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MWC 2015 : HTC One M9 resmiyet kazandı

4 yıl
9,9b
1
117
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : HTC One M9 resmiyet kazandı

One X faciası sonrasında zor da olsa kendisini toparlayan ve One serisi ile yeni bir dönemin kapısını açan HTC, finansal anlamda yavaş yavaş belini doğrultmaya başladı. Bu yıla büyük önem veren firmanın yeni amiral gemi modeli One M9 da MWC 2015 fuarında resmiyet kazandı.
Aslında sızan ilk görsellerde Boomsound ızgaraları kenarlara bitişmiş daha farklı bir tasarım bekliyorduk. Ancak daha sonra yavaş yavaş bunların prototip olduğu ortaya çıktı ve genel görünüm itibariyle son iki yıldır çizgisinden taviz vermeyen One serisi yeni modelde de bunu korudu.
Premium his vermek adına One serisini metal kasa tasarımı ile donatan HTC, One M9 modelinde de aynen tasarımı devam ettiriyor. Ön kısımda büyük bir değişiklik olmayan modelin Ultrapixel kamerasının biraz büyüdüğü görülüyor. Arka kısımda ise Duo Camera teknolojisinden vazgeçilmiş ve büyük bir sensör yerleştirilmiş. Cihazın asıl değişimi ise donanımda gerçekleşti.
5 inçlik Full HD çözünürlükte ekranından vazgeçmeyen HTC, aslında bir performans canavarı ortaya çıkarmış. 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti çözünürlüğü de gözönüne alarak 2K ekranlı amiral gemi modellerini performans anlamında geride bırakacaktır.
MWC 2015 : HTC One M9 resmiyet kazandı
 
LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modelinden sonra üçüncü Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefon One M9 oldu. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini birarada çalıştıran Snapdragon 810, Adreno 430 grafik birimi ile birlikte üst seviye tecrübe vaad ediyor. Ancak bir süredir gündemde olan aşırı ısınma problemi giderildi mi yoksa metal kasa ile birlikte sıkıntı yaşatır mı onu zamanla görebileceğiz.
Cihazda 3GB DDR4 RAM yer alırken, bunun performansa olumlu katkı yapacağını söyleyebiliriz. Modelin arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. F/2.2 diyafram aralıklı ve 27.8mm lensli kamera 4K video kaydı yapabiliyor ve HTC yeni kamerasının çok büyük işler başaracağına inanıyor.
Toshiba imzasını taşıyan bu kamera 1.2 mikron piksel ve 1/2.4 inç sensör büyüklüğü ile canlı HDR ve 90 kare/saniye hızında Full HD video kaydı gibi özellikler sunuyor. Kare piksel teknolojisi ile en iyi görüntü kalitesini en düşük enerji tüketimi ile veren sensör şimdilik sınıfında tek. HTC bu teknolojiyi işaret etmek için kamera yuvasını da kare biçiminde tasarlamış. Ön kısımda ise firmanın emektar Ultrapixel kamerası yer alıyor.
Andorid 5.0 işletim sistemi ile gelecek olan modelde Sense 7 arayüzünün önceki versiyona göre çok büyük farklar içermediği belirtiliyor. Modelin bataryası ise 2600mAh gücünden 2840mAh gücüne yükseltilmiş. Böyle bir performans canavarı için batarya yeterli olur mu diye düşünüyorsanız HTC cihazın bir günü tamamlayacağı cevabını veriyor. Kutu içeriğindeki 1.5A adaptör ile hızlı şarj da mümkün.
Üst kısımda kızılötesi modülü bulunan cihaz MHL 3.0 standardı ile 4K içerikleri harici ekranlara aktarabiliyor. Ayrıca BoomSound ses sistemi Dolby Audio 3 ile desteklenmiş ve daha yüksek ses kalitesi elde edilmiş.
Tasarımı nedeniyle cihaz 9.61mm kalınlığa ulaşıyor. Premium hissiyata önem veren HTC bu bakımdan hiçbir zaman incelik konusunda bir yarış içerisinde olmadı. Modelde 32GB artırılabilir depolama kapasitesi yer alırken, 600$ yaklaşık fiyat etiketi ile dünya çapında bu ay satışa sunulacak.

