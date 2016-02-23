MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi?

Her yıl mobil dünyanın adeta nabzının tutulduğu yer olan MWC
2016 bu yıl yine heyecan verici cihazların sahnelendiği yer oldu. Yılın en çok
konuşulanları listesinde zirveyi zorlayacak isimlerin başında gelen, LG’nin ve
Samsung’un üst düzey akıllı telefonları, ilk kez etkinlik kapsamında
ziyaretçilerin karşısına çıktı.
Sadece LG ve Samsung değil, Sony, HP, Huawei hatta General
Mobile da heyecan verici yeni akıllı telefonları ile boy gösterdi. Yazımızın
devamında tüm bu cihazları bir araya getirmeye çalıştık. Sonrasında ise bir
anket bulacaksınız. Bu ankette yılın en iyi ürünlerini oylayarak hep birlikte
MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonuna karar vereceğiz. İşte o cihazlar:
LG G5
Modüler yapısı ile tüm telefonların eş değer donanımsal
niteliklere sahip olduğu bir dönemde kendi potansiyelini yaratan LG G5, fuarın
da en çok konuşulan cihazlarından biri oldu elbette. Ülkemizde fiyat noktasında
rakiplerini zor durumda bırakacak kadar agresif bir tutum sergileyen LG, G5 ile
de bu tavrı korursa ciddi satış rakamlarına ulaşacaktır.
Samsung’un 2016 model amiral gemisi Galaxy S7, beklentileri
karşılayan özellikler ile resmiyet kazandı. Snapdragon 820’nin de üretimini
üstlenen Samsung, cihazı iki farklı işlemci ile pazarlarda konumlandıracak.
Ülkemize ise Exynos 8890 ile gelen S7 serisi, kamera yetenekleri ile de bir
hayli iddialı.
Sony Xperia X Performance, 23 megapiksel kamera ve üst düzey
fotoğraflama yetenekleri, Snapdragon 820 işlemci, Full HD 5inç ekran, 3G RAM gibi
özellikler ile yüksek performans ve gelişmiş çoklu ortam özelliklerini uygun
fiyata sunmaya çalışacak.
Fiyat – performans odağında şimdilik en iddialı akıllı
telefon hüviyetinde olan General Mobile GM 5 Plus, Snapdragon 617 işlemci, 5,5 inç Full HD ekran,
3GB RAM, 32GB dahili hafıza, 3100mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri 1000TL
altında ülkemizde tüketicilerle buluşturacak.
Windows 10 platformunun Snapdragon 820’li ilk akıllı
telefonu olan Elite X3, Desk Dock ünitesi ile bir monitöre bağlanarak, standart
bir masaüst bilgisayar gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca HP Workspace
sanallaştırma uygulaması sayesinde x86 temelli yazılımları da bu cihazda
çalıştırabilmek olanaklı hale geliyor.
MWC 2016'nın en iyi akıllı telefonu hangisi?Oy Ver 6394 kişi oy verdi.Sonuçları GösterMWC 2016'nın en iyi akıllı telefonu hangisi?Anket Sonlandı 6394 kişi oy verdi.Sonuçları GösterMWC 2016'nın en iyi akıllı telefonu hangisi? 39%LG G5 2511 oy 29%Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge 1834 oy 14%Sony Xperia X Performance 868 oy 6%General Mobile GM 5 Plus 380 oy 6%HP Elite X3 367 oy 2%HTC One X9 155 oy 1%Lenovo Vibe K5 ve K5 Plus 74 oy 1%Microsoft Lumia 650 74 oy 2%ZTE Blade V7 131 oy 6394 oya göre sonuçlar listelenmiştir.Ankete Dön
Adamlar iyi hazırlanmış gerek reklam gerek telefon her şeyiyle mükemmel.S7'de çok sağlam ama S6+ gibi olmuş , sony telefonlarının tasarımı genel olarak birbirine benzer yapıda.Artık her telefonun donanımı uç noktalara ulaştı 4 gb ram , snapdragon 820 hepsinde standart hale geldi bu yüzden farklılık yaratan tasarımıyla , alt tarafından çıkan bataryası ve oraya takılan çeşitli aksesuarlarıyla G5 MWC 2016'nın en iyi telefonu olmayı hak ediyor.
Tasarımı beğenmeyen çok kişi olmuş.Bence tasarımı G4'ten daha güzel ön taraf zaten aynen G3.
S7'de çok hoş ama metal kasa bana daha hoş geliyor.
Reklamı çok güzel yapmışlar izlerken sıkılmadım LG , G5 ile doğru yolda ilerliyor.
Benim asıl merak ettiğim İPhone 7 ve 7+ nasıl olacak?S7 ve S7 Edge bu kadar iyi özelliklere sahipken Apple'ın işi zor.
Samsung'u önceleri eleştirirdik arayüzü kasıyor , malzeme kalitesi kötü derdik ama adamlar kendilerini aştı.
Görünen o ki S7'yi çıkarırken kullanıcıların neler istediklerine kulak vermişler.Hafıza kartı desteği eklemişler , bataryayı 3000'e yükseltmişler , suya toza dayanıklılık bunlara rağmen devam ediyor.Eksiksiz bir cihaz ortaya çıkarmışlar.
G5'e oy verme sebebim ise dediğim gibi adamların cesaret edip farklı şeyler denemeleri , ortaya farklı bir cihaz koymaları.
Sony Xperia Performance biraz sönük kaldı.Oysa onunda donanımı güzel.Arka kısım anladığım kadarıyla fırçalanmış metal.5 inç , snapdragon 820, 3 gb ram, 2700 mah batarya, 23 mp arka , 13 mp ön kamera mevcut.Bu telefonda gayet güzel.Bir tık performans açısından rakiplerinden üstün olacaktır çünkü snapdragon 820'ye karşılık full hd ekran mevcut.Bataryası ve ram boyutu rakiplerinden biraz düşük olsada full hd ekranda zorlanmayacaktır.
Android tarafında amiral gemi almak isteyenler biraz düşünmek zorunda çünkü işlemci ve grafik birimi standart hale geldi.Bu 3 telefonunda işlemcisi snapdragon 820 ve buna bağlı olarak ekran kartlarıda aynı.Seçimleri artık tasarıma göre , markaya olan yakınlığa göre , kamera ses vb diğer özelliklere göre ve en önemlisi ise fiyata göre yapacağız.
"En iyi" karşılatırmasını neye göre yapacaksınız.
Elimizde donanımhaber kaynaklı inceleme verisi yok ki.
Donanım haber bu fuarda uyudu desek yeridir.