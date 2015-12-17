MSI CPU Guard 1151 ile işlemci yamulmasına son





Geçtiğimiz günlerde, sizlere buradan duyurduğumuz gibi, Intel'in Skylake mimarili işlemcilerinde yamulma sorunu ortaya çıkmaya başlamıştı. Tüketicinin şikayetlerine kulak veren MSI, işlemcileri koruyacak yeni bir destek çözümü ile çıkageldi.





CPU GUARD 1151 adındaki destek, ısı dağıtıcı veya soğutma bloğunun işlemci üzerine baskı yapması muhtemel durumlar için geliştirildi ve köşelerden destek sağlayarak, herhangi bir yamulma sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. CPU GUARD 1151 aslında uzun süredir geliştiriliyor ve yamulma sorunu yaşayan tüm işlemcilere hitap ediyor. Destek elemanı, ısı dağıtıcının işlemciden ayrılmasına da gerek bırakmıyor.





CPU GUARD 1151 aracı; Skylake tabanlı Intel Xeon E3 V5, Celeron, Pentium ve Core işlemciler ile uyumlu. MSI'nın üstün koruması sayesinde hız aşırtma meraklıları en iyi soğutucuları kullanarak, tedirginlik yaşamadan işlemcilerini zorlayabilecekler. CPU GUARD 1151 için henüz bir fiyat bilgisi verilmedi.

http://www.techpowerup.com/218355/msi-announces-cpu-guard-1151.html