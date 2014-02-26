MWC 2014 : HTC yeni Windows Phone cihazlarının sözünü verdi





Microsoft'un Windows Phone 8 lansmanı ile birlikte ilk cihazlarını piyasaya süren ancak yaklaşık 1.5 yıldır sessizliğe bürünen HTC, MWC 2014 etkinliğinde yeni cihazların sözünü verdi.





Geçen yıldan bu yana akıllı telefon pazarında çıkış arayan ancak bir türlü beklediği başarıyı yakalayamayan HTC, tamamen One serisine odaklanmış ve bunun haricinde bazı orta seviye modeller satışa sunmuştu. Firmanın One tasarımında bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceği iddia edilse de bu gerçekleşmedi.





HTC Amerika başkanı Jason McKenzie, Microsoft ile işbirliğine devam ettiklerini ve yeni modellerin yolda olduğunu açıkladı. McKenzie çıkış tarihi ve donanım konusunda ise detay vermedi.





Microsoft'un HTC'den One serisindeki kaliteyi Windows Phone platformuna da aktarmısını istediği biliniyor. Bu bakımdan Windows Phone 8.1 ile birlikte Full HD ve alüminyum kasaya sahip HTC akıllı telefonlarını görmek mümkün olabilecek.

http://wmpoweruser.com/htc-promises-new-windows-phone-handsets/