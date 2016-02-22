Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey

Sony'nin yeni Xperia X serisinin sadece iki cihazdan ibaret olduğunu düşünenler yanılıyor zira turbun büyüğü heybedeydi ve lansmanın devamında asıl bomba patladı. Sony Xperia X Performance, performansı ile çok konuşulacak ve amiral gemi ünvanını Xperia Z serisinin elinden alacak.





Donanım





MWC 2016 fuarında tanıtılan cihazlara baktığımızda; HP Elite X3 olsun, Galaxy S7 olsun veya LG G5 olsun, Snapdragon 820 yonga seti ile birlikte hep 2K ekran sunmuştu. Xperia X Performance ise Snapdragon 820 yonga seti ile Full HD çözünürlüğü birleştiriyor ve performans seviyesini en üst düzeye taşıyor. Ayrıca bu açıdan da bir ilke imza atıyor.





Kamera





Xperia X Performance modelinde kamera da ayrı bir dikkat gerektiren alan durumunda. Arka kısımda bulunan 23MP çözünürlüğündeki kamera, Sony'nin popüler Alpha serisinden izler taşıyor. Tahminli Melez Odaklama adındaki teknoloji ile, sensör alanındaki nesnelerin yönü tahmin ediliyor ve nesne hızlı hareket ediyor olsa bile, bulanıklaştırmadan odaklanmayı sağlıyor. Sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 5x yazılımsal yakınlaştırma sunan sensör, ayrıca 12800 ISO değerine sahip.





Ön kamera ise 1/3 inçlik Exmor RS sensör barındırırken, 6400 ISO değerine sahip. Arka kamera 4K, ön kamera ise Full HD video kaydı yapabiliyor. Sony, arka kameranın başlama süresinin 0.03 saniyeye, ön kameranın ise 0.6 saniyeye düşürüldüğünü belirtiyor. Ayrıca yazılımsal olarak görüntü sabitleme teknolojisi bulunuyor.





Batarya





Xperia Z serisindeki tasarım çizgisini devam ettiren Sony Xperia X Performance, biraz daha yuvarlatılmış hatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca yan kısımdaki güç tuşuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Kasa ise, tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. 2700mAh gücündeki batarya, çeşitli optimizasyonlar ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca şarj esnasında enerji akımını kontrol altında tutan Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile, bataryanın ömrü iki katına kadar artırılabiliyor.





Çıkış tarihi





Sony Xperia X Performance, Haziran ayında global olarak piyasaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/5-Sony-Xperia-X-Performance-with-Snapdragon-820-enters-the-fray_id78538