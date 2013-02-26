MWC 2013 : Turkcell, ilk yerli cep telefonu projemizi tanıttı

Haber Editörü
Teknolojinin büyük oranda dışarıdan ithal edildiği ülkemizde, son dönemlerde yerli teknoloji üretimi sık dile getirilmeye başlandı ve bununla ilgili önemli yatırımlar yapılıyor. Akıllı telefon ve tablet sektörünü bir kenara bırakırsak, askeri alanda, haberleşme alanında, mobil iletişim altyapısı alnında bu yatırımları ve sonuçlarını görmek mümkün.
Mobil cihazlarda yerli üretim yapıyor olsak da bu montaj aşamasından daha ileriye gidememişti. Ancak Turkcell uzun süredir yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen ülkemizde üretilecek bir cep telefonu projesini MWC 2013 etkinliğinde tanıttı.
Projenin kod adı Gebze. Adından da anlaşılacağı üzere cep telefonunun geliştirme süreci firmanın Gebze'de bulunan merkezi Turkcell Teknoloji'de gerçekleştirilecek. Projede Qualcomm, Turkcell'in en büyük iş ortağı olacak. Cihazın yongaseti çözümü Qualcomm'dan karşılanırken, diğer iş ortakları da katkıda bulunacak. Firma Gebze projesi için 700 kişilik Ar-Ge ekibini Turkcell Teknoloji'de görevlendirdi ve üretimin ve yazılımın yüzde 100 yerli olacağını açıkladı.
Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Ayrıca ürünler bölgedeki diğer ülkelere de ihraç edilebilecek.
Cihazın ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak.
Turkcell donanım konusunda bir detay vermese de ilk yerli cep telefonunun yıl bitmeden ülkemiz tüketicilerine sunulacağını açıkladı. Ayrıca tanıtım esnasında da Turkcell tepe yöneticisi Süreyya Ciliv, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Qualcomm Avrupa Başkanı Enrico Salvatori ile ortaklık anlaşması imza töreni düzenlendi.
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hangi ülke %100 yerli yapıyor.
bırakında ülkemize ait markalar oluştun.
gün gelir herşey yerli de olur.
yorumlardan biri yazmış
yerli telefonda kıbleyi de gösterirler diye.
böyle beyinsizler bizim ülkede yaşadıkça zor bu ülkenin kalkınması.
İnsanlara gerici diyen geri zekalılar
Pil teknolojisinde, elektrik yükünün depo edildiği parçalara kapasitör adı veriliyor.
Bir atom kalınlığında karbon tabakasından oluşacak enerji üniteleri sayesinde elektronik cihazlar eskisinden çok daha hafif olabilecek.
Los Angeles California Üniversitesi, Henry Samueli Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu profesörü Richard Kaner, enerji depolama ünitelerinin elektronik devrelere entegrasyonunun zor olduğunu, bunun da sistemin küçülmesini sınırlandırdığını söyledi.
Yeni mikro-süperkapasitör geliştirmek içi araştırmacılar grafen adı verilen bir atom kalınlığında, karbon levha kullandılar.
Geleneksel yöntemlerle ucuz mikro-süperkapasitör yapmanın zorluğuna işaret eden bilim adamları, bunun maliyeti de artırdığını söyledi.
Araştırmacılar, yeni teknik sayesinde ucuz malzeme kullanarak bir diskin üzerinde, 30 dakikadan daha kısa bir sürede, 100 mikro-süperkapasitör üretmeyi başardıklarını dile getirdiler.
Araştırmada, miro-süperkapasitörlerin üretilmesinde Standard DVD yazıcılar kullanıyor.
Yeni süperkapasitör bataryaların etkili çalışabilmesi için iki elektrotun, aralarındaki boşluğun en fazla olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekiyor. Bu sayede kapasitörde daha fazla elektik yükü depo edilebiliyor.
Mevcut teknolojide, üst üste yerleştirilen grafenler elektrot olarak iş görüyorlar. Bu ise elektrik depolanmasında verimi düşürüyor.
%100 yerli üretim imkansız. Başka bir açıklaması yok.
Apple gibi bir firmaya %100 kendi üretiyor denmez doğrudur, fakat
iş = tasarım + üretim
Apple tasarımı kendi yapıyor, üretimi Çin'de yaptırıyor. Apple zamanında kendi yaptığı işlemcisini de kullanıyordu.
Turkcell'in yapacağı ise telefondaki anakart, işlemci,vs. herşey Çin'den gelecek, burda belki 1-2 yazılım ile arayüze ön cila yaparlar. Fiyat yine diğer firmalarınkine yakın olur. Yerli diye reklam yaparak satmaya çalışırlar. Kanmayın geçin bunları kardeşler. Dünyada yalnızca 2 ülkede tasarlanan bir devre üretilip test edilebilir. Bunlar ABD ve Çin(son dönemlerde). Yani %100 yerli üretim külliyen YALAN.
Aman deyim
İçinde kıble pusula yüklü gelir artık.
yine yurtdişinda 100lira bile etmeyen telefonları ulkemızde 500-600liraya satacaklarsa kalsın,
en azından arkasında zte falan olmasın tasarımı bızımkıler yapsın yeter zaten andro kullanırlar ...fıyat yerlı olunca duser dıe umutlanmasınlar muadıllerınden ucuz olacagını sanmam
Projenin sonuna kadar arkasındayım. Her ne kadar Turkcell bir Türk şirketi olmasa ve kârı da Türkiye'ye kalmayacak olsa da...
Ha, işletim sistemi Android olmazsa almam. Baştan söyleyeyim. :D
Neyse inşallah tutar diyelim.