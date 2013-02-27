MWC 2013 : i-mate, 4.7 inçlik Windows 8 telefon konseptini yaz aylarında satışa sunmayı planlıyor









Microsoft'un Windows 8 ile birlikte giriş yaptığı tablet pazarında ekran boyutunu en az 10.1 inç ile sınırlı tuttuğu biliniyor. Firmanın Blue yaklaşımı ile 7 ve 8 inçlik boyutlara izin vereceği belirtilirken, i-mate firmasının yeni bir konsepti ilgi uyandırdı.





HTC ve Microsoft ortaklığında ürettiği Windows CE işletim sistemli akıllı telefonları ile hatırladığımız i-mate firması bu kez 4.7 inçlik Windows 8 Pro akıllı telefonu ile karşımıza çıkıyor.





Etkinlikte firmanın kısa bilgiler verdiği konsept, Intelegent adını taşıyor. 4.7 inçlik boyuta sahip akıllı telefonda Intel Clover Trail tabanlı Atom işlemcisi kullanılıyor. 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Windows 8 Pro işletim sistemi, 3G ve 4G desteği, 10 saate kadar konuşma süresi modelde sunulan özellikler arasında.





Modelin dikkat çekici diğer bir özelliği ise dock ünitesi olarak 3 ilginç aksesuara yer verilmesi. Bunlardan birisi video görüşmeleri yapabileceğiniz sabit telefon ünitesi. Diğeri 10.1 inçlik Full HD ekranlı tablet docku. Üçüncüsü ise 23 inçlik bir mönitör ile fare/klavye ünitesi. Bu üç aksesuar da gücünü ortak bir docka bağlanan Intelegent akıllı telefonundan alıyor.





Firma ürününü yaz aylarında satışa sunacak kadar iddialı. Bu üç aksesuar paketi ile birlikte Intelegent akıllı telefonu 1600$ fiyat etiketine sahip olacak. Tek olarak ise 750$ satış fiyatına sahip.





Telefon ABD'de üretilecekken, ekranlar Güney Kore'den, dokunmatik paneller Miami'den donanım kartları ise Japonya'dan tedarik edilecek. Kaliforniya'daki bir tesisin haftada 10 000 ünite üretim yapmak için hazır olduğu belirtiliyor. I-mate, yaz aylarındaki lansman için pek çok firma ile ortaklık görüşmesi yapıyor.





İlginç olan Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini akıllı telefonlar için geliştirmemiş olması. Bu bakımdan akıllı telefonlarda Windows 8 kullanmak şimdilik mümkün değil. Bununla birlikte Microsoft bir strateji değişikliği yapar mı bilinmiyor. Ancak yaz aylarında bahsedildiği gibi ürün piaysaya çıkarsa oldukça ses getirecektir.

http://blogs.seattletimes.com/brierdudley/2013/02/25/new-windows-8-pc-phone-revealed-plus-tablet-and-desktop/