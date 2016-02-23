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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi?

MWC 2016 kapsamında Barcelona’da yepyeni, heyecan verici akıllı telefonlar tanıtıldı. Şimdi gelin bu akıllı telefonlara bir göz atalım ve en iyi akıllı telefona hep birlikte karar verelim:
3 yıl
54,3b
1
125
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Her yıl mobil dünyanın adeta nabzının tutulduğu yer olan MWC 2016 bu yıl yine heyecan verici cihazların sahnelendiği yer oldu. Yılın en çok konuşulanları listesinde zirveyi zorlayacak isimlerin başında gelen, LG’nin ve Samsung’un üst düzey akıllı telefonları, ilk kez etkinlik kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıktı. 

Sadece LG ve Samsung değil, Sony, HP, Huawei hatta General Mobile da heyecan verici yeni akıllı telefonları ile boy gösterdi. Yazımızın devamında tüm bu cihazları bir araya getirmeye çalıştık. Sonrasında ise bir anket bulacaksınız. Bu ankette yılın en iyi ürünlerini oylayarak hep birlikte MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonuna karar vereceğiz. İşte o cihazlar: 

LG G5


Modüler yapısı ile tüm telefonların eş değer donanımsal niteliklere sahip olduğu bir dönemde kendi potansiyelini yaratan LG G5, fuarın da en çok konuşulan cihazlarından biri oldu elbette. Ülkemizde fiyat noktasında rakiplerini zor durumda bırakacak kadar agresif bir tutum sergileyen LG, G5 ile de bu tavrı korursa ciddi satış rakamlarına ulaşacaktır.

Ayrıca Bkz. "LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:"  

 

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge

Samsung’un 2016 model amiral gemisi Galaxy S7, beklentileri karşılayan özellikler ile resmiyet kazandı. Snapdragon 820’nin de üretimini üstlenen Samsung, cihazı iki farklı işlemci ile pazarlarda konumlandıracak. Ülkemize ise Exynos 8890 ile gelen S7 serisi, kamera yetenekleri ile de bir hayli iddialı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 duyuruldu, işte detaylar"

 

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia X Performance, 23 megapiksel kamera ve üst düzey fotoğraflama yetenekleri, Snapdragon 820 işlemci, Full HD 5inç ekran, 3G RAM gibi özellikler ile yüksek performans ve gelişmiş çoklu ortam özelliklerini uygun fiyata sunmaya çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey"

 

General Mobile GM 5 Plus 

Fiyat – performans odağında şimdilik en iddialı akıllı telefon hüviyetinde olan General Mobile GM 5 Plus,  Snapdragon 617 işlemci, 5,5 inç Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB dahili hafıza, 3100mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri 1000TL altında ülkemizde tüketicilerle buluşturacak. 

Ayrıca Bkz. "Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus"

 

HP Elite X3

Windows 10 platformunun Snapdragon 820’li ilk akıllı telefonu olan Elite X3, Desk Dock ünitesi ile bir monitöre bağlanarak, standart bir masaüst bilgisayar gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca HP Workspace sanallaştırma uygulaması sayesinde x86 temelli yazılımları da bu cihazda çalıştırabilmek olanaklı hale geliyor. 

Ayrıca Bkz. "Windows 10 platformunun ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu: HP Elite X3"

HTC One X9

Ayrıca Bkz. "HTC One X9 global olarak tanıtıldı"

Ayrıca Bkz. "HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı"

Lenovo Vibe K5 ve K5 Plus

Ayrıca Bkz. "Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu"

Microsoft Lumia 650

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı"

ZTE Blade V7

Ayrıca Bkz. "ZTE Blade V serisi yenilendi"  

MWC 2016'nın en iyi akıllı telefonu hangisi? Oy Ver 6394 kişi oy verdi. Sonuçları Göster


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TearsForFears 3 yıl en beğenilen
HP çok güzel telefon çıkardı ama işletim sistemi yüzünden oyumu G5'e verdim.

