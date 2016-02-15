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Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı

Microsoft'un giriş seviyesi akıllı telefon pazarına yönelik hazırladığı ikinci Windows 10 mobil modeli Lumia 650, nihayet resmiyet kazandı. Cihaz kısa süre içerisinde piyasaya çıkıyor.
3 yıl
2,5b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı

Microsoft'un geçen yıl piyasaya sürdüğü Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 modellerinden sonra, bu yıl da giriş seviyesi Lumia 650 modeli ile karşımızda. Bir süredir sızıntılarına şahit olduğumuz Lumia 650 modelinin, bu sayede donanımı ve fiyatı da zaten ortaya çıkmıştı. 

Lumia 650 modeli, 32-bit döneminden esintiler taşıyor. 5 inçlik HD AMOLED ekrana sahip olan cihazda, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 212 yonga seti yer alıyor. 1GB RAM ile desteklenen modelde 16GB artırılabilir kapasite ve 2000mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya bulunuyor. 

>>Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı

Windows 10 mobil işletim sistemi ile çalışacak olan cihazda haliyle Continuum desteği olmayacak. Lumia 550 modeli de hali hazırda benzer bir donanım sunduğu için, Continuum desteğini özellikle arayanlar Lumia 950 veya 950 XL modeline yönelmek zorunda. Veya diğer anlamda en az Snapdragon 615 ayarında bir yonga setinin olması gerekiyor. 

Kenar kısmında elmas kesim çerçeve barındıran cihaz, 6mm incelik ile biraz daha premium bir hava yaratmaya çalışmış. Arka kısımdaki 8MP çözünürlükteki kamera yanında, ön kısımdaki 5MP çözünürlüğündeki batarya, özçekim tutkunlarına hitap ediyor. Model 199$ fiyat etiketi ile bu haftadan itibaren raflarda boy gösterecek. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-unveils-the-lumia-650-to-be-available-for-200/ Yorum Yaz
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porsche911gt2 3 yıl en beğenilen
CaRviLLE
Bazı ceo arkadaşlar her lumia haberine atıp tutuyorlar o polemiğe hiç girmiycem ama android in ilk zamanlarını hatırlayın 2,1 leri falan. Kimisi de microsoft un batacağını söylüyo burdan çok ultra zekalarıyla akıl veriyorlar yıllardır olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zengin insanı bill gates bilin istedim

merhaba ceo olmayan arkadaş,
ultra zekamla akıl veriyorum.
androidin gelişim hızına bak windowsphone un gelişim hızına bak sürekli sil baştan yapıyorlar microsoft mobil işletim sisteminde yeni değil windows mobile vardı sonra wp7 7.5 8 8.1 ve tekrar windows mobile ismini aldı.yani windows mobil pazarda yeni değil sadece beceremiyor.
microsoft batmaz en azından yakın zamanda ama windowsphone yada windowsmobile(neyse artık onun bile ismini sürekli değiştiriyorlar) asla ios yada android kadar popüler olamaz öyle öyle sürünür.
saygılarımla,
ceo.
CaRviLLEBazı ceo arkadaşlar her lumia haberine atıp tutuyorlar o polemiğe hiç girmiycem ama android in ilk zamanlarını hatırlayın 2,1 leri fala...
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vamp 3 yıl
Lumianin bütün modelleri giris seviyesindedir. Müşteriye hicbir icerik sunmayan bir telefon 2599 tl olursa benim icin giris seviyesidir. Market yoksa seviyede yoktur. O yuzden lumialar icin giris seviyesi ya da ust model diye birsey yoktur.
Lumianin bütün modelleri giris seviyesindedir. Müşteriye hicbir icerik sunmayan bir telefon 2599 tl olursa benim icin giris seviyesidir. Market yoksa seviyede y...
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba,
Bakıyorumda, bütün eleştirmelerine karşın çoğu androidci burada, hep androidi savunup lumiaları eleştiriyorlar. beğenmeyebilirsin ona söylenecek bişey yok. ama wp un bukadar popüler olduğunu bilmiyordum. nerde bir lumia haberi varsa androidçiler orada. haa bu arada nakia da bir zamanlar popülerdi, pazarın hakimiydi, şimdi androidde aynı hataları yapmaya başladı. marketinin yarısı çöp zaten. asla bir ios olamaz.
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bkaakco 3 yıl
Son yaşananlardan sonra çok az kişinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bu fiyata OnePlus X var çöp.
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face1tr 3 yıl
BEKLEMEDİĞİNİZ(SAĞ GÖSTERİP SOL VURAN) İNCELEME: forum.donanimhaber.com/...
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kadirirdem 3 yıl
tasarımlar güzelde içinde wp olmasa süper olacak....
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

tasarımlar güzelde içinde wp olmasa süper olacak....

yaw kadir nirdesin, 21 saat olmus 10 tane haberi kursuna dizmissin, yenileri yazildii hadiseneee
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BRNSpawn 3 yıl
Snapdragon 410 olaydı mantıklı olabilirdi, ama o işlemci ile işi çok zorrr
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emre_fan_club 3 yıl
Anca telefon yap zaten. Hatta onu da yapama.
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Basteryus 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DubSteq 3 yıl
Git lumia 540 al daha iyi
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tenturdiot 3 yıl
piyasaya 400 liradan çıkacaksa iyi telefon bence :)
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vamp 3 yıl
Lumianin bütün modelleri giris seviyesindedir. Müşteriye hicbir icerik sunmayan bir telefon 2599 tl olursa benim icin giris seviyesidir. Market yoksa seviyede yoktur. O yuzden lumialar icin giris seviyesi ya da ust model diye birsey yoktur.
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