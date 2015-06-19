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Lumia Camera Beta yeni özellikler kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lumia Camera Beta yeni özellikler kazandı
 
Microsoft tarafından Lumia Denim güncellemesine sahip Lumia 930, Lumia Icon, Lumia 1520, Lumia 640 ve Lumia 640 XL akıllı telefonlar için hazırlanan fotoğraf / video uygulaması Lumia Camera Beta, yeni özelliklerle güncellendi.
Fotoğraf ve video çekimi sırasında oldukça gelişmiş özellikler ortaya koyan Lumia Camera Beta, hızlı çalışamasıyla beğeni topluyor ve video tarafında 4K çözünürlüğe çıkış yapabiliyor. Kısa süre önce Windows Phone 10 önizlemesi yüklü cihazlar için yayınlanan yeni sürümüyle arayüzü güncellenen uygulama, yeni olaraksa ayrıntılarına burada yer verdiğimiz Office Lens'e hızlı erişim için yeni bir menüye kavuşuyor, Pro ayarlar uygulama yeniden başlatılsan dahi aynı kalıyor ve genel olarak önemli performans artışı kazanıyor.
Lumia Camera Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/lumia-camera-beta-update-adds-access-office-lens-some-windows-phone-devices Yorum Yaz
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