MWC 2014 : Nokia'dan düşük maliyetli cep telefonu - 220





MWC 2014 macerasını düşük maliyetli telefonlarla devam ettiren Nokia'nın son cihazı fiyatlandırması ile dikkat çeken 220 adlı cep telefonu oldu.





Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Nokia 220 aslında Nokia 110 modelinin devamı konumunda ve vergiler hariç 40$ gibi bir fiyat etiketi ile en ucuz cihazlar arasında yerini almayı başarıyor.





2.4 inçlik renkli bir ekrana sahip olan model 2MP çözünürlükte kamera taşıyor ve 32GB'a kadar microSD ile hafıza destekleniyor. Veri transferi için microUSB girişi sunan cihaz, Bluetooth 2.1 üzerinden Nokia SLAM uygulaması ile kablosuz olarak veri paylaşabiliyor.





Nokia'nın diğer cep telefonları gibi uzun kullanım süreleri cihazı dikkate değer yapıyor. GSM şebekelerini destekleyen cihaz çift SIM versiyonunda 24 gün, tek SIM versiyonunda 29 gün bekleme süreleri ile 13 saat konuşma ve 51 saat medya oynatma imkanı sunuyor.





5 renk seçeneği ile önümüzdeki haftalarda belirli pazarlarda satışa sunulacak olan model 40$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacak.