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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2013 : i-mate, 4.7 inçlik Windows 8 telefon konseptini yaz aylarında satışa sunmayı planlıyor

6 yıl
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : i-mate, 4.7 inçlik Windows 8 telefon konseptini yaz aylarında satışa sunmayı planlıyor

Microsoft'un Windows 8 ile birlikte giriş yaptığı tablet pazarında ekran boyutunu en az 10.1 inç ile sınırlı tuttuğu biliniyor. Firmanın Blue yaklaşımı ile 7 ve 8 inçlik boyutlara izin vereceği belirtilirken, i-mate firmasının yeni bir konsepti ilgi uyandırdı.

HTC ve Microsoft ortaklığında ürettiği Windows CE işletim sistemli akıllı telefonları ile hatırladığımız i-mate firması bu kez 4.7 inçlik Windows 8 Pro akıllı telefonu ile karşımıza çıkıyor.

Etkinlikte firmanın kısa bilgiler verdiği konsept, Intelegent adını taşıyor. 4.7 inçlik boyuta sahip akıllı telefonda Intel Clover Trail tabanlı Atom işlemcisi kullanılıyor. 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Windows 8 Pro işletim sistemi, 3G ve 4G desteği, 10 saate kadar konuşma süresi modelde sunulan özellikler arasında.

Modelin dikkat çekici diğer bir özelliği ise dock ünitesi olarak 3 ilginç aksesuara yer verilmesi. Bunlardan birisi video görüşmeleri yapabileceğiniz sabit telefon ünitesi. Diğeri 10.1 inçlik Full HD ekranlı tablet docku. Üçüncüsü ise 23 inçlik bir mönitör ile fare/klavye ünitesi. Bu üç aksesuar da gücünü ortak bir docka bağlanan Intelegent akıllı telefonundan alıyor.

Firma ürününü yaz aylarında satışa sunacak kadar iddialı. Bu üç aksesuar paketi ile birlikte Intelegent akıllı telefonu 1600$ fiyat etiketine sahip olacak. Tek olarak ise 750$ satış fiyatına sahip.

Telefon ABD'de üretilecekken, ekranlar Güney Kore'den, dokunmatik paneller Miami'den donanım kartları ise Japonya'dan tedarik edilecek. Kaliforniya'daki bir tesisin haftada 10 000 ünite üretim yapmak için hazır olduğu belirtiliyor. I-mate, yaz aylarındaki lansman için pek çok firma ile ortaklık görüşmesi yapıyor.

İlginç olan Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini akıllı telefonlar için geliştirmemiş olması. Bu bakımdan akıllı telefonlarda Windows 8 kullanmak şimdilik mümkün değil. Bununla birlikte Microsoft bir strateji değişikliği yapar mı bilinmiyor. Ancak yaz aylarında bahsedildiği gibi ürün piaysaya çıkarsa oldukça ses getirecektir.
 
MWC 2013 : i-mate, 4.7 inçlik Windows 8 telefon konseptini yaz aylarında satışa sunmayı planlıyor


http://blogs.seattletimes.com/brierdudley/2013/02/25/new-windows-8-pc-phone-revealed-plus-tablet-and-desktop/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CVenturas 6 yıl
Windows Phone varken windows 8 e de ms izin veriyor demekki. Ya çok güzel bir haber x86 işlemcili Telefon klavye fare bağlayıp oyun bile oynarsın düşünemiyorum. AMD işlemcili telefonlar çıksa bir de grafik anlamında geliştirmeler içeren düşünsenize telefonunuza driver kuruyorsunuz pc oyunları oynuyorsunuz kod yazıyorsunuz yahu çok güzel. Windows telefonlar iki şekilde piyasaya sürülse windows phonelar arm kısmında rekabet etse windows 8ler de x86 ile biraz daha yüksek fiyata sunulsa ya inanmıyorum ya gerçekten süper on numara olur uyduruk arm işlemciler ve dandik android cart curt gibi oyuncak işletim sistemlerinden kurtulup Adam gibi bir akıllı telefona sahip olmak. Uygulama kısmı da zaten çok hızlı gelişir.

Neyse şimdi heyecanlandım kusura bakmayın
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DH Misafiri 6 yıl
Millet gider yine iphone veya android alır bu telefon pc karışımını 500 $ a da satsalar insanlar yine farklı damgası yememek ve popüler olana rağbet etme adına yine dandik bilgisayarımsı(windowsumsu) işletim sistemlerini tercih edecektir.
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savinelli 6 yıl
Tamam da batarya bekleme modunda iken kaç saat gidecek? Sadece konusma süresi verilmiş. Windows 8 Pro dan bahsediyoruz. X86 sistemlerin telefon uyarlaması ilk değil. Hepsi hantal ve pil canavarı cihazlar oldukları için bu güne kadar tutulmadılar. Yoksa herkes cebinde tam donanımlı bir bilgisayar taşımak isteyecektir. Hatta iddia ediyorum: galaxy note 2 boyutlarında ve kalınlığında, ultrabook donanımına sahip bir cihazı güzel bir batarya ile beraber iPhone un 2 katı fiyatına piyasaya sürseler dahi yok satarlar..
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haymatloshan 6 yıl
Hangisi telefon tam çözemedim ama özellikler itibariyle göz doldurucu.
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infinite 6 yıl
imate SP5M- JAMIN- SP3 - 9502 kullanmış biri olarak sabırsızlıkla beklerim
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Psydia 6 yıl
Pahali diyenler olacaktir fakat bence pahali degil.
İphone 32 gb versiyonu da 750 dolar, bu hem 750 dolar hem de 64 gb.
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hollowman_ 6 yıl
işte bu güzel olmuş... yemişim nokia nın yapacağı işi.
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IReYI 6 yıl
güzell
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