MWC 2013 : Turkcell, ilk yerli cep telefonu projemizi tanıttı





Teknolojinin büyük oranda dışarıdan ithal edildiği ülkemizde, son dönemlerde yerli teknoloji üretimi sık dile getirilmeye başlandı ve bununla ilgili önemli yatırımlar yapılıyor. Akıllı telefon ve tablet sektörünü bir kenara bırakırsak, askeri alanda, haberleşme alanında, mobil iletişim altyapısı alnında bu yatırımları ve sonuçlarını görmek mümkün.





Mobil cihazlarda yerli üretim yapıyor olsak da bu montaj aşamasından daha ileriye gidememişti. Ancak Turkcell uzun süredir yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen ülkemizde üretilecek bir cep telefonu projesini MWC 2013 etkinliğinde tanıttı.





Projenin kod adı Gebze. Adından da anlaşılacağı üzere cep telefonunun geliştirme süreci firmanın Gebze'de bulunan merkezi Turkcell Teknoloji'de gerçekleştirilecek. Projede Qualcomm, Turkcell'in en büyük iş ortağı olacak. Cihazın yongaseti çözümü Qualcomm'dan karşılanırken, diğer iş ortakları da katkıda bulunacak. Firma Gebze projesi için 700 kişilik Ar-Ge ekibini Turkcell Teknoloji'de görevlendirdi ve üretimin ve yazılımın yüzde 100 yerli olacağını açıkladı.





Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Ayrıca ürünler bölgedeki diğer ülkelere de ihraç edilebilecek.





Cihazın ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak.





Turkcell donanım konusunda bir detay vermese de ilk yerli cep telefonunun yıl bitmeden ülkemiz tüketicilerine sunulacağını açıkladı. Ayrıca tanıtım esnasında da Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Qualcomm Avrupa Başkanı Enrico Salvatori ile ortaklık anlaşması imza töreni düzenlendi.