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MWC 2012: Sony Xperia P ve Xperia U'nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
61,8b
1
57
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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MWC 2012: Sony Xperia P ve Xperia U'nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı
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Sony'nin, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı modelleri Xperia P ve Xperia U'ya ait olduğu belirtilen Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
Xperia P'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 449 Euro (~1.062 TL), Xperia U'nun fiyatı ise 259 Euro (~612 TL) olacak. Sony'nin kısa bir süre önce sevkiyatına başladığını açıkladığı Xperia S'in fiyatının ise 499 Euro (1.180 TL) olduğunun altı çiziliyor.
Benzer tasarım çizgilerini taşıyan Xperia P ve Xperia U, ekran boyutu (4.0-inç / 3.5-inç), ekran çözünürlüğü (540 x 960 piksel / 480 x 854 piksel), depolama kapasitesi (16 GB / 4 GB), kamera çözünürlüğü (8 MP / 5 MP), video kaydı (1080p / 720p) gibi kriterlerde birbirlerinden ayrılıyor. 

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inexo 7 yıl en beğenilen xxxx1
xxxx1
fiyatlar gerçekten mantıklı bu anlamda kesinlikli emsali yok...ama Türkiyedeki at hırsızlarının hışmına uğrar bu aletler...

vergileri koyanlara lafınız yok uğraşıp getirtip kar etmek isteyen satıcılara laf edin
xxxx1fiyatlar gerçekten mantıklı bu anlamda kesinlikli emsali yok...ama Türkiyedeki at hırsızlarının hışmına uğrar bu aletler...
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xxxx1 7 yıl
inexo
xxxx1fiyatlar gerçekten mantıklı bu anlamda kesinlikli emsali yok...ama Türkiyedeki at hırsızlarının hışmına uğrar bu aletler...
vergileri koyanlara lafınız yok uğraşıp getirtip kar etmek isteyen satıcılara laf edin

sen benim vergileri koyanlara laf edip etmediğimi nerden bilirsin ki balıklama zıplamışssın?..
bir diğeri neden alındın yoksa bir rahatsızlığınmı var,fırsatcılara bizim lafımız ha sende fırsatcıysan sanada lafım ok?..
inexoxxxx1fiyatlar gerçekten mantıklı bu anlamda kesinlikli emsali yok...ama Türkiyedeki at hırsızlarının hışmına uğrar bu aletler......
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1 Yanıt Yanıtla +5
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xxxx1 7 yıl
fiyatlar gerçekten mantıklı bu anlamda kesinlikli emsali yok...ama Türkiyedeki at hırsızlarının hışmına uğrar bu aletler...
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hasanefe27 7 yıl
Arkadaslar ben yurtdisindayim , dun U modelini aldik Hanim icin...Gayet hos pratik vede hizli bir telefon, ozellikle buyuk boyuttaki smartphonelardan hoslanmayanlar icin cok ideal...fiyatida uygun
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Barthemana 7 yıl
Arkadaslar dikkatinizi çekeyim xperia U hafıza kartı girişi bulundurmuyor.yani depolama kapasitesi 4 Gb toplam.
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umut228 7 yıl
xperia u'nun Türkiye fiyatı kaç olur?
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nightsoldier 7 yıl
s 1500 civarından satışa çıkarsa çok iyi olur ve çok satar. Donanımı diğer markaların amiral gemilerinden daha düşük. Bu nedenle fiyatın az da olsa makul olacağını düşünüyorum. 1700 liraya kadar alınabilir olur. Daha üst olursa bu model alınmaz.
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XperiaTM 7 yıl
Merakla bekliyorum fiyatları ne olacak acaba.
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se_runtome 7 yıl
xperia arc gecen sene ilk çıktığında (ön sipariş değıl) direk satışlarda avrupada 449-469 euro aralığındaydı ben de tr'ye gelipte ilk alanlardanım 1299-1349 arası idi.euro 2290-2310 idi
en alt değerlendirelim 449*2290=1028 ortala %27 fark 1299 gıbı
p 1299-1350 civarı olur
u 770-850
s 1450-1500 olmalı bence
amazon.de xperia s 480-490 arası mart 20 teslimat satışa çıkmış
bizde de nısan ilk hafta yetişirse mart sonu de netcell.fiyat vermedi
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wampaa 7 yıl
gazetede okudum hoş cihazlar ama yuvarlatılmamış hatlar :)
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mavizaman 7 yıl
asıl fark döviz kurundan Türk lirası değersiz.
aradaki farkı tüketici cebinden ödüyor.
heleki birim euro ise.
devleti koy üstüne orta sınıf bile 700den başlıyor.
bu sektörde dönen para dudak uçuklatır.
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vidoko 7 yıl
xperia p ile u arasında okadar fark olması garip
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fbm333 7 yıl
buraya bu tellerin türkiye fiyatlarını yazıyorum bu fiyatları türkiye ye geldiğinizde biri yazmıştı diyeceksiniz.
Xperia P: 449 Euro (~1.062 TL) BİZDE 750 AVRO, Xperia U:259 Euro (~612 TL) BİZDE 420 AVRO Xperia S: 499 Euro (1.180 TL)BİZDE 800 AVRO DEMEDİ DEMEYİN.
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principino 7 yıl fbm333
fbm333

