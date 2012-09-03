Lumia 920 ve 820 modellerine ait yeni görseller ortaya çıktı

Kısa süre önce Nokia'nın 5 Eylül'de tanıtması beklenen yeni iki Lumia cihazına ait görselleri yayınladığını iddia eden Evleaks sitesi bu kez modellere ait yeni bazı görseller daha yayınladı.





The Verge sitesinin kaynaklara doğrulattığı bilgilere göre Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik HD ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Windows Phone 8 dalgasında sık sık rastlayacağımız bu konfigürasyon yanında Lumia 920 önemli bir aksesuar daha sunuyor. O da kablosuz şarj pad'i.





Evleaks tarafından yeni sızdırılan görsellerde göze çarpan ve Qi kablosuz güç standardına uyumlu bu pad, Lumia 920 dışında uyumlu diğer modelleri de şarj edebiliyor. Cihazı pad'in üzerine bırakmak yeterli.





Lumia 920'de yer alacağı ifade edilen PureView teknolojisinin cihazdaki 8 megapiksellik kameraya uyarlandığı belirtiliyor. Lumia 920, PureView teknolojisi ile pazarlanacak. Ön kısımda da 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme kamerası bulunuyor. Görsellerde ayrıca Lumia 920 için kablosuz bir kulaklık da göze çarpıyor.





4.3 inçlik ekrana sahip olacağı belirtilen Lumia 820 modelinde 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, kablosuz şarj uyumu olacağı iddia ediliyor. Lumia 920 modelindekine benzer bir kamera özelliğine sahip olacak Lumia 820 için PureView teknolojisinin olup olmayacağı ise belirsiz.









https://twitter.com/evleaks/status/242636854745264129