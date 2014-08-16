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Lumia 830'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 830'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

Gelecek ay ki IFA 2014 fuarında lanse etmesini beklediğimiz modellerden birisi olan Lumia 830 yavaş yavaş detaylı olarak internete düşmeye başladı. Modelin bu kez daha kaliteli görselleri sızdırıldı.

Lumia 830 modeli iddialara göre PureView teknolojisini barındıran ilk orta seviye Lumia cihazı olacak. Cihazın kamera modülü hatırlanacağı üzere Microsoft'un davetiyesinin odak noktasını oluşturuyor. 

4.5 inçlik bir ekran ve Snapdragon yongaseti ile geleceği belirtilen cihazın can alıcı noktası ise kamerası olacak. Lumia 1020 modelindeki kamera tasarımına çok benzeyen Lumia 830 kamerası muhtemelen 20MP çözünürlüğe sahip olacak veya tamamen yeni bir çözünürlük ile karşımıza çıkacak. 

Microsoft görünüşe göre pazarda en uygun fiyata en iyi kamerayı sunan bir cihaz ile tüketici ilgisini çekmeye çalışacak. Ayrıca özçekim odaklı Lumia 730 da yine firmanın diğer önemli silahı olacak.  
 
Lumia 830'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı


http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-830-leaks-out-in-full-bloom-flaunting-a-mysterious-PureView-camera-setup_id59362 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jeuMaster 4 yıl
Mükemmel. Snpdrgon olması, kamera kalitesi, tasarımı ya arkadaş Nokia yani Microsoft androide geçsen nolcak.Bir tane de ben alırım bir dk durmam. Ahh Ahhh
Haber için teşekkürler.
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DH Misafiri 4 yıl
lumia tasarımLarı iyi gibi görünüyor baZıları için vazgeçilmez
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GenkaNuan 4 yıl
Hoporlorun arkada olması sacmaligini hala yapıyorlar ya helal olsun
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ZenciPriapus 4 yıl
Bu konudanfa anladımki artık akıllı telefonlar tıkandı.Yani gelebilecek son noktaya ulaştılar.Hiç bir akıllı telefonda artık kayda değer bir yenilik göremiyoruz.Şahsen artık hiç bir akıllı telefon beni heyecanlandırmıyor.İlk iphone gibi devrimsel bir yenilik lazım.Yoksa firmalar sadece işlemci değişip sunarlar önümüze.Çünkü artık yapılabilecek başka birşey kalmadı.
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Jefferson Starship 4 yıl
Sanal tuş seçenekli olacak sanırım.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
Kamera yorumları iyi ise alırım heralde :)
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ClearNOS 4 yıl
Lumia'nın son telefonumu
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#ŞARBAY# 4 yıl
Hersey guzelde sanal tus nedir yav...
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Manchester United 4 yıl
hem sanal tuş var hemde fiziksel tuş
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doctor_bey 4 yıl
Arkadaki kamera modülü cihazın şıklığına şıklık katmış,on numara beş yıldız bi cihaz olmuş
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Never4You 4 yıl
Sanal tuş takımının geleceğini doğrulayan kaynaklar var ki bu görselde MR H 635 in görüntüsü diyorsa doğrudur adam araştırıyor harbi konulara olan ilgisinide biliyorum. Ama eğer 830 sanal tuş takımı ile gelir ise o aşağıda ki boşluk zamanında 920 den vazgeçme sebeplerimden biriydi ki anlamsız bir boşluk yani çok saçma eğer birşeyler vazgeçiyorsan kapasitif tuş takımı maliyeti arttırıyorsa ekranı daha büyük yap ya da 5 inç ekrana a o boşluk olmadan oraya sıkıştır çok kötü görünüyor bende 820 var hep wp,nin yeni modellerinden gitmeyi düşünüyorsun,ama 820 nin selefi bu olmamalı donanım olarak eyvallah güzel ancak tasarımı ben,hiç beğenmedim 820 nin tasarımından gitmesi gerekirdi diye düşünüyorum sivri uçlu kenarlar 920 930 gibi telefonların cizgisi daha sonra 1020 ve 1520 de de kullandılar kullanıcıların bazıları bu tasarımı sevdiler ama ben oval kenar seviyorum bence 820 çizgisi kaybolmuş,böyle bir telefon 📱 varsa eğer çok yanlış 👎 bir selef
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