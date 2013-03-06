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MWC 2013'ün en iyi telefonu seçilen HTC One, Mart ayında ülkemizde satışa sunulacak

6 yıl
1,4b
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013'ün en iyi telefonu seçilen HTC One, Mart ayında ülkemizde satışa sunulacak

19 Şubat itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen HTC'nin yeni amiral gemi modeli HTC One, hemen ardından düzenlenen MWC 2013 etkinliğinden de önemli bir ödülle döndü.

Her yıl etkinlikte Küresel Mobil Ödüller adı altında düzenlenen törende jüri, HTC One modelini En İyi Telefon ödülüne layık gördü. Medya ve sektör uzmanlarından oluşan jüri, pazarda en çok gelecek vaat eden, sektörü değiştiren özelliklere sahip, tasarımı ve işlevselliği olan ürünleri her yıl ödüllendiriyor.

4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekrana sahip olan HTC One, renkleri daha gerçekçi ve canlı gösteren SoLux teknolojisini de kullanıyor. İşlemci tarafında yer verilen 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon 600 APQ8064T ve hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi ile HTC geçen yıl ki eleştirileri unutturmayı hedefliyor. 

Sosyal ağ ve haber kaynaklarından beslemeleri ana ekrana taşıyan BlinkFeed uygulaması, patentli çift hoparlör ve amplifikatörden oluşan Boomsound ses teknolojisi, 4MP çözünürlüğe sahip ve Ultrapixel olarak adlandırılan kamera teknolojisi ile en kaliteli çekim yapmayı hedefleyen ve yenilikçi paylaşım özellikleri sunan HTC Zoe şeklinde yazılım özellikleri bulunuyor.

Satışa sunulduğu dönem itibariyle en hızlı akıllı telefon olması muhtemel HTC One'ın karşısına ise önümüzdeki aylarda Galaxy S4 ve Snapdragon 800 işlemcili ZTE Grand Memo modelleri çıkacak.

HTC One modelinin önümüzdeki günlerde üç operatör tarafından da ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Modelin tahmini fiyat aralığı ise 1900-2000TL şeklinde olacak.


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Normsoner 6 yıl en beğenilen
S.Soylu
NormsonerSırf ses özellikleri için bile alınabilir
Sırf ses özelliği için mi 2 milyar vericeksin ? Bana göre bu telefonlardaki özellikler gereksiz göz boyama özellikler. Mesela xperia z nin su geçirmez özelliği. Kim telefonu suda kullanır ki ? Mesela Full HD ekranlar pil düşmaı sömürüyor pili ve donanımı daha çok zorluyor ki buda daha çabuk ısınması demek. Bence kendi görüşüm bu tabi ki fakat bir telefona 2 milyar bağlamak çokda mantıklı değil. Kaldı ki telefon en fazla 1 yıl sonra yeni modeli duyurulmuş olucak ve bu seferde ona bu fiyatlar verilecek

hayır sırf ses özelligi için değil diğer 2000tllik telefonlardan ses özellikleri cok iyi oldugu için vericem.
S.SoyluNormsonerSırf ses özellikleri için bile alınabilirSırf ses özelliği için mi 2 milyar vericeksin ? Bana göre bu telefonlar...
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anil_k.g 6 yıl
invisible
cari açık en çok şu teknoloji açlığından oluyor malesef. insanların elinde 1500 2000 liralık telefon dolu ve yeni ne çıksa anında alıp değistiryor. bir zamanlar sade nokia vardı kitleyen şimdi tüm firmalar

Ya bi saçma sapan konuşma la
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DH Misafiri 6 yıl
S.Soylu
Orijinalden alıntı: NormsonerSırf ses özellikleri için bile alınabilir
Sırf ses özelliği için mi 2 milyar vericeksin ? Bana göre bu telefonlardaki özellikler gereksiz göz boyama özellikler. Mesela xperia z nin su geçirmez özelliği. Kim telefonu suda kullanır ki ? Mesela Full HD ekranlar pil düşmaı sömürüyor pili ve donanımı daha çok zorluyor ki buda daha çabuk ısınması demek. Bence kendi görüşüm bu tabi ki fakat bir telefona 2 milyar bağlamak çokda mantıklı değil. Kaldı ki telefon en fazla 1 yıl sonra yeni modeli duyurulmuş olucak ve bu seferde ona bu fiyatlar verilecek

youtube.com/... Böyle videolar çekmek isteyenler olabilir mi acaba?
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invisible 6 yıl
cari açık en çok şu teknoloji açlığından oluyor malesef. insanların elinde 1500 2000 liralık telefon dolu ve yeni ne çıksa anında alıp değistiryor. bir zamanlar sade nokia vardı kitleyen şimdi tüm firmalar
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faaty 6 yıl invisible
invisible
cari açık en çok şu teknoloji açlığından oluyor malesef. insanların elinde 1500 2000 liralık telefon dolu ve yeni ne çıksa anında alıp değistiryor. bir zamanlar sade nokia vardı kitleyen şimdi tüm firmalar

Ne alakasi var. O halde abd ve kore disinda her ulkenin cari acigi olmasi lazim. Telefon ithal ediyosak ihrac edicek birsey de bulmamiz lazim. Komunistmisin kardes :)
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DH Misafiri 6 yıl
göz alıcı tasarımı süper. Derlemiş olduğum blogda en iyi 10 telefonu yayınladım yorumlarınızı bekliyorum. eniyi10ceptelefonu.blogspot.com/...
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ahmet izmirli 6 yıl
enaz3posta
Bi iphone 5 değil.fakir iphone u bile olmaz bundan

şakasın sen şaka şaka.
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tinziri 6 yıl
2014 mart ayındamı acaba :) :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Htc devrim yapmis resmen.
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..scream.. 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Htc devrim yapmis resmen.

kesinlikle katılıyorum.2013 hTC nin yılı olacak...
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IbRaCaDaBra 6 yıl
Telefonu baya bi beğendim.S4 tam olarak tanıtılsın o zaman kararımı vereceğim.
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Gladiotürk 6 yıl
1500den fazlası haram bu telefona.
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haymatloshan 6 yıl
HTC kusura bakmasında daha yılın ilk çeyreği bile bitmeden nasıl 2013'ün en iyisi diye lanse ediliyor çok merak ediyorum.Daha Samsung,Apple ve Nokia bu yılki telefonlarını tanıtmadılar.
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tupacamaru 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
HTC kusura bakmasında daha yılın ilk çeyreği bile bitmeden nasıl 2013'ün en iyisi diye lanse ediliyor çok merak ediyorum.Daha Samsung,Apple ve Nokia bu yılki telefonlarını tanıtmadılar.

hoca senin kafa dumanli galiba mwc de tanitilan modellerin en iyisi diyo iyi uykular
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12 Angry Men 6 yıl
Ya bu iphone da ne var?
teyzemde var kullanıyorum hiç ama hiç bir çekiciliği yok ekranı küçük tam bir rezalet hiçbirşeyden zevk alamıyorum. ne film izleyebiliyorum ne oyun ekran küçük, pil desen oda rezillik say say bıtmez.
abartıyorlar ınsan yazamadan duramıyor
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