Adamlar iyi hazırlanmış gerek reklam gerek telefon her şeyiyle mükemmel.S7'de çok sağlam ama S6+ gibi olmuş , sony telefonlarının tasarımı genel olarak birbirine benzer yapıda.Artık her telefonun donanımı uç noktalara ulaştı 4 gb ram , snapdragon 820 hepsinde standart hale geldi bu yüzden farklılık yaratan tasarımıyla , alt tarafından çıkan bataryası ve oraya takılan çeşitli aksesuarlarıyla G5 MWC 2016'nın en iyi telefonu olmayı hak ediyor.

Tasarımı beğenmeyen çok kişi olmuş.Bence tasarımı G4'ten daha güzel ön taraf zaten aynen G3.
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S7'de çok hoş ama metal kasa bana daha hoş geliyor.
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Reklamı çok güzel yapmışlar izlerken sıkılmadım LG , G5 ile doğru yolda ilerliyor.


Benim asıl merak ettiğim İPhone 7 ve 7+ nasıl olacak?S7 ve S7 Edge bu kadar iyi özelliklere sahipken Apple'ın işi zor.
Samsung'u önceleri eleştirirdik arayüzü kasıyor , malzeme kalitesi kötü derdik ama adamlar kendilerini aştı.
Görünen o ki S7'yi çıkarırken kullanıcıların neler istediklerine kulak vermişler.Hafıza kartı desteği eklemişler , bataryayı 3000'e yükseltmişler , suya toza dayanıklılık bunlara rağmen devam ediyor.Eksiksiz bir cihaz ortaya çıkarmışlar.
G5'e oy verme sebebim ise dediğim gibi adamların cesaret edip farklı şeyler denemeleri , ortaya farklı bir cihaz koymaları.

Sony Xperia Performance biraz sönük kaldı.Oysa onunda donanımı güzel.Arka kısım anladığım kadarıyla fırçalanmış metal.5 inç , snapdragon 820, 3 gb ram, 2700 mah batarya, 23 mp arka , 13 mp ön kamera mevcut.Bu telefonda gayet güzel.Bir tık performans açısından rakiplerinden üstün olacaktır çünkü snapdragon 820'ye karşılık full hd ekran mevcut.Bataryası ve ram boyutu rakiplerinden biraz düşük olsada full hd ekranda zorlanmayacaktır.
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Android tarafında amiral gemi almak isteyenler biraz düşünmek zorunda çünkü işlemci ve grafik birimi standart hale geldi.Bu 3 telefonunda işlemcisi snapdragon 820 ve buna bağlı olarak ekran kartlarıda aynı.Seçimleri artık tasarıma göre , markaya olan yakınlığa göre , kamera ses vb diğer özelliklere göre ve en önemlisi ise fiyata göre yapacağız.
HP çok güzel telefon çıkardı ama işletim sistemi yüzünden oyumu G5'e verdim.Adamlar iyi hazırlanmış gerek reklam gerek telefon her şeyiyle mükemmel.S...
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anldrms34 3 yıl
Xiaomi dusmanligi son surat devam :)) komiksiniz dh baska bir sey degil yarin bu anketi editlersiniz artik
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Aslanhan. 3 yıl
Bu seneki mobil dünya kongresinde sadece 1 tane telefon incelediniz oda LG G5.

"En iyi" karşılatırmasını neye göre yapacaksınız.

Elimizde donanımhaber kaynaklı inceleme verisi yok ki.

Donanım haber bu fuarda uyudu desek yeridir.

