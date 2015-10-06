Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 950 XL'e küçük kardeş : Lumia 950

3 yıl
4,5b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lumia 950 XL'e küçük kardeş : Lumia 950

Microsoft'un bugünkü etkinliğinde Lumia 950 XL amiral gemi modeli yanında biraz daha küçük boyutlara sahip Lumia 950 akıllı telefonuna da resmiyet kazandırdı. Boyutlar yanında donanım tarafında da bazı değişiklikler bulunuyor.

Lumia 950 modelinde tasarım açısından çok farklılık yok ancak boyutlar biraz daha küçük, tuş düzeni ve arka kamera yuvası tasarımı biraz değiştirilmiş. Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alırken, haliyle piksel yoğunluğu Lumia 950 XL modeline göre yükseliyor. 

Cihazın yongaseti tarafında bu kez 6 çekirdekli Snapdragon 808 yer alıyor. Anlaşılan Microsoft bu boyutlara sıvı soğutma sığdıramayacağını düşünerek yongasetinden taviz vermiş. Snapdragon 808 yongaseti ile Lumia 950 modeli performans açısından abisinden geri kalmayacaktır. 

Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde Carl ZEISS lensli PureView kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G LTE, Bluetooth 4.1, WiFi AC gibi özellikler LUmia 950 XL ile aynı. Farklı olarak batarya 3000mAh gücünde ve yine hızlı şarj özelliği bulunuyor. Lumia 950 modeli 549$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkdiva 3 yıl en beğenilen
Amerika fiyatı 549 dolar ve 2 bini geçmez öyle mi? :D
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eas722 3 yıl
Yorumunuz hatalı hem 950'de hem de 950 XL'de sıvı soğutma mevcut.
"Cihazın yongaseti tarafında bu kez 6 çekirdekli Snapdragon 808 yer alıyor. Anlaşılan Microsoft bu boyutlara sıvı soğutma sığdıramayacağını düşünerek yongasetinden taviz vermiş."
Yorumunuz hatalı hem 950'de hem de 950 XL'de sıvı soğutma mevcut."Cihazın yongaseti tarafında bu kez 6 çekirdekli Snapdragon 808 yer alıyor. Anlaşılan Micro...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the day i tried to live 3 yıl
Windows phone işletim sistemin kullanım oranının azlığı ve diğer yıla göre daha az olmasını düşünürsek fiyat politikasını ve pazarlama yönünü tekrar elden geçirmeli microsoft.
Windows phone işletim sistemin kullanım oranının azlığı ve diğer yıla göre daha az olmasını düşünürsek fiyat politikasını ve pazarlama yönünü tekrar elden geçi...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl


youtu.be/...

Edit:

Microsoft Lumia 950 Screen Protector - Impact Shield | Tech21 www.tech21.com/en_us/impact-shield-screen-protector-for-microsoft-lumia-950-self-heal
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the day i tried to live 3 yıl
Windows phone işletim sistemin kullanım oranının azlığı ve diğer yıla göre daha az olmasını düşünürsek fiyat politikasını ve pazarlama yönünü tekrar elden geçirmeli microsoft.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl


www.youtube.com/watch?v=dDWhzNojYng
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperd82 3 yıl
Video buldum.
Kablosuz şarj özellikli kapak/kasa metal çerçeveli:

m.youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
Kablosuz şarj plakası, kulaklık, kılıf, hafıza kartı, hoparlör, sigorta, klavye, fare bunlarda bir 200 300 dolar tutar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 3 yıl
Bu telefonu çok sevdim tasarım olarak en iyi telefonu bence şuana kadar L930 ile birlikte özellikle kamera kısmı çok hoş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0netw0 3 yıl
YouTube incelemelerinde ve gsmarenada sıvı soğutma olduğu yazıyor. Şuna bir açıklık getirebilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl


www.youtube.com/watch?v=EsMXbQWytAk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
bu iyi işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
^7pMş^
Pilastik dimi bu suratına bakmam nerede o eski Nokialar şu çöplere bak tasarım 2012 yılına gitmiş çerçeveler renkler iğrenc nerede o tank gibi limon sarısı Nokialar buna para veren saf enayilik mağaza zaten yok lumia 830 kullanıyorum sırf tasarımı için aldım

2016 yılını beklemen yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4465 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft ve lumia 950
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Arama motoru testi "Hangi arama motorunda nasıl aramalı?" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim