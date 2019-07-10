MacBook modellerinde güncelleme yapıldı: İşte fiyatlar!

Apple’ın son dönemlerde Mac bilgisayar ailesinde sessiz sedasız güncellemeler yaptığına şahit oluyoruz. Son olarak MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde bazı yeni değişiklikler uygulanmış durumda.

Küçük değişiklikler

İlk olarak MacBook Pro serisinde 13 inçlik modelde artık TouchBar özelliği standart oldu. Daha önce TouchBar olmayan bir seçenek yer alıyordu. Böylece MacBook Pro serisinin giriş seviyesinde 13 inçlik TouchBar MacBook Pro bizi karşılayacak.

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13 inçlik TouchBar MacBook Pro modelinde sekizinci nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri yer alıyor. Başlangıç fiyatı ise 10.299TL olarak belirlenmiş. Diğer taraftan Core i7 işlemcili seçenek 13699TL seviyesinden başlıyordu. Bu fiyatta 1000TL indirim yapılmış ve 12699TL olmuş. 2TB SSD ve 16GB RAM gibi seçeneklerle en üst seviye 22.299TL oluyor.

İkinci olarak MacBook Air modelinde True Tone ekran desteği yer alıyor. True Tone desteği ortam aydınlatmasına göre parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Bunun haricinde bir değişiklik yok ve 8699TL başlangıç fiyatı mevcut.

Son olarak 12 inçlik MacBook modeli satıştan kaldırılmış. Yine Retina ekranı olmayan MacBook Air seçeneği de satıştan kaldırılmış gözüküyor.