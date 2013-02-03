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MAUZ ile akıllı telefonunuzu, akıllı bir fareye dönüştürün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
39
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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MAUZ ile akıllı telefonunuzu, akıllı bir fareye dönüştürün

Kickstarer üzerinden oldukça ilginç teknolojik ürünler gelmeye devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son projelerden olan MAUZ ile akıllı telefonunuzu akıllı bir fareye dönüştürebilirsiniz.
Kickstarter üzerinde Gilad Meiri tarafından başlatılan MAUZ projesi, Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 modelleri ile uyumlu bir aparat. Apple'ın iPhone modellerinin şarj yuvalarından bağlantı sağlayan MAUZ ile akıllı telefonunuz, piyasadaki en akıllı fare haline gelebiliyor. Cihaz telefonlara bağlandıktan sonra özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde klasik farelerin sunduğu tuş ve kaydırma fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Çeşitli yazılımlara özel programlanabilir bir yapıda olan MAUZ sayesinde, programlarda ya da oyunlarda özel kısa yolları kullanmak mümkün hale geliyor. Çoklu dokunmatik desteğine de sahip olan cihaz, klasik fare hareketleri yanında Nintendo Wii'nin kontrolcüleri gibi farklı açılarda da fare kullanıma imkan veriyor.
 
MAUZ ile akıllı telefonunuzu, akıllı bir fareye dönüştürün
Son zamanlarda oldukça popüler olan akıllı televizyonlar ile de kullanılabilen MAUZ ile akıllı televizyonların her türlü fonksiyonunu kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. İsteğe bağlı olarak özelleştirilebilen ve açık kaynak kodlu bir yazılıma sahip olan cihaz, el hareketlerini de algılayarak işlem yapabiliyor.
Bütün bu sunduklarının yanında akıllı telefonların telefon özelliğini de aktif olarak kullanılmasına izin veren MAUZ, projeye başlarken konan $150,000 hedefinin ancak $19,580 oranını 392 bağış ile toplamış durumda. Bitimine 32 gün kalan proje başarıya ulaşırsa, $70 fiyat etiketi ile iPhone 4/4s modelleri için haziran ayında, iPhone 5 modeli için ise ağustos ayında satışa çıkacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1339485407/mauz-one-device-to-rule-them-all Yorum Yaz
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tunlab 6 yıl en beğenilen
2000 lira telefona verip 20 liraya mouse alamayanlar içinmi bu uygulama?
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: jakops.
Telefonun arkası çiziklerle dolar artık.

Ben de onu diyecektim. Videoda güzel görünüyor ama baya saçma bir cihaz olmuş. Nedeni ise zaten telefonun ekranı dokunmatik. Bunu yapan şahane programlar var. Ben Android'te Unified Remote diye bir program kullanıyorum. Şahane. Zaten ekran dokunmatik. Niye cihazı hareket ettirip altını çizdiresin ki. Scroll yapacağın zaman ise iki parmağını aşağı kaydırıyorsun. Onu bırak, aynı anda hem mouse hem klavye açıp yattığım yerden istediğime tıklıyorum, istediğimi de yazıyorum. Üstelik bedava ve hem wireless'tan hem de bluetooth'tan bağlanabiliyor ve yanımda bir şey taşımama ve bu şeyin pil harcamasına da gerek yok.
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Schwa 6 yıl
Cok akıllıca zaten iphone U diğer telefonlardan ayıranda bu. Çeşitli aparatlarla ve applerle kumandadan mouse a tüm teknolojik cihazlar 1 aletde elinizin altında birleşiyor. Zaten teknolojide bu yöne gidiyor. Amaç telefonu sadece telefon olarak değil her sekilde kullanmayı sağlamak bi nevi dijital asistan gibi
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Jacoff 6 yıl
Yaptığınız boş tartışmalara bakın. Logitech Touch Mouse iOS 3'ten beri var olan bir uygulama. Mouse APP'i ile sidik yarışı yapacaksanız, yaptığınız o kadar basit bir muhabbet ki, mouse app'i yapmak için orta seviye bir XCode bilgisi bile yeterli. Mauz denilen projeye gelince, evet bize göre boş olabilir ancak videodaki gibi 3D işlevleri var olduğu için bir çok grafik çalışanı ve şirketi çalışanına alabilir. VINN'da bana göre gereksiz (düşük kota vs.) ancak bazı durumlarda kullanılan ve iş gören nesneler bunlar. Ayrıca AppStore ve Google Play'deki applerin hiç biri bu şekilde sürükleme yöntemi ile çalışmıyor, uyarlananlar ise problemli.
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Nerevarine 6 yıl
Bırakın bunu ben oyun kolundan istiyorum la!!
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umut2300 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR














