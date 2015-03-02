MWC 2015 : Sony'den suya dayanıklı yeni bir orta seviye akıllı telefon





Bu yıl amiral gemi modeli akıllı telefon konusunda sessizliğini halen bozmayan Sony, tablet pazarına bir amiral gemi modeli tanıttıktan sonra suya dayanıklı Xperia M4 Aqua modelini de görücüye çıkardı.

Suya dayanıklılık standardını orta seviyede farklılaşma faktörü olarak kullanmak isteyen Sony, M2 Aqua modelinin ardından ikinci cihazını da çıkarmış oldu. Xperia M4 Aqua donanım itibariyle de beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Qualcomm'un 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini temel alan model Adreno 405 grafik birimi ile sınıfında iyi bir performans sergileyecek. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan model 2GB RAM yanında 8GB/16GB depolama kapasitesi ile geliyor. IP68 sertifikası ile model 1.5 metreye kadar 30 dakika su altına çalışabiliyor.

Android 5.0 işletim sistemi ve 2400mAh gücünde bataryası ile yoğun kullanımda 2 güne kadar idare edebilen model 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde de ön kameraya sahip. Model klasik Omnibalance tasarımını devam ettiriyor. Cihaz 80 farklı ülkede önümüzdeki aylarda 299 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.









http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M4-Aqua-arrives-with-a-splash-the-new-mid-ranger_id66483