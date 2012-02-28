MWC 2012: Sony Xperia P ve Xperia U'nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Sony'nin, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı modelleri Xperia P ve Xperia U'ya ait olduğu belirtilen Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

Xperia P'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 449 Euro (~1.062 TL), Xperia U'nun fiyatı ise 259 Euro (~612 TL) olacak. Sony'nin kısa bir süre önce sevkiyatına başladığını açıkladığı Xperia S'in fiyatının ise 499 Euro (1.180 TL) olduğunun altı çiziliyor.

Benzer tasarım çizgilerini taşıyan Xperia P ve Xperia U, ekran boyutu (4.0-inç / 3.5-inç), ekran çözünürlüğü (540 x 960 piksel / 480 x 854 piksel), depolama kapasitesi (16 GB / 4 GB), kamera çözünürlüğü (8 MP / 5 MP), video kaydı (1080p / 720p) gibi kriterlerde birbirlerinden ayrılıyor.