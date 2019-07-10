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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MacBook modellerinde güncelleme yapıldı: İşte fiyatlar!

Apple 12 inçlik MacBook modelini satıştan kaldırmış durumda. 13 inçlik MacBook Pro ve MacBook Air modellerine de güncellemeler yapıldı. Fiyatları haberimizde.
5 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın son dönemlerde Mac bilgisayar ailesinde sessiz sedasız güncellemeler yaptığına şahit oluyoruz. Son olarak MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde bazı yeni değişiklikler uygulanmış durumda.

Küçük değişiklikler

İlk olarak MacBook Pro serisinde 13 inçlik modelde artık TouchBar özelliği standart oldu. Daha önce TouchBar olmayan bir seçenek yer alıyordu. Böylece MacBook Pro serisinin giriş seviyesinde 13 inçlik TouchBar MacBook Pro bizi karşılayacak.

Ayrıca Bkz. "Canon’dan sosyal medya odaklı iki PowerShot kamera"

13 inçlik TouchBar MacBook Pro modelinde sekizinci nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. Başlangıç fiyatı ise 10.299TL olarak belirlenmiş. Diğer taraftan Core i7 işlemcili seçenek 13699TL seviyesinden başlıyordu. Bu fiyatta 1000TL indirim yapılmış ve 12699TL olmuş. 2TB SSD ve 16GB RAM gibi seçeneklerle en üst seviye 22.299TL oluyor.

İkinci olarak MacBook Air modelinde True Tone ekran desteği yer alıyor. True Tone desteği ortam aydınlatmasına göre parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Bunun haricinde bir değişiklik yok ve 8699TL başlangıç fiyatı mevcut.

Son olarak 12 inçlik MacBook modeli satıştan kaldırılmış. Yine Retina ekranı olmayan MacBook Air seçeneği de satıştan kaldırılmış gözüküyor.

 

https://www.apple.com/tr/mac/ Yorum Yaz
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ceo-tr 5 sa. en beğenilen
fiyat tamam bize pahalı, ama bize herşey pahalı olduğu için yoruma gerek yok. abd, avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülke vatandaşları için bir iphone xs parası. gayet uygun fiyatlı güzel bir ürün. ne diyelim, yabancılara hayırlı olsun.
fiyat tamam bize pahalı, ama bize herşey pahalı olduğu için yoruma gerek yok. abd, avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülke vatandaşları için bir iphone xs parası...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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volkie 5 sn.
1.5 sene önce geçtim macbook pro ya ilk basta tereddüt vardı ama sonra aşık oldum alete, aldığım ilk günkü gibi, format yok antivirus prog kurma yok, takılma çökme yok, sarjı mükemmel. kısacası pahalı ama hak ediyor. 2009 dan beri macbook kullananlar var sıkıntısız
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berkayhas52 2 sa.
Eğer hayatınız oyun oynamaksa Mac almayın yoksa ben bilgisayarı öğrenmek film izlemek gibi makale okumak gibi amaçlarla kullanıcam diyorsanız alabilirsiniz ben doktorum ortopedi ve travmatoloji cerrahıyım çok güzel bir cihaz zaten makaleri tararken ve bilimsel araştırma yaparken çok işime yarıyor uzun şarj ömrüyle mte yandan çok kaliteli bir ses sistemi var hifi sistemlerle karşılaştırıyorlar Macbook Pro’ları.P3 renk skalasını destekleyen bir ekranı var çok çok iyi.Büyük touchpadi servis desteğiyle çok çok iyi.
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SKYFALL 2 sa.
Yaa şu mac cihazları çok merak ediyorum işin kötü yanı çoğu oyun oynanmıyor. Tamamen tasarımcı cihazı diyebiliriz kullananlar varsa eksi yönlerini kısaca belirtebilir mi
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alemburda34 3 sa.
Nasıl bi stok varsa şu 128 Gb ssd bitmiyor ver artık başlangıç 256 gb bu devirde 128 gb telefonumda var.
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Henkan 1 sa. yeni yorumcu alemburda34
Aynen ya. Macbook Pro 2014 aldım. O zaman dolar da ucuzdu. Mal gibi 128GB aldım. O kadar pişmanım ki anlatamam. C# ile kod yazman için harici diske W10 kurmak zorunda kaldım.
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DH Misafiri 3 sa.
Şimdi bu cihazlardaki normal bir SSD değil 2.5gb yazma ve okuma hızları sunan piyasadaki laptoplardaki en hızlı flaş depolama çözümleri dolayısıyla pahalı Apple önümüzdeki sene ddr4 ve 256gb çözümünü standart yapacaktır.
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yorumculuklar 3 sa.
ipad'lerde benzer güncellemeleri beliyoruz, Apple.
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OttomanGuardian 3 sa.
Şu 8GB DDR3 ve 128GB SSD Sevdasından ne zaman vazgeçecek acaba? i7 4+4 işlemciye neden varsayılan 16GB bellek gelmiyor abi. Mantıklı bir açıklaması olmalı. i5 için tamam da i7 için bana normal gelmiyor bu bellek ve disk olayı
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Barthemana 3 sa. OttomanGuardian
Yahu 8 GB Ram hadi hadi neyse, 128 GB hafıza nedir? bugün 2000 TL olan telefonlar bile neredeyse 128 GB hafıza ile gelecek. Ve şu an Bellek fiyatları bu kadar düşmüşken. Koy 16 Ram 256 SSD sanki maliyet ne kadar etkileyecekse.
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berkayhas52 4 sa.
12 inchlik MacBook modeli pek satılmıyordu zaten yeni güncellene MacBook Air ile beraber gereksiz bir model olmuştu artık sadece Macbook Air ve Macbook Pro kaldı.13 inch non touch bar 2016 model sahibiyim şuan olsa touchbarlı alırdım performans farkı vardı modeller arasında.Şuan modeller çok temiz ve net olmuş kafa karışıklığı yok.Non touchbar modelin ses kalitesi çok net touchbarlıda subwooferda var baslar daha iyi.Touch bar çok şık görüntü katıyor.Onun dışında parası olan imkanı olana mükemmel cihaz Macbook Pro yada Air tavsiye ederim.
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sezer1578 4 sa.
Haberde bahsedilmemiş ama buna ek olarak okula dönüş kampanyası başlatıldı. Fiyatlar biraz daha ucuz ve beats studio3 wireless kulaklık hediye olarak veriliyor.
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eyoruk 1 sa. sezer1578
Eylül ayı gibi bizde başlar.Her sene oluyor.
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theshiver 5 sa.
macbook air'in fiyatı 100 dolar düştü fakat apple türkiye'de niyeyse bir değişiklik yok
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