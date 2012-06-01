Madfinger Games, zombi temalı yeni FPS oyunu Dead Trigger'ı duyurdu

TPS türünün en iyi oyunlarından biri olan Shadowgun'ın yapımcısı Madfinger Games, bugün çok daha farklı bir oynanış ve hikaye ile tekrar karşımızda. Zombi temalı yeni FPS oyunu Dead Trigger, gerek hikayesiyle gerekse grafikleriyle oyuncuları büyülemek için geliyor!

2012 yılında yaşanan bir dizi politik ve ekonomik olayın ardından insanlar, politikacılara karşı ayaklanır. Fakat dünyayı yöneten bu sınıf, milyarlarca insanı garip bir virüsle ölüme terk ederek kaçar.

Dünyada çok az insan bu virüsten etkilenmemiştir. Oyunda kontrol edeceğimiz karakter de bunlardan birisi. Kana susamış zombi topluluklarını yok edecek, hayati öneme sahip kaynakları koruyacak, sağ kalan diğer insanları kurtaracak ve bu hikayenin altında yatan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için kendinizi sürükleyici Dead Trigger'ın şehirlerine atacaksınız.

Yüksek kalitede grafikler, 3D sesler, gerçekçi silahlarla donatılan oyununun çok daha gelişmiş efektler içeren versiyonu sadece NVIDIA'nın Tegra 3 çipsetli cihazları için erişilebilir olacak.

Lazer kesici, bıçak kıyıcı, yemler, mayınlar, el bombaları, radalar ve çok daha farklı ekipmanlar ile milyarlarca zombiye karşı mücadele edeceksiniz. Mobil cihazlarda FPS türünün oynanışıyla ilgili sıkıntılara çözüm getirmeye çalışan Madfinger games, daha önce Shadowgun'da da gördüğümüz gibi ekran üzerindeki kontrol sistemini istediğimiz gibi konumlandırabilmemizi sağlayacak.

5 Haziran'da başlayacak ünlü oyun fuarı E3'te bir deneme sürümü sergilenecek olan Dead Trigger'ın Haziran sonuna doğru ilk olarak Tegra 3 çipsetli modeller için Tegra Zone'da yayınlanacağı tahmin ediliyor. Ona iOS versiyonunun da eşlik edeceği ve genel Android versiyonunun sonraki haftalarda Google Play Store'daki yerini alacağını düşünüyoruz.







http://madfingergames.com/comingsoon.html