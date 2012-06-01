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Madfinger Games, zombi temalı yeni FPS oyunu Dead Trigger'ı duyurdu

6 yıl
5,8b
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18
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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TPS türünün en iyi oyunlarından biri olan Shadowgun'ın yapımcısı Madfinger Games, bugün çok daha farklı bir oynanış ve hikaye ile tekrar karşımızda. Zombi temalı yeni FPS oyunu Dead Trigger, gerek hikayesiyle gerekse grafikleriyle oyuncuları büyülemek için geliyor!
2012 yılında yaşanan bir dizi politik ve ekonomik olayın ardından insanlar, politikacılara karşı ayaklanır. Fakat dünyayı yöneten bu sınıf, milyarlarca insanı garip bir virüsle ölüme terk ederek kaçar. 
Dünyada çok az insan bu virüsten etkilenmemiştir. Oyunda kontrol edeceğimiz karakter de bunlardan birisi. Kana susamış zombi topluluklarını yok edecek, hayati öneme sahip kaynakları koruyacak, sağ kalan diğer insanları kurtaracak ve bu hikayenin altında yatan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için kendinizi sürükleyici Dead Trigger'ın şehirlerine atacaksınız.
Yüksek kalitede grafikler, 3D sesler, gerçekçi silahlarla donatılan oyununun çok daha gelişmiş efektler içeren versiyonu sadece NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetli cihazları için erişilebilir olacak.
Lazer kesici, bıçak kıyıcı, yemler, mayınlar, el bombaları, radalar ve çok daha farklı ekipmanlar ile milyarlarca zombiye karşı mücadele edeceksiniz. Mobil cihazlarda FPS türünün oynanışıyla ilgili sıkıntılara çözüm getirmeye çalışan Madfinger games, daha önce Shadowgun'da da gördüğümüz gibi ekran üzerindeki kontrol sistemini istediğimiz gibi konumlandırabilmemizi sağlayacak.
5 Haziran'da başlayacak ünlü oyun fuarı E3'te bir deneme sürümü sergilenecek olan Dead Trigger'ın Haziran sonuna doğru ilk olarak Tegra 3 çipsetli modeller için Tegra Zone'da yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ona iOS versiyonunun da eşlik edeceği ve genel Android versiyonunun sonraki haftalarda Google Play Store'daki yerini alacağını düşünüyoruz.



http://madfingergames.com/comingsoon.html Yorum Yaz
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Húrin 6 yıl en beğenilen
htc one x galaxy s3 ten 0.1 saniye interneti geç açsa sorun olmaz ama tegra oyunları s3 e karşı çok can yakar .
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astronot16 6 yıl
abi nedir bu zombi hastaligi :D
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sefaMseven 6 yıl
shadowgun ı zombiler basmış
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bocekgrafik 6 yıl
Zombilerden baygınlık geldi artık. Black Ops'taki gibi gözlerini lamba gibi yapmışlar.
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Reliq 6 yıl
Pc oyunu sandım, grafikler etkileyici..
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sarjaleti 6 yıl
Unreal'ı da şu Android'e uyarlasalar tadından yenmeyecek ama...
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Húrin 6 yıl sarjaleti
paradoksumsu
Unreal'ı da şu Android'e uyarlasalar tadından yenmeyecek ama...

N.O.V.A 3 unreal le yapıldı zaten :). grafik olarak tegra gerçekten başarılı
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turbo-powwer 6 yıl
Çıksın da inceleme isteriz.
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demo11 6 yıl
Bu Grafikler Konsollarıda geçmiş durumda bence gerçekten çok etkileyici!
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Pardus Linux 6 yıl
Nvidia belki mobil GPU'da en iyisini sunmuyor ama mobil oyunlarda en iysini sunduğu bir gerçek bunuda PC'den getirdiği firmalarla anlaşma sağlamasıyla yapıyor. Qualcomm, Samusng vs. diğer ARM üretcileride kendi GPU'ları için firmalarla anlaşmazlarsa o zaman canları yanar işte...
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gFalcon 6 yıl
Birileri Madfinger'a mobil oyun dünyasının Tegra'dan ibaret olmadığını anlatsın.
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DH Misafiri 6 yıl
Şimdi yeni cikan s3 gibi telefonlarda kullanamicakmiyiz.
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OZKNaln 6 yıl
abi bune ya .
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