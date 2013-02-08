Lumia 720 ve 520, Endonezya telekomünikasyon yönetimi sertifikasında ortaya çıktı





Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde biri 41MP çözünürlükte olmak üzere yeni üst seviye Lumia modelleri satışa sunacağı pek çok kaynak tarafından iddia edilmişti. Ancak orta ve giriş seviyesine de ürün sunan Nokia'nın planları pek açığa çıkmamıştı. Dün Endonezya telekomünikasyon yönetimi sertifikasından sızan bilgiler, iki modeli gün ışığına çıkardı.





Sertifikada ismi geçen iki model Nokia Lumia 720 (RM-885) ve Nokia Lumia 520 (RM-914) şeklinde sıralanıyor. Bu iki model büyük ihtimalle Lumia 710 ve Lumia 510 modellerinin devamı olacak. Modeller ülkede sertifika almaya hak kazanmış. Bu da kısa bir süre içerisinde pazara sunulabileceği anlamına geliyor.





Modeller hakkında kesin bilgiler yok ancak Lumia 720 modelinin orta seviyeye, Lumia 520 modelinin de giriş seviyesine hitap etmesi bekleniyor. Muhtemelen her iki model de MWC 2013 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-720-Lumia-520-surface-just-before-MWC_id39583