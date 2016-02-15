Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı

Microsoft'un geçen yıl piyasaya sürdüğü Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 modellerinden sonra, bu yıl da giriş seviyesi Lumia 650 modeli ile karşımızda. Bir süredir sızıntılarına şahit olduğumuz Lumia 650 modelinin, bu sayede donanımı ve fiyatı da zaten ortaya çıkmıştı.





Lumia 650 modeli, 32-bit döneminden esintiler taşıyor. 5 inçlik HD AMOLED ekrana sahip olan cihazda, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga seti yer alıyor. 1GB RAM ile desteklenen modelde 16GB artırılabilir kapasite ve 2000mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya bulunuyor.





>>Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı





Windows 10 mobil işletim sistemi ile çalışacak olan cihazda haliyle Continuum desteği olmayacak. Lumia 550 modeli de hali hazırda benzer bir donanım sunduğu için, Continuum desteğini özellikle arayanlar Lumia 950 veya 950 XL modeline yönelmek zorunda. Veya diğer anlamda en az Snapdragon 615 ayarında bir yonga setinin olması gerekiyor.





Kenar kısmında elmas kesim çerçeve barındıran cihaz, 6mm incelik ile biraz daha premium bir hava yaratmaya çalışmış. Arka kısımdaki 8MP çözünürlükteki kamera yanında, ön kısımdaki 5MP çözünürlüğündeki batarya, özçekim tutkunlarına hitap ediyor. Model 199$ fiyat etiketi ile bu haftadan itibaren raflarda boy gösterecek.

http://wmpoweruser.com/microsoft-unveils-the-lumia-650-to-be-available-for-200/