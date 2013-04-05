Lumia 928 modeline ait yeni iddialar ortaya çıktı









Nokia'nın Lumia serisine yeni bir amiral gemi ekleyeceği ve bunun alüminyum kasaya sahip olacağı bir süredir dile getiriliyordu. 15 Mayıs'ta bir lansman beklenen Catwalk kod adlı model ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya çıktı.





Daha önce de bazı sızıntılara imza atan bir kaynaktan gelen yeni bilgilere göre Lumia 928 önceki amiral gemi modelinin işlemcisinde bir değişiklik yapmıyor ve 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci yerini almış. 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte daha canlı renkler sunan octaLED ekran, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte görüntü sabitleme destekli kamera, 2000mAh batarya, 8.4mm kalınlık ve 132gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri sayılmış.





Modelin dikkat çekici özelliği ise tamamen alüminyum bir kasaya sahip olması. Buna rağmen 8.4mm kalınlık değerine ulaşılmış ve Lumia 920 modelinden 50gr daha hafif.





İddialarda ayrıca Nokia EOS kod adlı 41MP çözünürlükte kameraya sahip diğer versiyonun da 15 Mayıs'taki etkinlikte duyurulacağı belirtiliyor.





İddialar doğruysa yeni Lumia modellerinde geçen yıl ki işlemci tercihinin devam edeceği anlaşılıyor. Ancak Microsoft'un Windows Phone 8 güncellemesini yıl sonuna doğru tanıtması ve böylece yeni dalga donanım kriterlerine uygun modellerin piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde bu modellerin çabuk eskime ihtimali akıllara geliyor.

http://wmpoweruser.com/supposed-specs-of-the-nokia-catwalk-leaked-only-132g/