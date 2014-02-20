MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtılmayabilir





Gelecek hafta başlayacak olan MWC 2014 etkinliğinde Nokia'nın ve Samsung'un yeni Windows Phone 8 cihazları ile şov yapması beklenirken, sürpriz bir iddia geldi.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre bu etkinlikte herhangi bir Windows Phone akıllı telefonu tanıtılmayacak. Microsoft'un tüm heyecanı Nisan ayındaki BUILD geliştiriciler konferansına saklamak istediği konuşuluyor.





Nokia'nın bu etkinlikte üst seviye ve alt seviye iki yeni model ile karşımıza çıkacağı iddia edilmişti. Ancak davetiyelerde yeşil renge vurgu yapılması Android işletim sistemli Nokia X ve diğer Asha modelleri ile yetinileceği kanısını uyandırıyor. Zira 5 inçlik Lumia Icon modeli de geçen hafta tanıtılmıştı.





Samsung'un üzerinde çalıştığı belirtilen Full HD ekranlı cihaza dair de davetiyelerde bir işaret yok. Microsoft'un Pazar günü yapacağı basın toplantısının da akıllı telefon pazarındaki gelecek planları ile ilgili olduğu konuşuluyor.





Bununla birlikte mobil pazarda her şeyi doğru zamanda yapmaya büyük önem veren çiçeği burnunda CEO Satya Nadella'nın lansman konusunda acele etmek istemediği belirtiliyor.

http://recode.net/2014/02/18/no-new-windows-phone-models-on-tap-for-barcelona/