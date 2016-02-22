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Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey

Herkes, Xperia Z serisine yeni bir amiral gemi modeli beklerken, Sony MWC2016 fuarında bombayı patlattı ve Xperia X Performance adındaki yeni amiral gemisini duyurdu.
3 yıl
13,5b
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110
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey

Sony'nin yeni Xperia X serisinin sadece iki cihazdan ibaret olduğunu düşünenler yanılıyor zira turbun büyüğü heybedeydi ve lansmanın devamında asıl bomba patladı. Sony Xperia X Performance, performansı ile çok konuşulacak ve amiral gemi ünvanını Xperia Z serisinin elinden alacak. 

Donanım

MWC 2016 fuarında tanıtılan cihazlara baktığımızda; HP Elite X3 olsun, Galaxy S7 olsun veya LG G5 olsun, Snapdragon 820 yonga seti ile birlikte hep 2K ekran sunmuştu. Xperia X Performance ise Snapdragon 820 yonga seti ile Full HD çözünürlüğü birleştiriyor ve performans seviyesini en üst düzeye taşıyor. Ayrıca bu açıdan da bir ilke imza atıyor. 

Kamera

Xperia X Performance modelinde kamera da ayrı bir dikkat gerektiren alan durumunda. Arka kısımda bulunan 23MP çözünürlüğündeki kamera, Sony'nin popüler Alpha serisinden izler taşıyor. Tahminli Melez Odaklama adındaki teknoloji ile, sensör alanındaki nesnelerin yönü tahmin ediliyor ve nesne hızlı hareket ediyor olsa bile, bulanıklaştırmadan odaklanmayı sağlıyor. Sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 5x yazılımsal yakınlaştırma sunan sensör, ayrıca 12800 ISO değerine sahip.

Ön kamera ise 1/3 inçlik Exmor RS sensör barındırırken, 6400 ISO değerine sahip. Arka kamera 4K, ön kamera ise Full HD video kaydı yapabiliyor. Sony, arka kameranın başlama süresinin 0.03 saniyeye, ön kameranın ise 0.6 saniyeye düşürüldüğünü belirtiyor. Ayrıca yazılımsal olarak görüntü sabitleme teknolojisi bulunuyor. 

Batarya

Xperia Z serisindeki tasarım çizgisini devam ettiren Sony Xperia X Performance, biraz daha yuvarlatılmış hatları ile dikkat çekiyor. Ayrıca yan kısımdaki güç tuşuna parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Kasa ise, tamamen metal alaşımdan imal edilmiş. 2700mAh gücündeki batarya, çeşitli optimizasyonlar ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca şarj esnasında enerji akımını kontrol altında tutan Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile, bataryanın ömrü iki katına kadar artırılabiliyor. 

Çıkış tarihi

Sony Xperia X Performance, Haziran ayında global olarak piyasaya çıkacak. 

http://www.phonearena.com/news/5-Sony-Xperia-X-Performance-with-Snapdragon-820-enters-the-fray_id78538 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LittleThings 3 yıl en beğenilen Yürüyen Hoparlör
Yürüyen Hoparlör
Hahahaha sony ne yapacağını şaşırdı artık.Senelerdir biz alt ve üst çerçeveler incelsin diyoruz ama adamlar halen aynı şeyi yapmakta ısrarcılar.Sadece Z5'in köşelerini ovalleştirip önümüze sunmuşlar.G5'de fiyasko çıktı.Htc'nin yeni çıkacak modelinden de pek umudum yok.Samsung ve Apple mobil pazarda tekelleşme yolunda ilerliyorlar artık..

Ben sony nin tasarımını seviyorum illa sizin dediginiz gibi mi yapmak zorunda adamlar.Herkesin zevki ayrı
Yürüyen HoparlörHahahaha sony ne yapacağını şaşırdı artık.Senelerdir biz alt ve üst çerçeveler incelsin diyoruz ama adamlar halen aynı şeyi ...
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0MG90 3 yıl
Muhteşem olmuş
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Berkæn 3 yıl
Sony tasarımıda yazılımıda donanımıda muhteşem yapıyor
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
M5 kullanıyorum daha doğrusı kullanamıyorum okadar kötü ki sürekli bozuluyor.sonyden komple kurtulmak lazım .
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dejaa 3 yıl
Ulan 5 inch te 2k yi napcaksiniz be. Ne cok sonradan gorme var ya. iyiki duydunuz 2k ekranı.... baktıkça boncuk koyuyo cebinize...
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N. Chomsky 3 yıl

