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MWC 2013 : Nokia, Lumia 520 modelini resmileştirdi

6 yıl
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Nokia, Lumia 520 modelini resmileştirdi

Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde bu yıl için iddialı olacak modellerini tanıtacağı çok kez dile getirilmişken, tam tersine firmanın orta ve giriş seviyesi pazara odaklandığı bir lansman izledik.

Lumia 920 ve 820 ile yakaladığı tatmin edici satış başarısını yılın ilk aylarında da devam ettireceği anlaşılan Nokia'nın etkinlikte tanıttığı yeni Lumia modellerinden birisi 520 oldu. 

Lumia 520 modeli 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM ile gelecek. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunacak. Modelin en düşük fiyatlı Windows Phone 8 cihazlarından birisi olacağı ifade ediliyor. 

Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak. Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.

Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut. Nokia'nın düşük seviye olsa da sunulan kaliteyi yukarıda tutmak istediği görülüyor. Model 183$ fiyat etiketiyle bahar aylarında ilk etapta Çin, sonrasında Avrupa, Asya ABD'de satışa sunulacak. 

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ozmon 6 yıl en beğenilen
Niye fiyasko olsun anlamadım ? Zaten l920 yeni bir telefon ve özellikelri çok yeterli. Daha üst model çıkartıp mevcuttaki kullanıcılarını soğutmanın bir anlamıy oktu. Nokia doğru olanı yaptı. l920 nin daha üstü için en az 1 sene beklemeli
Niye fiyasko olsun anlamadım ? Zaten l920 yeni bir telefon ve özellikelri çok yeterli. Daha üst model çıkartıp mevcuttaki kullanıcılarını soğutmanın bir anlamı...
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DH Misafiri 5 yıl
Ben java programı yükleyemiyorum neden desteklemiyor
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maxelll 6 yıl
(183 dolar) 331 tl telefon
+ 40 tl trt bandrol
+ 25% otv 82.75
toplamda en az 453,75 + bayinin koyacagi kar payi.
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DH Misafiri 6 yıl
Cidden telefonun L620 den ne farkı var? Ben çok fark göremedim tasarım dışında.
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alperen.arslan.07 6 yıl
lumia 920 ile aynı uygulamalar entegre gelicekse fiyatı 500 civarı olursa alınır
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uruk33 6 yıl
Windows 8 platformuna giriş yapmak isteyenler için ideal bir telefon olmuş.Fiyat/performans açısından da başarılı olmuş.Fakat android ve ya ios platformuyla yarışmak istiyorsa uygulama ve oyun içeriğini çok genişletmesi lazım.Şu anda çok zayıf çünkü.
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DH Misafiri 6 yıl
tam bir fiyasko. biz üst model beklerken tanıttıkları şeye bak. ayağa düşmüş bir telefon olmuş. lumia 920 alacaktım ama şuan itibariyle vazgeçtim. gitsinler 300 tl'ye satsınlar. htc daha kurumsal bir yol izliyor.
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Kabasaakall 6 yıl
Arkadaşlar 620 den ne farkı var ıslemcı aynı ram aynı hatta ekranı daha büyük..camera lensi calrzays kullanılmış..kasa tipi daha sık..ben çözemedim sımdı 620"ile 520 arasında ne fark var arkadaşlar..
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shadow93 6 yıl Kabasaakall
Biggqmerx
Arkadaşlar 620 den ne farkı var ıslemcı aynı ram aynı hatta ekranı daha büyük..camera lensi calrzays kullanılmış..kasa tipi daha sık..ben çözemedim sımdı 620"ile 520 arasında ne fark var arkadaşlar..

Farkedebildiğim ön kamera ve nfc yok. Gereksiz gibi duruyor evet ama 620'den de daha ucuza satılacaksa bi 600 lira gibi gayet iyi alt segment telefon. Windows phone en azından Türkiye'de kaç model çıkardı zaten şimdilik herkese uygun birer model çıkarmak zorundalar.
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anldrms34 6 yıl
f p olmuş
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Dogu-E 6 yıl
Artık her seviye için bir lumia var buda pazardaki payını yükseltecek çünkü wp u denemek isteyip de fiyatından dolayı almayanlar vardı denemek isteyen buyursun
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DH Misafiri 6 yıl
yok onu bekliyoduk yok bunu nokia hiç bir zaman ben mwc13 de üst düzey telefon tanıtacam demedi bu editörlerin öngörüleriydi. nokia nisan ile birlikte 5 tane wp8 ile devam edecek fiyatlarıda makul 500-1600 arası değişsen şekildeki herkes alabilsin diye. bugun aynı fiyat aralığında karşılaştırmalar yapsak hiç bir android telefonu wp8 ile yarışamaz.. adam 183$ gibi şuan akıllı bile sayılmayan telefonların satıldığı bir fiyata son teknoloji olmasada sizi android gibi kasmalara mağruz bırakmayan deli etmeyen bir telefon sunuyo. beğenmiyorsanız almaya bilirsiniz..
lumia kullanana biri olarak diyeyimki piyasadaki hemen hemen hiç bir telefon lumiaların kameraları ve müzik hizmetleriyle yarışamaz.
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