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Lumia 920 ve 820 modellerine ait yeni görseller ortaya çıktı

6 yıl
8b
1
85
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce Nokia'nın 5 Eylül'de tanıtması beklenen yeni iki Lumia cihazına ait görselleri yayınladığını iddia eden Evleaks sitesi bu kez modellere ait yeni bazı görseller daha yayınladı.

The Verge sitesinin kaynaklara doğrulattığı bilgilere göre Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik HD ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Windows Phone 8 dalgasında sık sık rastlayacağımız bu konfigürasyon yanında Lumia 920 önemli bir aksesuar daha sunuyor. O da kablosuz şarj pad'i.

Evleaks tarafından yeni sızdırılan görsellerde göze çarpan ve Qi kablosuz güç standardına uyumlu bu pad, Lumia 920 dışında uyumlu diğer modelleri de şarj edebiliyor. Cihazı pad'in üzerine bırakmak yeterli.

Lumia 920'de yer alacağı ifade edilen PureView teknolojisinin cihazdaki 8 megapiksellik kameraya uyarlandığı belirtiliyor. Lumia 920, PureView teknolojisi ile pazarlanacak. Ön kısımda da 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme kamerası bulunuyor. Görsellerde ayrıca Lumia 920 için kablosuz bir kulaklık da göze çarpıyor.

4.3 inçlik ekrana sahip olacağı belirtilen Lumia 820 modelinde 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, kablosuz şarj uyumu olacağı iddia ediliyor. Lumia 920 modelindekine benzer bir kamera özelliğine sahip olacak Lumia 820 için PureView teknolojisinin olup olmayacağı ise belirsiz.
Lumia 920 ve 820 modellerine ait yeni görseller ortaya çıktı
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https://twitter.com/evleaks/status/242636854745264129 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia geri dönüyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Bence tasarım mukemmel olmus zaten nokia gps ve kamera konusunda cok basarılı bunu n8 kullandıgımdan bılıyorum mıcrosoft gıbı bır yazılım devını de arkasına aldıktan sonra nokıa ıcın sahalara gerı donuyor denebılır...
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nurettinaz 6 yıl
Lumia serisinin tasarımları bence sony tasarımlarıyla yarışabilecek hatta daha iyi denebilecek kadar güzel. Iphone gibi sadece kız eline yakışan bir tasarımı yok.
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Faux Carnival 6 yıl
4.5" 1280x768 ekran
1.5 Ghz Snapdragon S4 islemci
2000 mAh pil
Kablosuz sarj
8.7 MP Pureview kamera
Windows Phone 8 mukemmelligi
Ve ozellikle Amerika disinda en iyi haritalamayi sunan Nokia Maps ve navigasyon

Nokia ve Microsoft turnayi gozunden vurdu galiba...
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anelka39 6 yıl
canli yayın yokmu Donanım haber
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
inkar edilemeyen en iyi tasarimlar en iyi iscilik malzeme kalitesi nihayet guclu bir donanimla bulusuyor. Hadi nokia goreyim seni alayina inat
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palubeyi23 6 yıl
İzleyelim bakalım neler olacak
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MK* 6 yıl
bugun resmilesmeyecekmiydi bunlar?
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Al PaC 6 yıl MK*
MK*
bugun resmilesmeyecekmiydi bunlar?

Türkiye saatiyle 16.30-17 gibi baslayacak.
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eP_362 6 yıl MK*
MK*
bugun resmilesmeyecekmiydi bunlar?

17.00'da nokia.com/...
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brksnr 6 yıl
Sanirim gelecek telefonum bu olacak ama korkularim var cunku su an İphone kullaniyorum ve bildiginiz uzere WP de daha o kadar uygulama yok ki ben telefonda oyun oynamayi severim :D siz ne dersin arkadaslar iPhone 4 ten Nokia Lumia 920 ye gecsem sikinti yasar miyim ? Cevaplar icin tesekkur ederim iyi forumlar :)
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palubeyi23 6 yıl
Bekleyip görelim dananın kuyruğu bugün kopacak
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