbilir, güçlü hoparlör, iyi ses çıkışı gibi htc 8s e rakio larak, yinede bunlar somut farklılıklar değil, fiyatı en büyük farkı olucak
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shadow93 6 yıl
Lumia 720 gibi bir model gelicekse eğer HTC 8S'le eşdeğer olacaktır. Bazı özelliklerinden dolayı 8S Lumia 620'ye göre tercih edildiğine göre aradaki fark 720 ile sağlanırsa kendine has uygulamaları ile Nokia bir adım önüne geçer. Hatta 620 bile gayet uygun fiyattaysa 520 herhalde 600 liradan falan girecek piyasaya, telefonla pek işi gücü olmadığı halde yeni bir akıllı telefon almak isteyenler için güzel bir alternatif.
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oktayakgoz 6 yıl
4 inc seviyesinde hd ekran li bir model olsa hemen alabilirdim
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SystemApps 6 yıl
6-7 cihaz tanıtılacağını bi yerde okumuştum ama belli de olmaz.
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