buraya bu tellerin türkiye fiyatlarını yazıyorum bu fiyatları türkiye ye geldiğinizde biri yazmıştı diyeceksiniz.

Xperia P: 449 Euro (~1.062 TL) BİZDE 750 AVRO, Xperia U:259 Euro (~612 TL) BİZDE 420 AVRO Xperia S: 499 Euro (1.180 TL)BİZDE 800 AVRO DEMEDİ DEMEYİN.

bu fiyatlarla ellerinde patlar . p 1300 s 1750 u 850 civarı olur
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ALPEREN_06 7 yıl fbm333
fbm333

buraya bu tellerin türkiye fiyatlarını yazıyorum bu fiyatları türkiye ye geldiğinizde biri yazmıştı diyeceksiniz.

Xperia P: 449 Euro (~1.062 TL) BİZDE 750 AVRO, Xperia U:259 Euro (~612 TL) BİZDE 420 AVRO Xperia S: 499 Euro (1.180 TL)BİZDE 800 AVRO DEMEDİ DEMEYİN.

kaynağın ne,nasıl ulaştın bu fiyatlara?
bence en mantıklı fiyat değerlendirmesi,avrupada daha önce satışa çıkmış telefonların piyasaya ilk çıktığında kaç eurodan çıktığına bakıp,şimdi belirlenen S-P-U fiyatlarıyla kıyaslamak.mesela arc avrupada ilk çıktığında 400euro dan satıldıysa ve bu cihaz tr de ilk çıktığında euro karşılığı olarak 440euro dan satıldıysa,yine diğer cihazlardada benzer şekilde %10 luk bir fiyat artışı görüldüyse,o zaman doğru orantı kurarak genelleme yapmalı ve avrupa fiyatlarıyla tr fiyatları arasında %10 luk bir fiyat farkı olduğundan yola çıkarak,ona göre hesap etmeli.
not:yukarıda verdiğim örnekteki %10 luk fark tamamen varsayımla ortaya konmuştur.araştırılarak tespit ettiğim bir şey değildir.çok merak eden arkadaşlar bu verdiğim örnekten yola çıkarak kıyaslama ile yaklaşık rakamlara ulaşabilir.

benim varsayımım ise;
S:1499
P:1199
U:999
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acmtncy 7 yıl
.::ÇaĞLaR::.
xperia u aklıma yattı , mercek altına aldım umarım fiyat 500 tl yii geçmezde alırım

dostum şu anda ray bile 900 lira seviyesinde satılıyor. 500 liraya samsung galaxy ace bile zor buluyorsun. diğerlerine göre daha düşük olsa bile dual-core bir telefon xperia u, o fiyattan asla çıkmaz. keşke çıksa xperia p de 900 lira falan olsa ama nerdee...
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia p 8mp, xperia u 5mp imiş. Hani 12mp olacaktı?
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amele_power 7 yıl
önemli bi konuda teknik servisini kimin vereceği
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gkcn41 7 yıl
hazarRS
gkcn41sim kart girişi yan tarafta.arka kapağın olmama ihtimali olabilir mi? eğer öyle olursa yedek batarya kullanımı olanaksız olurki bu iyi olmaz.
arka kapak tek parça aluminyumdan.o yüzden kapak olmayacak.

o zaman batarya nasıl değişilcek? üstten yada alttan sustalı şeklinde mi çıkcak acaba? örn: (HTC Desire S)
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