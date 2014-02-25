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MWC 2014 : HTC'den orta seviyeye bir Desire modeli daha

5 yıl
8,9b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : HTC'den orta seviyeye bir Desire modeli daha

Bu yıl ki MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmayan HTC, yeni stratejisi gereği orta seviyeye yönelik Desire serisi içerisinde yer alacak iki yeni akıllı telefon lanse etmişti.

Bunlardan ilki Desire 816 iken diğer ise Desire 610 olarak karşımıza çıkıyor. Desire 610 modelinde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 

1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan Desire 610, 1GB RAM ile sistemi destekliyor. 8GB kapasiteli dahili depolama microSD kartlarla artırılabiliyor. 

HTC arka kısma 8MP çözünürlükte bir kamera yerleştirirken, ön kısımda ise 1.3MP çözünürlükte bir kameraya yer vermiş. Modelin Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, 2040mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Ön kısımda ise One serisinden tanıdığımız Boomsound hoparlörler yer alıyor. Desire 610 modeli Mayıs ayında piyasaya sürülecek. 

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01001101 5 yıl en beğenilen
mlkgnc


01001101

bir kötü ekranlı telefon daha.

marka firmaların değişmez tutumu: "bana eşşek yüküyle para getirmediğin sürece kaliteli ekranı nah alırsın"

durmak yok, kötü ekranlı telefonları orta segment bahanesiyle kaktırmaya devam.

alma o zaman sana al diyen mi var. Her şey parasına göre ne bekliyorsun

her şey parasına göre olması lazım ama değil. üretim maliyetleri çok düştüğü halde sırf ürün dengeleme için özellik düşürüyolar. isteseler şu telefona benzer fiyattan 300ppi ekran koyarlar ama bilerek koymuyolar diğer telefonların satışını engellemesin diye.

bu uzun yıllardır yapılan bişey.

ne bekliyosun? demişsin. verdiğim paranın hakkını almayı bekliyorum. şu haberdeki telefonun fiyatı nerden baksan 700-800TL olur en az. rezillik. aynı fiyata kat kat iyi telefonlar üretildiğini bilmeyen kaldı mı?
mlkgnc01001101bir kötü ekranlı telefon daha.marka firmaların değişmez tutumu: "bana eşşek...
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DH Misafiri 5 yıl
Ben de ntv one x var fakat bi discovery o fiyata satiliyosa orta veya üst segment artık fiyat düşürmelidir.tabiki herşey fiyat eşittir kalite de olsa düşen maliyetle kalite artmalı yada fiyat dusmeli bencede
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akifs44 5 yıl
816 ya fena halde bayıldım o cihaz 1100 altı gelsin satış rekorları kırabilir.
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inexo 5 yıl
samsungun arkasına takıla takıla nereye kadar
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E_Aydin35 5 yıl
Herkes HTC tasarımını uygun fiyatta bulabileceği bir telefon ister.. :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu htc akıllanmaz
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damn2u 5 yıl
En altta hoparlör, üstünde htc logosu, üstünde sanal butonlar derken menü tuşunu kasanın ortasına kaydırmalarına ramak kalmış.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Galaxy Win , Xperia C , Desire 610 Hepsi de aynı ürün
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mehmedaltair 5 yıl
One tasarımını güzelleştirip orta seviyeye koymuşlar da yeni nesil one tasarımı niye daha kötü acaba
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hukuksever 5 yıl
Eh işte, 650 tl gideri var
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mert1907 5 yıl
816 uygun fiyattan girerse bu pek iş yapmaz.
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Guaire 5 yıl mert1907
HTC'nin bizim anladığımız gerçek manada uygun fiyatla işi olmaz


Dipnot: Umarım yanılırım.
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