Lumia 830'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı









Gelecek ay ki IFA 2014 fuarında lanse etmesini beklediğimiz modellerden birisi olan Lumia 830 yavaş yavaş detaylı olarak internete düşmeye başladı. Modelin bu kez daha kaliteli görselleri sızdırıldı.





Lumia 830 modeli iddialara göre PureView teknolojisini barındıran ilk orta seviye Lumia cihazı olacak. Cihazın kamera modülü hatırlanacağı üzere Microsoft'un davetiyesinin odak noktasını oluşturuyor.





4.5 inçlik bir ekran ve Snapdragon yongaseti ile geleceği belirtilen cihazın can alıcı noktası ise kamerası olacak. Lumia 1020 modelindeki kamera tasarımına çok benzeyen Lumia 830 kamerası muhtemelen 20MP çözünürlüğe sahip olacak veya tamamen yeni bir çözünürlük ile karşımıza çıkacak.





Microsoft görünüşe göre pazarda en uygun fiyata en iyi kamerayı sunan bir cihaz ile tüketici ilgisini çekmeye çalışacak. Ayrıca özçekim odaklı Lumia 730 da yine firmanın diğer önemli silahı olacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-830-leaks-out-in-full-bloom-flaunting-a-mysterious-PureView-camera-setup_id59362