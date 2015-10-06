Lumia 950 XL'e küçük kardeş : Lumia 950

Microsoft'un bugünkü etkinliğinde Lumia 950 XL amiral gemi modeli yanında biraz daha küçük boyutlara sahip Lumia 950 akıllı telefonuna da resmiyet kazandırdı. Boyutlar yanında donanım tarafında da bazı değişiklikler bulunuyor.





Lumia 950 modelinde tasarım açısından çok farklılık yok ancak boyutlar biraz daha küçük, tuş düzeni ve arka kamera yuvası tasarımı biraz değiştirilmiş. Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alırken, haliyle piksel yoğunluğu Lumia 950 XL modeline göre yükseliyor.





Cihazın yongaseti tarafında bu kez 6 çekirdekli Snapdragon 808 yer alıyor. Anlaşılan Microsoft bu boyutlara sıvı soğutma sığdıramayacağını düşünerek yongasetinden taviz vermiş. Snapdragon 808 yongaseti ile Lumia 950 modeli performans açısından abisinden geri kalmayacaktır.





Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, USB Type-C bağlantısı, 20MP çözünürlüğünde Carl ZEISS lensli PureView kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G LTE, Bluetooth 4.1, WiFi AC gibi özellikler LUmia 950 XL ile aynı. Farklı olarak batarya 3000mAh gücünde ve yine hızlı şarj özelliği bulunuyor. Lumia 950 modeli 549$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.