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MSI CPU Guard 1151 ile işlemci yamulmasına son

Eğer soğutucu sisteminiz nedeniyle işlemcinizin yamulması tedirginliğini yaşıyorsanız, MSI size alternatif bir koruma önerisi sunuyor. CPU Guard 1151, yamulmaların önüne geçecek.
3 yıl
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11
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI CPU Guard 1151 ile işlemci yamulmasına son


Geçtiğimiz günlerde, sizlere buradan duyurduğumuz gibi, Intel'in Skylake mimarili işlemcilerinde yamulma sorunu ortaya çıkmaya başlamıştı. Tüketicinin şikayetlerine kulak veren MSI, işlemcileri koruyacak yeni bir destek çözümü ile çıkageldi. 

CPU GUARD 1151 adındaki destek, ısı dağıtıcı veya soğutma bloğunun işlemci üzerine baskı yapması muhtemel durumlar için geliştirildi ve köşelerden destek sağlayarak, herhangi bir yamulma sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. CPU GUARD 1151 aslında uzun süredir geliştiriliyor ve yamulma sorunu yaşayan tüm işlemcilere hitap ediyor. Destek elemanı, ısı dağıtıcının işlemciden ayrılmasına da gerek bırakmıyor. 

CPU GUARD 1151 aracı; Skylake tabanlı Intel Xeon E3 V5, Celeron, Pentium ve Core işlemciler ile uyumlu. MSI'nın üstün koruması sayesinde hız aşırtma meraklıları en iyi soğutucuları kullanarak, tedirginlik yaşamadan işlemcilerini zorlayabilecekler. CPU GUARD 1151 için henüz bir fiyat bilgisi verilmedi. 

http://www.techpowerup.com/218355/msi-announces-cpu-guard-1151.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Intel'den çok memnunum.
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BekirTemel 3 yıl
Hiç işlemcim yamulmadı
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redoracle 3 yıl
Ama amd işlemci alırsan bide soğutucu alman gerekecek(ki intel alanda alıyo yalan bunlar :) heee,al sana şimdi yanıt:İntel alacaksan cpu guard alacaksın birde yalnız.

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DH Misafiri 3 yıl
Bu işlemcilerin bükülmesi, benim aklıma yine İntel gibi insanları KAZIKLAMAYA çalışan bir şirketin yaptığı cihazın bükülmesini hatırlattı. VE o firma bunun yüzünden baya zarar (zarar derken kardan zarar) etmişti. İNŞALLAH İntel'de o firma gibi zarar eder...
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ceo-tr 3 yıl
Telefonu tutmayı bilmediğiniz gibi CPU soğutmayıda bilmiyorsunuz demesinler :)
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infom@n 3 yıl
Spigen kılıf kullanın bişiy olmaz :)
Bu bükülme olayı sadece 600 gram üstü soğutucularda oluyormuş.
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alito 3 yıl
Su soğutma kullanın daha iyi. Hem daha iyi soğutur, hemde bükülme eğilme korkunuz olmaz.
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Fiasco 3 yıl
ivy bridge'den sonrası ölü benim için
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Illusions 3 yıl Fiasco
Fiasco

ivy bridge'den sonrası ölü benim için

Haswell ve Haswell Refresh'de iyi onlarda da en ufak bir sorun çıkmadı. Ama ivy bridge gerçekten sağlam ve uzun ömürlü. 3770K ölene kadar ölmez 1155.
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
Bu işlemciyi görünce aklıma yine İntel gibi insanları kazıklamaya çalışan firmanın bir cihazının büküldüğü aklıma geldi. Ve o firma bun yüzden çok zarar (zarar derken kardan zarar) etmişti. İnşallah İntel'de çok zarar eder...
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GoldPunch 3 yıl
Hem sevindim, hem uzuldum. Yamulmanin onune gecebilmesi guzel ama buna para verirken insan garip hisseder. Sirf anakartim bukulmesin diye ayri bir urun satin alacagiz.
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msi cpu guard 1511, İşlemci ve
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