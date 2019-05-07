Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı

Qulacomm ve Microsoft’un dizüstü bilgisayar pazarına hareketlilik getirmek amacıyla başlattığı Windows on ARM programı farklı projelere ilham kaynağı oluyor. Microsoft’un rafa kalkan telefonlarından Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırmak mümkün.

Tam Windows 10 tecrübesi

Windows 10 on ARM kodlarını kullanan bir mühendisin deneme amaçlı yaptığı projede Lumia 950 ve Lumia 950 XL modellerinde tam bir masa üstü Windows 10 tecrübesi yaşayabilmek mümkün olmuş.

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Deneyimli kullanıcılara hitap eden projede ayrıca ARM tabanlı RX-130 ve RX-127 geliştirici kartlarına da Windows 10 kurmak mümkün. Bununla birlikte ROM stabil olmadığı bazı bileşenlerin hata verdiği ifade ediliyor. Ayrıca Lumia telefonlarda bir daha Windows 10 Mobile sürümüne dönmek mümkün olmuyor.

Mühendisler projeyi daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Yakın gelecekte Windows 10 Mobile ve Windows 10 sürümlerini aynı yapıda barındırabilmek mümkün olabilir. Windows 10 on ARM programının tasarımı buna izin verir mahiyette. Çok farklı bir amaca hizmet ediyor olsa da Windows 10 on ARM programını bu tarz ilginç projelerde daha çok görecek gibiyiz.