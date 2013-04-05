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Lumia 928 modeline ait yeni iddialar ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 928 modeline ait yeni iddialar ortaya çıktı


Nokia'nın Lumia serisine yeni bir amiral gemi ekleyeceği ve bunun alüminyum kasaya sahip olacağı bir süredir dile getiriliyordu. 15 Mayıs'ta bir lansman beklenen Catwalk kod adlı model ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya çıktı.

Daha önce de bazı sızıntılara imza atan bir kaynaktan gelen yeni bilgilere göre Lumia 928 önceki amiral gemi modelinin işlemcisinde bir değişiklik yapmıyor ve 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci yerini almış. 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte daha canlı renkler sunan octaLED ekran, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte görüntü sabitleme destekli kamera, 2000mAh batarya, 8.4mm kalınlık ve 132gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri sayılmış.

Modelin dikkat çekici özelliği ise tamamen alüminyum bir kasaya sahip olması. Buna rağmen 8.4mm kalınlık değerine ulaşılmış ve Lumia 920 modelinden 50gr daha hafif. 

İddialarda ayrıca Nokia EOS kod adlı 41MP çözünürlükte kameraya sahip diğer versiyonun da 15 Mayıs'taki etkinlikte duyurulacağı belirtiliyor.

İddialar doğruysa yeni Lumia modellerinde geçen yıl ki işlemci tercihinin devam edeceği anlaşılıyor. Ancak Microsoft'un Windows Phone 8 güncellemesini yıl sonuna doğru tanıtması ve böylece yeni dalga donanım kriterlerine uygun modellerin piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde bu modellerin çabuk eskime ihtimali akıllara geliyor.

http://wmpoweruser.com/supposed-specs-of-the-nokia-catwalk-leaked-only-132g/ Yorum Yaz
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ZenithSoole 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz Amerika için Verizon a özel çıkacak ara model.Bu arada Full HD ile gelmezse başarı yakalamaz diyen insanlar için diyorum zaten Lumia 920 şuanda 332 ppi ve bu da insan gözüyle sayılamayacak ppi değeri.Ayrıca yeni amiral gemisi Lumia da Grafik işlemcisinin yenilenmesi yeterli olacaktır...Şunu belirteyim ki kullanıcı deneyimi olarak Lumia 920 2 GB ramli Snapdragon 600 veya Exynos Octa lı cihazlardan daha hızlı.Son güncelleme ile iyi optimize edildi hala en hızlı cihaz.Son olarak da Laptopmag sitesinde her yıl yapılan yarışmada S4 ve HTC One ın da olduğu turnuvada Lumia 920 fark atarak en iyi telefon seçildi.
S4, ONE,Lumia 920, 5 ve xperi z ya da diğerleri hepsi birbirinden iyi cihazlar hepsinin çeşitli üstünlükleri var ama sadece sonanımla olmadığını önce Apple sonra da Mixrosoft ve Nokia size gösterdi.Ha sakın yanlış anlamayın ben s4 veya one a kötü demedim zaten diyemem de...Eğer o cihazları alacaksanız donanımından dolayı değil diğer özelliklerinden alın.HTC ONE ın ekranı 4.7 inç olduğundan 720 p yetmiyor ancak o cihazın ekranı beni etkiledi ama Full HD olduğundan değil LCD 3 olduğuNdan parlaklığından renk doğrulundan etkiledi...
Bu cihaz Amerika için Verizon a özel çıkacak ara model.Bu arada Full HD ile gelmezse başarı yakalamaz diyen insanlar için diyorum zaten Lumia 920 şuanda 332 ppi...
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Enola 6 yıl
Artık donanımsal güncelleme windows a bağlı o güncellenmeden nokia donanımı artırmaz.
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godless turtle 6 yıl
Donanım delisi arkadaşlara bir çift sözüm var. Arkadaşlar WP8, Android ve IOS platformları, donanımı bambaşka kullanan platformlardır, bu yüzden bu telefonları karşılaştırırken donanıma göre değil de, yaşattıkları kullanıcı deneyimine göre karşılaştırmak daha uygun olur diye düşünüyorum.
Dün yayınlanan 2si1 programında geçen bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Günümüz mobil cihazları 2006 yılının oyuncu bilgisayarları gücündeymiş, (modele göre değişir belki biraz fazla, belki biraz az) yani bu cihazlar donanım olarak gayet yeterli, önemli olan yazılım.
Donanım delisi arkadaşlara bir çift sözüm var. Arkadaşlar WP8, Android ve IOS platformları, donanımı bambaşka kullanan platformlardır, bu yüzden bu telefonları ...
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DH Misafiri 6 yıl
Şu anda Windows Phone'un en büyük eksiği market, eğer gerçekten AppStore veya Google Play gibi büyük bir marketi olursa bu stabilite ve hızla başarıyı yakalar. iPhone'daki SGX543MP3 grafik biriminin eşdeğer veya biraz daha iyi bir grafik çipi
Lumia serileri için yeterli olacaktır. Burada Nokia'nın daha hazır olmayan full hd çözünürlüğe gitmemesi, bu ekran boyutunda ve bu çözünürlükte devam etmesi, kamera konusunda herhangi bir problemleri yok, işletim sistemi zaten güzel; ileriki güncellemeler ile çok daha iyi olacaktır, tasarım desen kişiden kişiye göre değişir ancak hoş bir görünümü var bana göre. Nokia iyi devam ediyor Android gibi donanıma abanmasına gerek kalmadan bu işletim sistemi iyi bir çift çekirdek işlemci ve adreno 320 tarzı bir grafik birimi ile gayet yola devam edebilir duruyor.
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afk1905 6 yıl
WP8'in tek zayıf noktası marketi (Android ve IOS'a göre) o da zaten her geçen gün büyüyor. İşletim sistemi olarak oldukça akıcı ve hızlı bu genel görüş, kişisel görüşüm ise oldukça sade, kullanışlı ve farklılık yaratması bakımından etkileyici. Uygulamaların WP8 ve 7'de kullanılabiliyor olması ise WP'a güvenimi arttıran bir etken. Bence Google'ın sürekli WP ile uğraşması bazı şeylerin habercisi. Eğer zamanla Microsoft kullanıcıları üzecek ters bir hamle yapmazsa Android'i geride bırakabilir tabi bu üst düzey akıllılar için geçerli, yoksa çin malı ucuz tablet ve telefonlarda bile Android var o şekilde düşünürsek geçilmesi imkansız gibi birşey zaten.

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DH Misafiri 6 yıl
Asphalt 7, 512MB RAM taşıyan Windows Phone cihazları için de optimize edildi ve dahasıda gelecek...
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kucuker34 6 yıl
Valla iostan geçiş yaptım wp8 e ios yanında tırt kalır andorid yanına dahi yaklaşamaz stabillik açısından marketin üzerine düşülürse kral olur,vesselam
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Emretas205 6 yıl
Herşey Donanım Degilde Ne Arkadaşlar Donanım Bir Telefonun En Önemli Getirisidir Lumia 928 den Bahsedeceksek Ben 920 ye Ek Bir Donanım Beklerim Üstün Bir Telefon Olmayacaksa Bir Puripuev Midir Nedir Tek O Farkını Koyacaksa Çıkartmanın Anlamı Ne? Bu Benim Kendi Görüşlerim Tabi Eger Üst Düzey Bir Telefon Üretecekse Nokia Bence 4 Çekirdekliye Geçmeli Artık...
Donanım Herşey Demek Degildir Diyen Arkadaşlarda K.b Yın Ama Yuh Diyorum Size:))

WP Lerde Ram Degeri vs. Androidlere Karşı Daha Az Deger Taşıyor Fakat Donanım Eger Android Kadar Olsa Kötü mü Olur Şahsen Ben Nokianın Artık çift çekirdekli 1.5 ghz cihaz üretmesi taraftarı degilim yeter Artık Bu Kadar Çift Çekirdekli 1 ghz 1.5 ghz cihazlar
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orhankara95 6 yıl
AngelFRANTIX
Donanımları S4 One düzeyine çıkmadıkça pek talep görmeyeceklerdir...

