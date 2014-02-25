MWC 2014 : HTC'den orta seviyeye bir Desire modeli daha





Bu yıl ki MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmayan HTC, yeni stratejisi gereği orta seviyeye yönelik Desire serisi içerisinde yer alacak iki yeni akıllı telefon lanse etmişti.





Bunlardan ilki Desire 816 iken diğer ise Desire 610 olarak karşımıza çıkıyor. Desire 610 modelinde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor.





1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan Desire 610, 1GB RAM ile sistemi destekliyor. 8GB kapasiteli dahili depolama microSD kartlarla artırılabiliyor.





HTC arka kısma 8MP çözünürlükte bir kamera yerleştirirken, ön kısımda ise 1.3MP çözünürlükte bir kameraya yer vermiş. Modelin Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 2040mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Ön kısımda ise One serisinden tanıdığımız Boomsound hoparlörler yer alıyor. Desire 610 modeli Mayıs ayında piyasaya sürülecek.