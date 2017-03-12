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Macom X-Gene 3: En güçlü ARM işlemci ile tanışın

Daha önce Qualcomm başta olmak üzere HP ve AMD gibi pek çok üreticinin ARM işlemcisine sunucularda yer vermeye başladığını biliyoruz. Bu alanda çözümler de güçleniyor.
2 yıl
3,6b
1
24
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Macom X-Gene 3: En güçlü ARM işlemci ile tanışın

Bugüne kadar mobil platformlarda belirli bir seviyede ölçeklendiğini gördüğümüz ARM işlemciler için en önemli konu enerji tüketimiydi. Sunucu tarafına adım atması ile birlikte ARM mimarisinin adeta şahlandığını görüyoruz.

ARM avantaj peşinde

Sunucu tarafında elbette enerji verimliliği önemli ancak mobil taraftaki tek haneli ısıl tasarım değerleri söz konusu değil. ARM işlemciler bu tarafta 100W ısıl tasarım gücü üzerine çıkabiliyor ve performans anlamında çok daha rahat bir hareket alanı elde ediyor. Üreticiler 64-bitlik ARM çekirdeklerini en üst seviyede özelleştirebiliyor. Özellikle düşük ve orta halli yüklerde ARM işlemciler daha avantajlı.

Daha önce Qualcomm başta olmak üzere HP ve AMD gibi pek çok üreticinin ARM işlemcisine sunucularda yer vermeye başladığını biliyoruz. Microsoft da geçtiğimiz hafta Azure sunucularında ARM işlemciler kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Macom tarafından sunucu sektörüne yönelik olarak tasarlanan X-Gene 3 adındaki yeni işlemci, şimdiye kadar ki en güçlü ARM işlemci olduğu iddiasında. Geçen yıl Kasım ayında tanıtılan ilk neslin üzerinde çok çalışan firma, 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretilen üçüncü nesle geçiş yaptı. X-Gene 3, önceki nesle göre 5 kat daha fazla performans sunuyor. Firma işlemcisini yonga üzeri sunucu şeklinde tanımlıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı"

X-Gene 3 sunucu yongasında 32 adet 64-bitlik özelleştirilmiş ARM çekirdeği yer alıyor. 8 kanal DDR4-2667MHz bellek desteği sunan yonga, verimlilik odaklı ECC ve RAS teknolojilerini de barındırıyor. 16 DIMM ile toplamda 1TB belleğe ulaşmak mümkün. Ayrıca 8 kontrolcü ile 42 PCIe Gen 3 hattına ulaşılabiliyor.

Macom X-Gene 3 işlemcisi daha çok bulut tabanlı sistemleri hedefliyor. X86 rakiplerine göre daha az enerji tüketen ve daha az maliyetli olan Macom X-Gene 3, firmaları da bu yönden etkilemeye çalışacak. 

 

http://hexus.net/tech/news/cpu/103375-macom-x-gene-3-the-powerful-arm-cpu-available/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Yorumlar gene ilginç.
Eleman DONANIMHABER adlı siteye giriyor ve DONANIM HABERLERİNİN gereksiz olduğunu iddia ediyor.
Yanıtla +38
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eAkman 2 yıl dogukans13524
dogukans13524
ne gereksiz haberler arkadaş
bi bitmediniz
bu forumum %1 max böyle şeylerle ilgilenir
mantıken %99 u dinlemeniz lazım değilmi

Burası teknoloji ile alakalı herşeyin paylaşıldığı bir topluluk. Beni ilgilendiriyor, siz ilgilenmiyorsunuz diye es geçecek değiller. Fazla bilgi göz çıkarmaz.
Siz bakmayabilirsiniz.
dogukans13524ne gereksiz haberler arkadaşbi bitmedinizbu forumum %1 max böyle şeylerle ilgilenirmantıken %99 u dinlemeniz lazı...
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Yanıtla +13
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Guest-F8946C419 2 yıl dogukans13524
dogukans13524
ne gereksiz haberler arkadaş
bi bitmediniz
bu forumum %1 max böyle şeylerle ilgilenir
mantıken %99 u dinlemeniz lazım değilmi

Bu yüzdelerin kaynağı neresi?
dogukans13524ne gereksiz haberler arkadaşbi bitmedinizbu forumum %1 max böyle şeylerle ilgilenirmantıken %99 u dinlemeniz lazı...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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clupgizmo16 2 yıl
Bu tarz işlemciyi son kullanıcı olarak mantıklı fiyatlara temin etmemiz mümkünmü acaba? Şöyle güzel bir Linux sürümü ile gayet oyun hariç kullanıma uygun olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-BF8E9B238 2 yıl clupgizmo16
clupgizmo16
Bu tarz işlemciyi son kullanıcı olarak mantıklı fiyatlara temin etmemiz mümkünmü acaba? Şöyle güzel bir Linux sürümü ile gayet oyun hariç kullanıma uygun olacaktır.

Pc kullanıcısı için çok fazla bunlar. 4-8 çekirdekli arm işlemcili boardlar var gayet iyi. Hatta yeni Kirin-960 çipsetli bir board da çıktı deli gibi hızlı.
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DH Misafiri 2 yıl
bu haberler siz alın veya almayın diye değil bende almıyorum ama teknolojik gelişmeleri takip etmek hoşuma gidiyo pc dünyasıda ilerde mecbur x86 mimarisinden arm ye gecmek zorunda kalacak gibi gözüküyor
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coolman06 2 yıl
Bilgi güzeldir.
Teknoloji sitesinde işlemci haberlerini gereksiz gören zihniyeti görünce aklıma;
Öğrenciliğimizde matematiği 4 işlemden ibaret görüp sadece bakkalda para üstü hesaplamaya yaradığını sanıp ne işimize yarayacakçılar geldi birden...
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dogukans13524 2 yıl coolman06
işlemci konusu neysede
matematik konusunda haklıyı (pisagor teoremini nerede kullandığınızı söylermisiniz acaba
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Yorumlar gene ilginç.
Eleman DONANIMHABER adlı siteye giriyor ve DONANIM HABERLERİNİN gereksiz olduğunu iddia ediyor.
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interwap 2 yıl
Qualcomm Centriq 2400 10 nm 48 core ve
Cavium ThunderX 48 core
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