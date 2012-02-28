MWC 2012: Sony Xperia P ve Xperia U'nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Haber Editörü
Sony'nin, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı modelleri Xperia P ve Xperia U'ya ait olduğu belirtilen Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
Xperia P'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 449 Euro (~1.062 TL), Xperia U'nun fiyatı ise 259 Euro (~612 TL) olacak. Sony'nin kısa bir süre önce sevkiyatına başladığını açıkladığı Xperia S'in fiyatının ise 499 Euro (1.180 TL) olduğunun altı çiziliyor.
Benzer tasarım çizgilerini taşıyan Xperia P ve Xperia U, ekran boyutu (4.0-inç / 3.5-inç), ekran çözünürlüğü (540 x 960 piksel / 480 x 854 piksel), depolama kapasitesi (16 GB / 4 GB), kamera çözünürlüğü (8 MP / 5 MP), video kaydı (1080p / 720p) gibi kriterlerde birbirlerinden ayrılıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vergileri koyanlara lafınız yok uğraşıp getirtip kar etmek isteyen satıcılara laf edin
sen benim vergileri koyanlara laf edip etmediğimi nerden bilirsin ki balıklama zıplamışssın?..
bir diğeri neden alındın yoksa bir rahatsızlığınmı var,fırsatcılara bizim lafımız ha sende fırsatcıysan sanada lafım ok?..