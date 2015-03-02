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MWC 2015 : Sony'den suya dayanıklı yeni bir orta seviye akıllı telefon

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Sony'den suya dayanıklı yeni bir orta seviye akıllı telefon

Bu yıl amiral gemi modeli akıllı telefon konusunda sessizliğini halen bozmayan Sony, tablet pazarına bir amiral gemi modeli tanıttıktan sonra suya dayanıklı Xperia M4 Aqua modelini de görücüye çıkardı.
Suya dayanıklılık standardını orta seviyede farklılaşma faktörü olarak kullanmak isteyen Sony, M2 Aqua modelinin ardından ikinci cihazını da çıkarmış oldu. Xperia M4 Aqua donanım itibariyle de beğeni toplayacak gibi görünüyor.
Qualcomm'un 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini temel alan model Adreno 405 grafik birimi ile sınıfında iyi bir performans sergileyecek. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS bir ekrana sahip olan model 2GB RAM yanında 8GB/16GB depolama kapasitesi ile geliyor. IP68 sertifikası ile model 1.5 metreye kadar 30 dakika su altına çalışabiliyor.
Android 5.0 işletim sistemi ve 2400mAh gücünde bataryası ile yoğun kullanımda 2 güne kadar idare edebilen model 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde de ön kameraya sahip. Model klasik Omnibalance tasarımını devam ettiriyor. Cihaz 80 farklı ülkede önümüzdeki aylarda 299 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M4-Aqua-arrives-with-a-splash-the-new-mid-ranger_id66483 Yorum Yaz
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anlkaplan1 4 yıl
Bugun sony centera sordum 1100-1200 arasi bekliyolarmis nisan sonuna bu arada
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DH Misafiri 4 yıl
UMARIM Z4 IFA 2015 DE ÇIKAR
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SoldaTr 4 yıl
1000 TL'ye gelirse alırım daha yüksek bir fiyattan gelirse Lenovo Vibe Shot'u beklerim.
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doctor_bey 4 yıl SoldaTr
SoldaTr
1000 TL'ye gelirse alırım daha yüksek bir fiyattan gelirse Lenovo Vibe Shot'u beklerim.

1000 tl biraz iyimser bir tahmin, en az 1300 diyorum.
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Crauls 4 yıl
Gayet guzel bir cihaz olmus,donanimida gayet yeterli 720p icin o batarya sikinti olmaz,en azindan htcler kadar bataryadan kisinti yapılmamış.Dolar daha da cosmaz ise 1000~1100 civarina gelir tahminince.
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beatles33 4 yıl Crauls
Crauls

Gayet guzel bir cihaz olmus,donanimida gayet yeterli 720p icin o batarya sikinti olmaz,en azindan htcler kadar bataryadan kisinti yapılmamış.Dolar daha da cosmaz ise 1000~1100 civarina gelir tahminince.

o fiyatlara satılmaz hocam bakınız xperia sp , xperia zr gibi telefonlar 1000 TL bandında , m4 aqua en az 1400 lü fiyatlardan giriş yapar..
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DreamRiver 4 yıl
Sony reklamını ve fiyat konusunda birşeyler yaparsa türkiye piyasasında söz sahibi olabilir
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travers 4 yıl
Sony bu işi kaptı sanırım. Gayet dengeli ve düzgün cihazlar çıkarıyor. Fiyatlarada ufak bi el atsalar korelileri çok sıkıntıya sokarlar.
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mtsf 4 yıl
müzik uygulamasının simgesimidir ikonumudur o değişmiş bence kötü olmuş
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xmasx 4 yıl
Ozellikler super olmus M2 ye gore
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AhMeTsT 4 yıl
Telefona Baktım Özellikleri Gayet İi
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tarun 4 yıl
z4 'den yok mu haber
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kpln04 4 yıl
ya sonycim orta seviye tel alan insan gidip havuzda denizde foto çekmez ki sen bırak şu suya dayanıklığı ucuz yap ucuz
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