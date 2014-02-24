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MWC 2014 : Nokia'dan düşük maliyetli cep telefonu - 220

5 yıl
9b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Nokia'dan düşük maliyetli cep telefonu - 220

MWC 2014 macerasını düşük maliyetli telefonlarla devam ettiren Nokia'nın son cihazı fiyatlandırması ile dikkat çeken 220 adlı cep telefonu oldu.

Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Nokia 220 aslında Nokia 110 modelinin devamı konumunda ve vergiler hariç 40$ gibi bir fiyat etiketi ile en ucuz cihazlar arasında yerini almayı başarıyor. 

2.4 inçlik renkli bir ekrana sahip olan model 2MP çözünürlükte kamera taşıyor ve 32GB'a kadar microSD ile hafıza destekleniyor. Veri transferi için microUSB girişi sunan cihaz, Bluetooth 2.1 üzerinden Nokia SLAM uygulaması ile kablosuz olarak veri paylaşabiliyor.

Nokia'nın diğer cep telefonları gibi uzun kullanım süreleri cihazı dikkate değer yapıyor. GSM şebekelerini destekleyen cihaz çift SIM versiyonunda 24 gün, tek SIM versiyonunda 29 gün bekleme süreleri ile 13 saat konuşma ve 51 saat medya oynatma imkanı sunuyor. 

5 renk seçeneği ile önümüzdeki haftalarda belirli pazarlarda satışa sunulacak olan model 40$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacak.  

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WhiteLotus 5 yıl en beğenilen Lockheed
Lockheed
Yemin ediyorum bıktım mobil haberlerden. Son 18 haberden 15'i telefon... Ya teknoloji demek telefon demek mi? Burası teknoloji haber sitesi değil mi? Telefon ilgi çekiyor ama bir yere kadar. Resmen gına geldi telefon telefon insaf...

Şu an mobil dünya kongresi var bu normal değil mi?
LockheedYemin ediyorum bıktım mobil haberlerden. Son 18 haberden 15'i telefon... Ya teknoloji demek telefon demek mi? Burası teknoloji haber s...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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blackzeros 5 yıl
25 dolara firefox osli akilli teller cikacakken , nokia bu piyasayi ne kadar elinde tutar bilmem.
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GetSomeRest 5 yıl
nokia 105 i 20$ a sattılar türkiyeye 200tl ye geldi. Düz hesap bu telefon 250 tl olur.
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Stewie G. 5 yıl
2. telefon olarak güzel olur ama tabiki burda o kadar ucuz olmayacak
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bize iphone yurtdışı fiyatından gelir :D
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Wp ile ugrassinlar.
Seri üretim manasiz
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WoXeD 5 yıl
şimdi el oğlu buna 80 lira para verip alacakken biz 120tl baz vergi ödeyip 200 liraya alabileceğiz demi?bunu alan adam zaten maliyete odaklanırken bu derece bi uygulama....
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ulerte 4 yıl WoXeD
WoXeD

şimdi el oğlu buna 80 lira para verip alacakken biz 120tl baz vergi ödeyip 200 liraya alabileceğiz demi?bunu alan adam zaten maliyete odaklanırken bu derece bi uygulama....

Ya siyasi mi bilmiyorum ama biri vergiden şikayet etmiş şuanda o vergilerle yapılanve bitmiş olan Marmara gibi projeler saymak gerekirse 3.köprrüçanakkaledeki köprü körfez köprüsü hava Limanı sonra bide boru hatları v 2. Boğaz yani haritayı bile değiştirme gibi projeler o vergilerle yapılıyorsa bunlar ve istikrarlı giden ekonomi(son oaylarda bile 5- 10 puan düştü şimdi tekrar çıktı) şimdi direksiyon konu horlama dye ama dayanamadım tamam vergiler bizim paramız başkasının deği lama zaten bize yararı olucak şekilde de kullanılıyo sırf bizim belediye 6-7 tane spor salonu yaptı kültür sskompleksi yaptı sen bu telefonları niye alacaksın büyük ihtimalle zevk için ileride enerji konusunda gelişim bu vergiler de kalkar bide diceksin ağaç kesiliyor doğayı tahrip etmeyin o zaman yani mesela nükleer santral yap
mazsak bu vergiler nasıl kalkacak bide birisi şey diyebilir ağaçları kesilmesin oda şöyle bu İdareciler kestiklri ağaçların kaçta katını ekiyolar bide... yani daha yazabilirimrim de
)
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deoksiriboz1000 5 yıl
ÇÖP
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cosica 5 yıl
Keşke telefon vergileri standart değil de % hesabıyla olsa. Böyle ucuz telefonlardan 2-3 ayda bir alır kullanırdık.
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matmuhendisi 5 yıl
Nokia öldü bitti dedik orta segmentin kaymagini wpli ve asha lı telefonları yedi
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daracablack 5 yıl
3310 varken bu alınmaz :)
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Fenomenon 5 yıl
bence telefonlar güzel. whatsapp, face tarzı uygulamalar ön yüklü gelirse alınabilir.
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Lockheed 5 yıl
Yemin ediyorum bıktım mobil haberlerden. Son 18 haberden 15'i telefon... Ya teknoloji demek telefon demek mi? Burası teknoloji haber sitesi değil mi? Telefon ilgi çekiyor ama bir yere kadar. Resmen gına geldi telefon telefon insaf...
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WhiteLotus 5 yıl Lockheed
Lockheed
Yemin ediyorum bıktım mobil haberlerden. Son 18 haberden 15'i telefon... Ya teknoloji demek telefon demek mi? Burası teknoloji haber sitesi değil mi? Telefon ilgi çekiyor ama bir yere kadar. Resmen gına geldi telefon telefon insaf...

Şu an mobil dünya kongresi var bu normal değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +13
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blackzeros 5 yıl
25 dolara firefox osli akilli teller cikacakken , nokia bu piyasayi ne kadar elinde tutar bilmem.
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