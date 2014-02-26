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MWC 2014 : HTC yeni Windows Phone cihazlarının sözünü verdi

5 yıl
7,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : HTC yeni Windows Phone cihazlarının sözünü verdi

Microsoft'un Windows Phone 8 lansmanı ile birlikte ilk cihazlarını piyasaya süren ancak yaklaşık 1.5 yıldır sessizliğe bürünen HTC, MWC 2014 etkinliğinde yeni cihazların sözünü verdi. 

Geçen yıldan bu yana akıllı telefon pazarında çıkış arayan ancak bir türlü beklediği başarıyı yakalayamayan HTC, tamamen One serisine odaklanmış ve bunun haricinde bazı orta seviye modeller satışa sunmuştu. Firmanın One tasarımında bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceği iddia edilse de bu gerçekleşmedi.

HTC Amerika başkanı Jason McKenzie, Microsoft ile işbirliğine devam ettiklerini ve yeni modellerin yolda olduğunu açıkladı. McKenzie çıkış tarihi ve donanım konusunda ise detay vermedi. 

Microsoft'un HTC'den One serisindeki kaliteyi Windows Phone platformuna da aktarmısını istediği biliniyor. Bu bakımdan Windows Phone 8.1 ile birlikte Full HD ve alüminyum kasaya sahip HTC akıllı telefonlarını görmek mümkün olabilecek.  

http://wmpoweruser.com/htc-promises-new-windows-phone-handsets/ Yorum Yaz
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Jurgen Klopp 5 yıl en beğenilen
Lumia 1520 donanımda, HTC One kasasında bi WP cihaz ortalığı sallar.
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damn2u 5 yıl
Nokia'nın özelleştirmiş uygumaları ve birinci elden desteği olduğu sürece diğer firmaların WP platformunda iyi yer edinmeleri zor gözüküyor. Gerçi Samsung bu güzelim platform'a da salça olmasın gidip adam akıllı Tizen OS ile uğraşsın yeter.
Diğer firmalar WP platformunu şahlandırmayı bilir.
Nokia'nın özelleştirmiş uygumaları ve birinci elden desteği olduğu sürece diğer firmaların WP platformunda iyi yer edinmeleri zor gözüküyor. Gerçi Samsung b...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc kendi etti kendi buldu
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FreeRun 5 yıl
wp gerçekten güzel bir sistem özellikle nokianın glance ekran özelliği fark yaratıyor, 8.1 ile birçok eksik kapanacak ancak htc de nokia gibi özelleştirmeleri telefonunda kullanırsa çok satar zaten adamların tasarımlarıda güzel, yalnız güncelleme ne zaman geleceği noktası önemli çok geç kalmaması gerekli.
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Htc'nin tekrar aktif olması WP pazarı için bayağı iyi olacak. Özellikle tasarım konusunda çünkü Nokia'nın tasarımları pek ilgi çekmiyor. (925 dışında)
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Guest-F8946C419 5 yıl
Windows 8.1 ile birçok eksik gideriliyor zaten. Markette gelişmekte olması güzel gelişmeler. Ayrıca, HTC tasarım çizgilerini windows phone ile birleştirirse ortaya muhteşem cihazlar çıkar bence..
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pixelliumdh90 5 yıl
olan nokiaya olacak gene cok ilgi ceken bişey yaparlarsa nokia kahrolur
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UçamayanPenguen 5 yıl
Fotoğrafı görünce gözüm Steve Balmer'i aradı.
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Jurgen Klopp 5 yıl en beğenilen
Lumia 1520 donanımda, HTC One kasasında bi WP cihaz ortalığı sallar.
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