Kickstarer üzerinden oldukça ilginç teknolojik ürünler gelmeye devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son projelerden olan MAUZ ile akıllı telefonunuzu akıllı bir fareye dönüştürebilirsiniz.

 

Kickstarter üzerinde Gilad Meiri tarafından başlatılan MAUZ projesi, Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 modelleri ile uyumlu bir aparat. Apple'ın iPhone modellerinin şarj yuvalarından bağlantı sağlayan MAUZ ile akıllı telefonunuz, piyasadaki en akıllı fare haline gelebiliyor. Cihaz telefonlara bağlandıktan sonra özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde klasik farelerin sunduğu tuş ve kaydırma fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Çeşitli yazılımlara özel programlanabilir bir yapıda olan MAUZ sayesinde, programlarda ya da oyunlarda özel kısa yolları kullanmak mümkün hale geliyor. Çoklu dokunmatik desteğine de sahip olan cihaz, klasik fare hareketleri yanında Nintendo Wii'nin kontrolcüleri gibi farklı açılarda da fare kullanıma imkan veriyor.

 

 

Son zamanlarda oldukça popüler olan akıllı televizyonlar ile de kullanılabilen MAUZ ile akıllı televizyonların her türlü fonksiyonunu kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. İsteğe bağlı olarak özelleştirilebilen ve açık kaynak kodlu bir yazılıma sahip olan cihaz, el hareketlerini de algılayarak işlem yapabiliyor.

 

Bütün bu sunduklarının yanında akıllı telefonların telefon özelliğini de aktif olarak kullanılmasına izin veren MAUZ, projeye başlarken konan $150,000 hedefinin ancak $19,580 oranını 392 bağış ile toplamış durumda. Bitimine 32 gün kalan proje başarıya ulaşırsa, $70 fiyat etiketi ile iPhone 4/4s modelleri için haziran ayında, iPhone 5 modeli için ise ağustos ayında satışa çıkacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosu aşağıda bulabilirsiniz.


 


ipad uyumlu mu ki bu. 30 dolar yeterli bence
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MxFxOx 6 yıl
telefonlar için yapılan abaratlar başka hiç bişeyde yok ama fazla zorlamanında alemi yok
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alp0007 6 yıl
Bence süper bir fikir. Birileri akıllı telefonu kablosuz fare gibi kullanarak televizyonları akıllı cihaz haline getirebilir.
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In-ception 6 yıl
Orijinalden alıntı: SymPhoney
mobilemouse.com/...
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RiqeL 6 yıl
iOS Logitech touch mouse'u yillardir kullaniyorum klavye + mouse
androidler bosuna niye heyecanlandiniz anlamadim
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In-ception 6 yıl
ona gerek yok şuna bakın:
howto.cnet.com/...
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yc#1 6 yıl
Kickstarter ayağına milletin parasını söğüşlemek için ne yapacaklarını şaşırdılar.
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Umutcan 6 yıl
Kickstarter gereksiz ürünlerle indiragandi yapma platformu oldu. Gıcır gıcır iphone 5 alacağım sonra mouse almayım diye arka yüzü üstünde masada sürttüreceğim.
Oldu canım...
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