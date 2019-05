MWC 2015 : HTC One M9 resmiyet kazandı

One X faciası sonrasında zor da olsa kendisini toparlayan ve One serisi ile yeni bir dönemin kapısını açan HTC, finansal anlamda yavaş yavaş belini doğrultmaya başladı. Bu yıla büyük önem veren firmanın yeni amiral gemi modeli One M9 da MWC 2015 fuarında resmiyet kazandı.

Aslında sızan ilk görsellerde Boomsound ızgaraları kenarlara bitişmiş daha farklı bir tasarım bekliyorduk. Ancak daha sonra yavaş yavaş bunların prototip olduğu ortaya çıktı ve genel görünüm itibariyle son iki yıldır çizgisinden taviz vermeyen One serisi yeni modelde de bunu korudu.

Premium his vermek adına One serisini metal kasa tasarımı ile donatan HTC, One M9 modelinde de aynen tasarımı devam ettiriyor. Ön kısımda büyük bir değişiklik olmayan modelin Ultrapixel kamerasının biraz büyüdüğü görülüyor. Arka kısımda ise Duo Camera teknolojisinden vazgeçilmiş ve büyük bir sensör yerleştirilmiş. Cihazın asıl değişimi ise donanımda gerçekleşti.

5 inçlik Full HD çözünürlükte ekranından vazgeçmeyen HTC, aslında bir performans canavarı ortaya çıkarmış. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti çözünürlüğü de gözönüne alarak 2K ekranlı amiral gemi modellerini performans anlamında geride bırakacaktır.

LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modelinden sonra üçüncü Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefon One M9 oldu. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini birarada çalıştıran Snapdragon 810, Adreno 430 grafik birimi ile birlikte üst seviye tecrübe vaad ediyor. Ancak bir süredir gündemde olan aşırı ısınma problemi giderildi mi yoksa metal kasa ile birlikte sıkıntı yaşatır mı onu zamanla görebileceğiz.

Cihazda 3GB DDR4 RAM yer alırken, bunun performansa olumlu katkı yapacağını söyleyebiliriz. Modelin arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. F/2.2 diyafram aralıklı ve 27.8mm lensli kamera 4K video kaydı yapabiliyor ve HTC yeni kamerasının çok büyük işler başaracağına inanıyor.

Toshiba imzasını taşıyan bu kamera 1.2 mikron piksel ve 1/2.4 inç sensör büyüklüğü ile canlı HDR ve 90 kare/saniye hızında Full HD video kaydı gibi özellikler sunuyor. Kare piksel teknolojisi ile en iyi görüntü kalitesini en düşük enerji tüketimi ile veren sensör şimdilik sınıfında tek. HTC bu teknolojiyi işaret etmek için kamera yuvasını da kare biçiminde tasarlamış. Ön kısımda ise firmanın emektar Ultrapixel kamerası yer alıyor.

Andorid 5.0 işletim sistemi ile gelecek olan modelde Sense 7 arayüzünün önceki versiyona göre çok büyük farklar içermediği belirtiliyor. Modelin bataryası ise 2600mAh gücünden 2840mAh gücüne yükseltilmiş. Böyle bir performans canavarı için batarya yeterli olur mu diye düşünüyorsanız HTC cihazın bir günü tamamlayacağı cevabını veriyor. Kutu içeriğindeki 1.5A adaptör ile hızlı şarj da mümkün.

Üst kısımda kızılötesi modülü bulunan cihaz MHL 3.0 standardı ile 4K içerikleri harici ekranlara aktarabiliyor. Ayrıca BoomSound ses sistemi Dolby Audio 3 ile desteklenmiş ve daha yüksek ses kalitesi elde edilmiş.

Tasarımı nedeniyle cihaz 9.61mm kalınlığa ulaşıyor. Premium hissiyata önem veren HTC bu bakımdan hiçbir zaman incelik konusunda bir yarış içerisinde olmadı. Modelde 32GB artırılabilir depolama kapasitesi yer alırken, 600$ yaklaşık fiyat etiketi ile dünya çapında bu ay satışa sunulacak.