Bu seneki mobil dünya kongresinde sadece 1 tane telefon incelediniz oda LG G5."En iyi" karşılatırmasını neye göre yapacaksınız.Elimizde...
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DH Misafiri 2 yıl
Mrb, herkes bişey diyorr bende birşey söyleyeyim o zaman bu firmaların hepsi aldatmaca insanlarla oynuyorlar İnsanların ceplerinden nasıl paraları alırız onun derdindeler sizler neyin derdindesiniz anlayamıyorum.ya paranız çok sürekli telefon değiştiriyorsunuz yada aklınız yok adamların reklamını yapıyorsunuz onlarda havadan para kazanıyorlar bu telefonlar bu paralar hayatta etmez maliyeti onlara o kadar düşükki sizlerin sayesind yüksek fiyatlara satıyorlar yorum yapacaksanız özlliklerin yanı sıra fiyatların çok fahiş bir şekilde yüksek olduğunu belirtinki belki fiyatları biraz aşağı çekerler o zaman kaliteyi ucuza alma imkanınız olur bu fiyatlar çoooookkkkk yüksekkkkk fiyatların düşmesi lazım derim ben iyi günler,,,,
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bilek 3 yıl
LG G5
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ahmedsaid 3 yıl
Samsung almak kadar mantıksız birşey görmüyorum. Marka fanlığı yapanlarıda anleyemıyorum sanki telefonu bedavaya alıp gelip burada reklam yapıyorlar. Samsung model yükseltirken allayıp pulluyor işte size yeni model diyor, yeni kasa araba çıkarmayıp makyajlayan firmalar gibi. Ama lg öyle değil tüm modelleri yenilikçi ve devrimci iz taşıyor.mesela kavisli ekran teknolojisini kullandı ve bitirdi 4 model eskitmedi onunla, g2 g3 e benzemez g4
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bcan402 3 yıl
xiaomi mi5 bence
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ysuleymany 3 yıl
Mi5 varken, Mi5 alinir.
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aliss 3 yıl
hp elite muazzam olmuş ya
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Guest-00B482800 3 yıl
Xiaomi listede olsa kesinlikle lider oydu.
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swat57 3 yıl
Mi5 konusunda çok tepki var ama kusura bakmayın hakediyorsunuz. Adamlar Antutu testinde g5'i solladılar. E daha ne yapmaları lazım?

Neyse Gm 5 plus için de şunu söylemek istiyorum. F/p açısından listede büyük ihtimalle. Lakin f/p olarak da konuşulan bin lira olacaksa fiyatı ahım şahım bir fiyat yok ortada. 1000 liranın biraz üstüne çıkarak çok daha iyisini alırsınız. Fiyatı 850-900 olması gerekli. Yoksa bu listeyi haketmiyor.

Genel olarak Mi5 listede olsa da bence lider olmayı haketmiyor. Tasarımı g5 ile kapışır, tasarım olarak s7'nin şansı yok. Lakin kamerası daha geride ne yazık ki. Ve arka zeminin de el izi bırakması bir eksi. Yani en iyi olabilecek kadar önde değil ama listede hatta ilk üçte olmayı hakediyordu.
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emre1393 3 yıl
Mi5 varken diğerleri kumda oynar, mwc 2016 nın en iyisi Mi5 tir. Mwc sunumunu izleyin bi zahmet.
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diego10ribas 3 yıl
g5 ön tarafı ferrari arka tarafı murat 131 olmuş. alınırsa sırf aksesuarları için alınır. 5.5 veya 6 inc olsaydı alırdım. hp yi beğendim android olsaydı kesin alırdım. samsungu zaten geç.
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jin_paci 3 yıl
Xiaomi mi5 nerde ankette gm burda xiaomi yok dh bitmiş.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
S7 s6'nın eksiklerini kapatarak mükemmel olmuş ancak artık donanımlar standart hale geldi ve yenilikçi yaklaşımlar daha çok tutulacak o yüzden oyumu lg den yana kullandım.

Tasarımı kötü ancak özellikleri ve modüler yapısıyla gerçekten diğer telefonlara göre beni daha fazla heyecanlandırdı.

Samsungun bizi 3.dünya ülkesi olarak görüp sd820 li versiyonu göndermemesi gerçekten can sıkıcı.Tabi yine farklı depolama seçenekleri Türkiye de bulunmuyor.

Şu an telefon alacak olsam gerçi 2000 lira üstü hiçbir telefonu almam ama alacak olsaydım lg g5 alırdım.Sırf samsung un bize exynos lu versiyonu itelemeye çalışması yüzünden inadına g5 alırdım.
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alperen_69 3 yıl Guest-1E7109D3E
Tüm avrupaya exynos işlemci ile geliyor ne yani şimdi bunlar almanyayı ne bileyim fransayıdamı 3.dünya ülkesi olarak görmüşler
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