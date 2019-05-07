Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı

Microsoft’un unutulan Lumia 950 serisi üzerinde Windows 10 on ARM kodları çalıştırıldı. Böylece tam bir masa üstü Windows 10 deneyimi elde edildi. Ayrıca geliştirici kartlarına da sürüm port edildi.
2 hf.
4,4b
1
8
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qulacomm ve Microsoft’un dizüstü bilgisayar pazarına hareketlilik getirmek amacıyla başlattığı Windows on ARM programı farklı projelere ilham kaynağı oluyor. Microsoft’un rafa kalkan telefonlarından Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırmak mümkün.

Tam Windows 10 tecrübesi

Windows 10 on ARM kodlarını kullanan bir mühendisin deneme amaçlı yaptığı projede Lumia 950 ve Lumia 950 XL modellerinde tam bir masa üstü Windows 10 tecrübesi yaşayabilmek mümkün olmuş.

Ayrıca Bkz. "Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak"

Deneyimli kullanıcılara hitap eden projede ayrıca ARM tabanlı RX-130 ve RX-127 geliştirici kartlarına da Windows 10 kurmak mümkün. Bununla birlikte ROM stabil olmadığı bazı bileşenlerin hata verdiği ifade ediliyor. Ayrıca Lumia telefonlarda bir daha Windows 10 Mobile sürümüne dönmek mümkün olmuyor.

Mühendisler projeyi daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Yakın gelecekte Windows 10 Mobile ve Windows 10 sürümlerini aynı yapıda barındırabilmek mümkün olabilir. Windows 10 on ARM programının tasarımı buna izin verir mahiyette. Çok farklı bir amaca hizmet ediyor olsa da Windows 10 on ARM programını bu tarz ilginç projelerde daha çok görecek gibiyiz.

 

https://www.slashgear.com/windows-10-on-arm-firmware-for-lumia-950-xl-now-available-05575610/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 2 hf.
Zaten haberi yapılmıştı

donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 hf.
Surface Phone potansiyelini hala neden kullanmıyorlar acaba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferhatcandas 2 hf.
test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 2 hf.
Günaydın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezicioyuncu 2 hf.
Lumia 1520 kullanmıştım ilk ciktiginda, cihaz on numaraydi ancak destek olmamasi bir cok uygulamanin betada kalmasi erkenden öldürdü
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 hf.
Microsoft bunu açsa en azından müşterilerine bir kiyagi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 hf.
sanal makine üzerinde rom çalıştırma olayı yok mu !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 2 hf.
keşke birileri şu lumialara rom falan çıkarsa varsa öyle bişey tabi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google, 10 inçlik yeni akıllı ekranını tanıttı: Nest Hub Max 1 hf. PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor 1 hf. EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor 2 hf. Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu 2 hf. Wannacry zararlısında Çinli siber casusların katkısı olabilir 2 hf. Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor 2 hf. Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları 2 hf. Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı 2 hf. Apple önümüzdeki ayki WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro'yu sahneye çıkarabilir 2 hf. Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor 2 hf. Instagram’a bilgi denetimi geliyor 2 hf. Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor 2 hf. 150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme 2 hf. AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir 2 hf. Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu 2 hf. Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor 2 hf. React Native for Windows duyuruldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı Sonraki Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak 2 hf. Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi 2 hf. Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı 2 hf. Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek 2 hf. Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 2 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 2 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 2 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 2 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 2 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 2 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 2 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor 2 hf. Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor 2 hf. Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 2 hf. Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor? 2 hf. Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak 2 hf. Hackerlar çevrimiçi kampüs hizmetlerini hedefleyerek öğrencilerin kart bilgilerini kopyaladı 2 hf. Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor 2 hf. Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim