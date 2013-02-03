MAUZ ile akıllı telefonunuzu, akıllı bir fareye dönüştürün

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Kickstarer üzerinden oldukça ilginç teknolojik ürünler gelmeye devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son projelerden olan MAUZ ile akıllı telefonunuzu akıllı bir fareye dönüştürebilirsiniz.
Kickstarter üzerinde Gilad Meiri tarafından başlatılan MAUZ projesi, Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 modelleri ile uyumlu bir aparat. Apple'ın iPhone modellerinin şarj yuvalarından bağlantı sağlayan MAUZ ile akıllı telefonunuz, piyasadaki en akıllı fare haline gelebiliyor. Cihaz telefonlara bağlandıktan sonra özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde klasik farelerin sunduğu tuş ve kaydırma fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Çeşitli yazılımlara özel programlanabilir bir yapıda olan MAUZ sayesinde, programlarda ya da oyunlarda özel kısa yolları kullanmak mümkün hale geliyor. Çoklu dokunmatik desteğine de sahip olan cihaz, klasik fare hareketleri yanında Nintendo Wii'nin kontrolcüleri gibi farklı açılarda da fare kullanıma imkan veriyor.
Son zamanlarda oldukça popüler olan akıllı televizyonlar ile de kullanılabilen MAUZ ile akıllı televizyonların her türlü fonksiyonunu kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. İsteğe bağlı olarak özelleştirilebilen ve açık kaynak kodlu bir yazılıma sahip olan cihaz, el hareketlerini de algılayarak işlem yapabiliyor.
Bütün bu sunduklarının yanında akıllı telefonların telefon özelliğini de aktif olarak kullanılmasına izin veren MAUZ, projeye başlarken konan $150,000 hedefinin ancak $19,580 oranını 392 bağış ile toplamış durumda. Bitimine 32 gün kalan proje başarıya ulaşırsa, $70 fiyat etiketi ile iPhone 4/4s modelleri için haziran ayında, iPhone 5 modeli için ise ağustos ayında satışa çıkacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1339485407/mauz-one-device-to-rule-them-all Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de onu diyecektim. Videoda güzel görünüyor ama baya saçma bir cihaz olmuş. Nedeni ise zaten telefonun ekranı dokunmatik. Bunu yapan şahane programlar var. Ben Android'te Unified Remote diye bir program kullanıyorum. Şahane. Zaten ekran dokunmatik. Niye cihazı hareket ettirip altını çizdiresin ki. Scroll yapacağın zaman ise iki parmağını aşağı kaydırıyorsun. Onu bırak, aynı anda hem mouse hem klavye açıp yattığım yerden istediğime tıklıyorum, istediğimi de yazıyorum. Üstelik bedava ve hem wireless'tan hem de bluetooth'tan bağlanabiliyor ve yanımda bir şey taşımama ve bu şeyin pil harcamasına da gerek yok.
ipad uyumlu mu ki bu. 30 dolar yeterli bence
androidler bosuna niye heyecanlandiniz anlamadim
howto.cnet.com/...
Oldu canım...
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