MWC 2015 : HTC One M9 resmiyet kazandı

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1 Avatar
utku emir alen 4 yıl
Önce adam gibi fiyatla adam gibi sorunsuz arızasız seriler yollasinlar TR pazarina. TR pazarına giren 100 üründen 90 tanesinin sorunlu olduğuna kalibimi basarim
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emmare 4 yıl
1,5 sene one x kullandım ama bir türlü htc yi sevemedim...
tasarım her ne kadar başarılı olsada arayüz başta olmak üzere bir takım değişiklikler yapmaları gerekiyor...m serilerinin kamera performansı nasıl bilmiyorum ama one x rezaletti..
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DH Misafiri 4 yıl
Çok şükür m8 i bir sene daha gönül rahatlığıyla kullanacam :)
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DH Misafiri 4 yıl
Cihaz güzel.Her nesilde tasarım değişmez zaten tasarım ödüllü m8'in devamı olması güzel. M10'da değiştirirler.
Kamera konusunda atılım yapılmış iyi olmuş.
Ses performansı ileri taşınmış iyi olmuş.
Donanım iyileştirilmiş, batarya kapasitesi artmış lakin ekran full HD'de bırakılmış iyi olmuş.
Sense arayüzü zaten en stabil özelleştirilmiş arayüz, yağ gibi akacaktır cihaz.
Antutu falan pek takılmayın bu cihazda Galaxy s6'da güncel oyunlarda 60 fps deneyim sunacaktır.Zaten lollipop ile beraber chrome tarayıcı falan da 60 fps sabitlendi. Son kullanıcı benchmark skorları dışında performans farkını hissetmez.
Çıkalı yaklaşık 2 yıl olan m7'ye android 4.1'den 5.0.2 ye kadar güncelleme verdi HTC.Güncelle sıkıntısı da yaşatmaz gibi.
Alıp 2-3 yıl sorunsuz kullanılacak bir cihaz olmuş gibi görünüyor.Olumsuz yanları dersek kendi adıma:
Çerçeveleri görmezden gelebilirim lakin şu sanal tuşlar yerine m7'deki gibi kapasitif tuşlar olsaymış iyiymiş.
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salih deniz 4 yıl
Çoğu kişi hayal kırıklığına uğramış olabilir ama kafaya takacak bişey yok aslında. Daha değişik olsaydı m9 tabi ki iyi olurdu ama seneye inşaAllah... Bi de şöyle düşün: Efsane kasa Htc one m7, makyajlandı, daha iyi özelliklerle geldi, telefon degistireceksen niye gidip başka modellere bakasin ki, Htc'den vazgeçmek için bi sebep yok bence. Hem M9'un kenarlarindaki altın rengi ne güzel olmuş öyle. Htc m7 sahibiyim, kılıfsiz kullanınca, gören hayran kalıyor telefonun kasadaki kaliteye, tabi telefonun kalitesini gösteren en güzel renk beyaz. Bir de şu var; arabada bmw ne ise telefonda da Htc o, bu kadar açık ve net...
Not: Htc'de hisse sahibi değilim, sadece kalitesinden ötürü hayranıyım...
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Vipracing 4 yıl
Cihazı beğenenlerden biriside benim tek hoşuma gitmiyen : Henüz final sürüm vb olmasada fuarda ilk gören/ ayak üstüinceliyenlerin bir çoğu arka kameranın kötü performansından söz ediyorlar.Bu da bende bir parça endişe yarattı.
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Mustang__TR 4 yıl
Kütük gibi olmuş yine
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aslannyurek 4 yıl
dünyada 600 dolar yani 1510 tl civarı.. türkiye'de 2500 tl. ee çok zengin ülkeyiz biz
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Guest-4CF12F62C 4 yıl
Eleştirmiş olmak için eleştiriyor bazıları..neresi eksikse oradan vurmaya çalışıyorlar..samsung değiştirebilir batarya yapıyordu vay efendim millet kuduruyordu kalite telefon tekparça olurmuş diye..şimdi adamlar tek parça yaptı telefonu bizim millet gene kudurdu vay efendim pili çıkmayan telefon alınmazmış..htc içinde aynısı geçerli..açığını kovalıyorlar..yok çerçeve yok kamera çıkıntısı..ufacık pürüzler..harika cihaz olmuş..tasarım zaten don değiştirir gibi her sene zaten değişmez adamlar yakaladıkları çizgiyi neden değiştirsin ?? 2k ekrana geçilmemesi yapılacak en güzel hareketlerden olmuş..pilde süper kamerada..güncelleme desteği zaten rüya gibi..adamlar 4.1 ile gelen m7'ye 5.0 verdi..bu yıl alınacak en iyi cihaz tartışmasız m9dur..kusurları yok mudur vardır tabiki ama m9daki sorunlar devede kulak sayılır..vesselam.
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punchpranha 4 yıl
htc su geçirmezlik ve kasa çerçevesindeki kalın kenarları bırakmadıkça satış seviyesini eski zamanlarına getiremez artık gücünü ortaya koysun istiyorum gayet iyi bir marka ama hep böyle ufak tefek şeyleri önemsemiyor artık duy sesimizi htc
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h.aras.k 4 yıl
O çerçeveyle birliktelik yürümez.
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