Her şey donanım değildir. Bu telefonun bir S4, One kadar akıcı ve stabil olacağından ve yeryer bu cihazları geride bırakacağından şüphen olmasın. İşlemci ve bütün donanım Wp8 e optimize edilmiş durumda. Kapalı bir ekosistem. Market konusunun üzerine gidildiği takdirde geleceğin kralı bence.
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K.can.tas 6 yıl
Batarya daha iyi olabilirdi
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FRAPS 6 yıl
gayet güzel olmuş
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flexii_87 6 yıl
Arkadaslar zenon flasli Lumia 928, buyrun ;)

m.gsmarena.com/...
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haymatloshan 6 yıl
Dayanıklılıktan ödün vermeden ince ve hafif yapılıyorsa çok güzel.Geçen senenin çip olayı hiç hoş olmaz,gücü yeterlidir,sistem gayet hızlıdır lakin sen günü yakalamak zorundasın,aldığı telefonu 2-3 yıl kullanacak donanıma sahip olsun istiyor insan.
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eas722 6 yıl
Bu model söylendiği gibi titanyum kasa yerine yine polikarbonat kasa ile gelebilir. Ayrıca Avrupa'ya gelmeyebilir. Sonbahar başı gibi 920'nin asıl halefini göreceğiz sanırım.
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ZenithSoole 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz Amerika için Verizon a özel çıkacak ara model.Bu arada Full HD ile gelmezse başarı yakalamaz diyen insanlar için diyorum zaten Lumia 920 şuanda 332 ppi ve bu da insan gözüyle sayılamayacak ppi değeri.Ayrıca yeni amiral gemisi Lumia da Grafik işlemcisinin yenilenmesi yeterli olacaktır...Şunu belirteyim ki kullanıcı deneyimi olarak Lumia 920 2 GB ramli Snapdragon 600 veya Exynos Octa lı cihazlardan daha hızlı.Son güncelleme ile iyi optimize edildi hala en hızlı cihaz.Son olarak da Laptopmag sitesinde her yıl yapılan yarışmada S4 ve HTC One ın da olduğu turnuvada Lumia 920 fark atarak en iyi telefon seçildi.
S4, ONE,Lumia 920, 5 ve xperi z ya da diğerleri hepsi birbirinden iyi cihazlar hepsinin çeşitli üstünlükleri var ama sadece sonanımla olmadığını önce Apple sonra da Mixrosoft ve Nokia size gösterdi.Ha sakın yanlış anlamayın ben s4 veya one a kötü demedim zaten diyemem de...Eğer o cihazları alacaksanız donanımından dolayı değil diğer özelliklerinden alın.HTC ONE ın ekranı 4.7 inç olduğundan 720 p yetmiyor ancak o cihazın ekranı beni etkiledi ama Full HD olduğundan değil LCD 3 olduğuNdan parlaklığından renk doğrulundan etkiledi...
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godless turtle 6 yıl
Donanım delisi arkadaşlara bir çift sözüm var. Arkadaşlar WP8, Android ve IOS platformları, donanımı bambaşka kullanan platformlardır, bu yüzden bu telefonları karşılaştırırken donanıma göre değil de, yaşattıkları kullanıcı deneyimine göre karşılaştırmak daha uygun olur diye düşünüyorum.
Dün yayınlanan 2si1 programında geçen bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Günümüz mobil cihazları 2006 yılının oyuncu bilgisayarları gücündeymiş, (modele göre değişir belki biraz fazla, belki biraz az) yani bu cihazlar donanım olarak gayet yeterli, önemli olan yazılım.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
920 ye göre incelik ve kalınlık konusunda devrim yapmışlar.
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