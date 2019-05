MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi?

Her yıl mobil dünyanın adeta nabzının tutulduğu yer olan MWC 2016 bu yıl yine heyecan verici cihazların sahnelendiği yer oldu. Yılın en çok konuşulanları listesinde zirveyi zorlayacak isimlerin başında gelen, LG’nin ve Samsung’un üst düzey akıllı telefonları, ilk kez etkinlik kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Sadece LG ve Samsung değil, Sony, HP, Huawei hatta General Mobile da heyecan verici yeni akıllı telefonları ile boy gösterdi. Yazımızın devamında tüm bu cihazları bir araya getirmeye çalıştık. Sonrasında ise bir anket bulacaksınız. Bu ankette yılın en iyi ürünlerini oylayarak hep birlikte MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonuna karar vereceğiz. İşte o cihazlar:

LG G5





Modüler yapısı ile tüm telefonların eş değer donanımsal niteliklere sahip olduğu bir dönemde kendi potansiyelini yaratan LG G5, fuarın da en çok konuşulan cihazlarından biri oldu elbette. Ülkemizde fiyat noktasında rakiplerini zor durumda bırakacak kadar agresif bir tutum sergileyen LG, G5 ile de bu tavrı korursa ciddi satış rakamlarına ulaşacaktır.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge

Samsung’un 2016 model amiral gemisi Galaxy S7, beklentileri karşılayan özellikler ile resmiyet kazandı. Snapdragon 820’nin de üretimini üstlenen Samsung, cihazı iki farklı işlemci ile pazarlarda konumlandıracak. Ülkemize ise Exynos 8890 ile gelen S7 serisi, kamera yetenekleri ile de bir hayli iddialı.

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia X Performance, 23 megapiksel kamera ve üst düzey fotoğraflama yetenekleri, Snapdragon 820 işlemci, Full HD 5inç ekran, 3G RAM gibi özellikler ile yüksek performans ve gelişmiş çoklu ortam özelliklerini uygun fiyata sunmaya çalışacak.

General Mobile GM 5 Plus

Fiyat – performans odağında şimdilik en iddialı akıllı telefon hüviyetinde olan General Mobile GM 5 Plus, Snapdragon 617 işlemci, 5,5 inç Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB dahili hafıza, 3100mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri 1000TL altında ülkemizde tüketicilerle buluşturacak.

HP Elite X3

Windows 10 platformunun Snapdragon 820’li ilk akıllı telefonu olan Elite X3, Desk Dock ünitesi ile bir monitöre bağlanarak, standart bir masaüst bilgisayar gibi de kullanılabiliyor. Ayrıca HP Workspace sanallaştırma uygulaması sayesinde x86 temelli yazılımları da bu cihazda çalıştırabilmek olanaklı hale geliyor.

HTC One X9





Lenovo Vibe K5 ve K5 Plus

Microsoft Lumia 650

ZTE Blade V7

