MWC 2013'ün en iyi telefonu seçilen HTC One, Mart ayında ülkemizde satışa sunulacak

19 Şubat itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen HTC'nin yeni amiral gemi modeli HTC One, hemen ardından düzenlenen MWC 2013 etkinliğinden de önemli bir ödülle döndü.





Her yıl etkinlikte Küresel Mobil Ödüller adı altında düzenlenen törende jüri, HTC One modelini En İyi Telefon ödülüne layık gördü. Medya ve sektör uzmanlarından oluşan jüri, pazarda en çok gelecek vaat eden, sektörü değiştiren özelliklere sahip, tasarımı ve işlevselliği olan ürünleri her yıl ödüllendiriyor.





4.7 inçlik Full HD S-LCD3 ekrana sahip olan HTC One, renkleri daha gerçekçi ve canlı gösteren SoLux teknolojisini de kullanıyor. İşlemci tarafında yer verilen 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon 600 APQ8064T ve hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi ile HTC geçen yıl ki eleştirileri unutturmayı hedefliyor.





Sosyal ağ ve haber kaynaklarından beslemeleri ana ekrana taşıyan BlinkFeed uygulaması, patentli çift hoparlör ve amplifikatörden oluşan Boomsound ses teknolojisi, 4MP çözünürlüğe sahip ve Ultrapixel olarak adlandırılan kamera teknolojisi ile en kaliteli çekim yapmayı hedefleyen ve yenilikçi paylaşım özellikleri sunan HTC Zoe şeklinde yazılım özellikleri bulunuyor.





Satışa sunulduğu dönem itibariyle en hızlı akıllı telefon olması muhtemel HTC One'ın karşısına ise önümüzdeki aylarda Galaxy S4 ve Snapdragon 800 işlemcili ZTE Grand Memo modelleri çıkacak.





HTC One modelinin önümüzdeki günlerde üç operatör tarafından da ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Modelin tahmini fiyat aralığı ise 1900-2000TL şeklinde olacak.