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MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtılmayabilir

5 yıl
8,8b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtılmayabilir

Gelecek hafta başlayacak olan MWC 2014 etkinliğinde Nokia'nın ve Samsung'un yeni Windows Phone 8 cihazları ile şov yapması beklenirken, sürpriz bir iddia geldi.

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre bu etkinlikte herhangi bir Windows Phone akıllı telefonu tanıtılmayacak. Microsoft'un tüm heyecanı Nisan ayındaki BUILD geliştiriciler konferansına saklamak istediği konuşuluyor.

Nokia'nın bu etkinlikte üst seviye ve alt seviye iki yeni model ile karşımıza çıkacağı iddia edilmişti. Ancak davetiyelerde yeşil renge vurgu yapılması Android işletim sistemli Nokia X ve diğer Asha modelleri ile yetinileceği kanısını uyandırıyor. Zira 5 inçlik Lumia Icon modeli de geçen hafta tanıtılmıştı. 

Samsung'un üzerinde çalıştığı belirtilen Full HD ekranlı cihaza dair de davetiyelerde bir işaret yok. Microsoft'un Pazar günü yapacağı basın toplantısının da akıllı telefon pazarındaki gelecek planları ile ilgili olduğu konuşuluyor. 

Bununla birlikte mobil pazarda her şeyi doğru zamanda yapmaya büyük önem veren çiçeği burnunda CEO Satya Nadella'nın lansman konusunda acele etmek istemediği belirtiliyor.  

http://recode.net/2014/02/18/no-new-windows-phone-models-on-tap-for-barcelona/ Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Aceleye gerek yok. Hemen cihazı öldürmüyor nokia ki bu iyi bir şey. Bazıları gibi amirali tanıtıp diğerini sızdırmıyor anında.
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JohnnyCash 5 yıl
Her şey 8.1 e bağlı
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0bjektif 5 yıl
ee haklı adamlar.
sen ne yüzle windows phone tanıtacaksın o kadar eksikle.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia ne ypacağını kendide bilmyor
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atalanteblack 5 yıl
şu 1520 nin inceleme videosu niye çıkmadı hala anlamıyorum
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.brian. 5 yıl
En güzelini yapıyor 8.1 çıkmadan yeni telefon tanıtması saçma olur
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thinkwithbrain 5 yıl
8.1'i tanıt yeter.
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XeaRaa 5 yıl
Nokia Telefon türleri konusunda Samsung'u geçmeyi planlıyor galiba.
Bu kaç oldu be 2 ayda 1 Lumia

+Lumia 520,620,720,1020,1520,2K,4K,10K... diye götür adamlar

+Lumia zoom ,Lumia compact, Lumia Mini...
Yazık biraz ders alın Öldürmeyin telefonları
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MK* 5 yıl
8.1 icin zaman kazanmak istiyorlar
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parberk9999 5 yıl
Mantıklı adamlar telefonları 8.1 çıkmadan önce tanıtamayacaklarına göre
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Kulak Misafiri 5 yıl
Ben 8.1 gucellemesini merak ediyorum zaten.
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JohnnyCash 5 yıl
Her şey 8.1 e bağlı
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