2000 civarına gelirse ancak satar. Aksi durumda 200-300 fazla verip S7 alırlar.
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DH Misafiri 3 yıl
yorumlar harika işi bilenlerin yorum yazması bilgilendiriyor bizleri bu amiral olamaz bu ancak ikinci kaptan felan olabilir pazar kaybetmemek için bi ara model olmuş bu batarya bu ekran ile belki papua yeni gine donanmasında amiral olur :)))))) bi tarafda 4 k akranlı z5 premium var bu ne geçmişe yolculukmu çekiyoz herkezin dediği gibi ara model sd 820 li bi cihazda ben çıakrtıyım demiş işde
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Punpun 3 yıl
Neden haziran? Protatip mi bu telefon
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Onderti 3 yıl
Hareketli otofocus mu var bana mı öyle geldi :) orta segmen m yerine geldi büyü ihtimal klasik tasarım ama arkadası zımpara yapılmış harika 2700 cok rahat yeter stamina mod gerek yok açarsan 2.5 gnü gider
z3 var stamina mod acık ekran %80 açık 2 gün aksam tamammım diyor :)
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TearsForFears 3 yıl
Millet batarya ile kafayı yemiş.5 inç full HD ekranda 2700 mah bataryayı beğenmiyorlar.Her akşam eve geldiğinde telefonu şarj ediyorsun neyin derdindesin bu telefon çok rahat çıkarır 1 günü.G5'te 2800 mah, S7'de 3000 mah batarya mevcut.200-300 mah çok fark yaratacak sanki.
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zingfth 3 yıl
SOny, kasa ve malzeme kalitesini diğer telefonlara göre bariz hissettiriyor.Güzel telefon.
Yanıtla +1
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fthkn 3 yıl
asdfzxcv12
SONEKTRA
kesbiİğrençlik abidesi bir model daha. Sırf çerçeveden ibaret ve yine OIS yok. Bat artık sony bat lütfen.
Senin bat dediğin firmalar rekabeti sağlayarak senin sevdiğin firmanın gelişmesini sağlar. Rekabet herzaman pazarın gelişmesini sağlar.
Kesinlikle katılıyorum size. Rekabet olmasa Android olmasa hala ısıtılıp onumuze getirilen iphone 3g yi kullanırdık hatta 2g yi

Bence rekabet olayı son kullanıcı düzeyinde yaşanmıyor. Patent düzeyinde şirketler arasında yaşanıyor. Son kullanıcı düzeyinde rekabet olmasaydı tek bir marka bile olsaydı yine de İphone 3g kullanıyor olmazdık. Çünkü Türkiye'de olmasa bile dünyada teknoloji kullanan kitle bilinçli. bu da altyapıları ister istemez geliştiriyor ve yeni patentler ortaya çıkıyor. Aslında senin benim durumumuz eleğin en alt kısmı. Hiçbir şeye etkin katkın yok. Sadece seyircisin. Yani rekabet sen satın aldığın için maalesef oluşmuyor.
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fthkn 3 yıl
Arslan Mustafa
Üst çerçeve 5 pinli kulaklık girişi olduğu için küçüleceğini sanmıyorum ama alt taraf için birşey diyemeyeceğim vardır bir sebebi. xperia z,xperia z1,xperia z2 kullandım ve şimdide xperia z5 var, çok rahatsız etmiyor hatta kulllanırken ekran avuç içine dokunmadığı için gayet güzel oluyor

Aslında sağ ve sol boşlukları sıfırlamış olsalar alt üst o kadar da önemli değil. Ekranın kassaya uyumu oturması ve orantısı hep sorunluydu Xperia serisinde o yüzden hiç sevemedim. Yoksa android ailesinde en kaliteli ürünler Xperia cihazlarıdır.
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seker1adam 3 yıl
sensör 1/2,6 inc dedikten sonra okumadım
acaba sensör büyütme olayına ne zaman geçecekler lg samsung sony vs
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