MWC 2013 : Nokia, Lumia 520 modelini resmileştirdi





Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde bu yıl için iddialı olacak modellerini tanıtacağı çok kez dile getirilmişken, tam tersine firmanın orta ve giriş seviyesi pazara odaklandığı bir lansman izledik.





Lumia 920 ve 820 ile yakaladığı tatmin edici satış başarısını yılın ilk aylarında da devam ettireceği anlaşılan Nokia'nın etkinlikte tanıttığı yeni Lumia modellerinden birisi 520 oldu.





Lumia 520 modeli 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekran, 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon çift çekirdekli işlemcisi ve 512MB RAM ile gelecek. 8GB depolama alanının yanında 64GB'a kadar da hafıza kartı desteği sunacak. Modelin en düşük fiyatlı Windows Phone 8 cihazlarından birisi olacağı ifade ediliyor.





Lumia 520 modelinde 5MP çözünürlükte bir de kameraya yer verilmiş. Modelde dikkat çeken bir ayrıntı ise Lumia 920 modelindeki dijital lenslerin kullanılmış olması. Panorama, Cinemagraph, PhotoBeamer gibi özellikler bu sayede cihazla birlikte sunulacak. Cinemagraph bilindiği gibi fotoğrafta sadece belirli bir alanın hareketli hale getirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni fenomenlerden birisi ve Nokia'da çok kolay dokunuşlarla Cinemagraph görselleri hazırlamaya imkan veriyor. PhotoBeamer ise Nokia'nın geliştirdiği bir teknoloji ve telefonunuzdaki bir görseli bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden görüntüleyebilmenizi sağlıyor.





Nokia'nın bulut altyapı tabanlı ve kullanıcıların kendi eklemelerini yapabilmesini sağlayan sosyal harita platformu Here ve Mix Radio+ müzik akış hizmeti Lumia 520 modelinde yerini alacak.





Modelin ekranı eldivenle bir dokunuşları algılayabilen yüksek hassasiyete sahip. WiFi, 1430mAh batarya, 9.9mm kalınlık, 124gr ağırlık, a-GPS şeklinde diğer özellikler mevcut. Nokia'nın düşük seviye olsa da sunulan kaliteyi yukarıda tutmak istediği görülüyor. Model 183$ fiyat etiketiyle bahar aylarında ilk etapta Çin, sonrasında Avrupa, Asya ABD'de satışa sunulacak.