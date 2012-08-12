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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mahkemeye sunulan dökümanlarda Apple'ın Samsung'dan 30$ lisans bedeli istediği ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında devam eden patent davasında, mahkemeye sunulan dökümanlar bir süredir gündem oluşturmayı sürdürüyor. Son ortaya çıkan bilgiler ise Apple'ın Samsung'dan istediği lisans bedeli hakkında.

2010 yılında yapılan bir Apple sunumu, firmanın olay mahkemeye intikal etmeden önce Samsung'la bir patent anlaşması yapmaya çalıştığını gösteriyor. 

Sunuma göre Apple patent lisanslama bedeli olarak Samsung'dan her akıllı telefon başına 30$, her tablet başına 40$ ücret talep ediyor. Tablet lisans ücreti iki yıl sonra ise 30$'a iniyor. İşletim sistemi olarak Android, Symbian ve Bada dahil edilmiş. Bada cihazlarının patent ihlali yoksa ücretten vazgeçilebileceği belirtiliyor. Windows işletim sistemli cihazlar ise ücret dışında tutulmuş.

Hesaplamalara göre o dönem Apple'ın Samsung'dan toplam alacağı lisans bedeli 250 milyon dolar civarındaydı. Davada Apple'ın zarar tazmini için istediği miktar ise 2.5 milyar dolar civarında. 

Apple, büyük ortağı olan Samsung'a bazı indirimler de teklif etmiş. Örneğin Samsung kendi patent portfolyosunu Apple'a açarsa lisans bedellerinde yüzde 20 indirim elde ediyor. 

Apple, Samsung'un bu anlaşma karşısında hiçbirşey yapmak istemediğini, özellikle Steve Jobs ve Tim Cook'un Galaxy S ve iPhone arasındaki benzerliği Samsung yetkililerine anlatmak için büyük çaba sarfettiğini ifade ediyor.

Eğer Samsung, Apple'a karşı davayı kaybederse lisans bedellerinden daha yüksek bir miktar ödemek zorunda kalacak. Ancak lisans anlaşmasını kabul etmiş olsaydı, satılan modellere yeni bir maliyetin binmesi ve talebin azalması gibi bir riskle de karşı karşıya kalacaktı. Firmanın rekor satış rakamlarına gidecek ilk adımları attığı dönemde böyle bir değişim elbette olumsuz etki yapabilirdi.

Pazartesi günü davada Samsung'un şahitlerinin dinlenmesine geçilecek.

http://www.slashgear.com/apple-offered-licensing-deal-to-samsung-wanted-30-per-phone-11242598/ Yorum Yaz
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bocekgrafik 6 yıl
Apple, Samsung'un bu anlaşma karşısında hiçbirşey yapmak istemediğini, özellikle Steve Jobs ve Tim Cook'un Galaxy S ve iPhone arasındaki benzerliği Samsung yetkililerine anlatmak için büyük çaba sarfettiğini ifade ediyor.

Haberdeki şu cümleden iki şey anlıyorum:

1- Apple, Samsung'un kendini iplemediğinden şikayetçi. Yani çocuk gibi ağlıyor.
2- Buna rağmen çingene gibi Samsung'un kapısında durup ondan par tırtıklamaya çalışıyor.

Ne çirkef firmaymış yâhû.
Apple, Samsung'un bu anlaşma karşısında hiçbirşey yapmak istemediğini, özellikle Steve Jobs ve Tim Cook'un Galaxy S ve iPhone arasındaki benzerliği Samsung ...
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kımyasal 6 yıl
vay be urun başına 30dolar.valla ben boşboğazlık yapmak istemem ama kendi duşuncem.aplle 30dolar gıbı bır ucret ıstemesini samsungun urunlerinin pahalılaşmasına ve rekabette fiyat olarakta samsungun önüne geçme stratejisi olarak görüyorum.30 dolar karşılıgında lisanslananması istenen patenlentler nedir acaba haberde yazmıyorda ? kısacası apple rekabette.rakibini alt etmek için açıkca çirkeflik yapıyor.babamın şirketi değil ama bu davalardan sağlam şamar yemesini diliyorum.
vay be urun başına 30dolar.valla ben boşboğazlık yapmak istemem ama kendi duşuncem.aplle 30dolar gıbı bır ucret ıstemesini samsungun urunlerinin pahalılaşmasına...
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DH Misafiri 6 yıl
kim ne derse desin kesinlikle apple haklıdır ve çingene olanda samsung dur bir türlü ihlal ettiği patenti kabullenmiyor ve steve jobs ın emeğini çiğneyip geçiyor inanıyorumki apple bu davayı kazanacak
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kucuk 6 yıl
Hesaplamalara göre o dönem Apple'ın Samsung'dan toplam alacağı lisans bedeli 250 milyon dolar civarındaydı. Davada Apple'ın zarar tazmini için istediği miktar ise 2.5 milyar dolar civarında.


İlk cümlelerden sonra burayı okuduğunuzda olayı anlıyorsunuz arkadaşlarım.Hemen ilk cümle okuyup apple çingene diyen bile var ya yuh

Sonuç olarak Samsunga daha çok girmiş , Apple durumun farkında olarak antlaşma önermiş ama samsung yanaşmadığı için 250 milyon yerine 2.5 milyar dolar zarar etti.... Ama ürün başına maliyet artıcağı için durum ilerliyen zamanda ne olurdu bilemem..
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bambogie 6 yıl
arkadaşlar yapılacak bir şey yok. şöyle bir durum var ki bu sadece apple samsung arasında değil maalesef. bizim gibi araştırma konusunda geç. kalmış ülkeler için patent çok şey ifade etmesede yurt dışında ciddi kazançlar doğuruyor. bir maden mühendisi olarak dünya rezervinin %70inden fazlası türkiyede olan borla alakalı ürün patentlerinin neredeyse %90ı bir amerikan fırmasina aittir. ellerinde hammadde yoktur fakat bir ürün üretmek için eğer bu şirketin ürün gamındaysa hemen gelir parasıni alır. hammaddesi elinde yoktur ama patent ve arge çalışmalarıyla para kazanırlar. gelelim apple ve samsunga steve jobsun neredeyse vasiyetini hayata geçirmeye çalışiyorlar. ya çok fena tökezleyecekler ya da gerçekten androidi silecekler. 2 yıl içinde androidde lisanslı bir yazılım olacak. google bizden arayüzü çaldı gerekirse şirketin bütun parasini bu durumu bitirmek için harcarım diyen jobsun mirası bu davalar aslında. ahlakli mı? hayır. gel gelelim patenti alınan bir şey için ücret talep etmek patent sahibinin en doğal hakkı. fakat genel kullanıma sahip olana yani anonim olana kadar aldın aldın yoksa yapacak bir şey yok. ha davanın bu kadar aleni olması bana kalırsa samsungun en büyük kozu. apple zihniyet gereği gizlilik üzerine kurulu bir düzenle üretim yapmaya çalışıyor. bu belgeler nasıl dağaldı basına yada internete bilemem ama şirket sırlarının ifşası apple için iyi olmayacaktır. muhtemelen davanın belgelerinin doğru olduğunu düşünürsek samsung bu davadan zararlı çıkacak gibi geliyor. o yüzden bırakın onu bunu. adamlar sanki paralari yokmuş gibi inanılmaz rakamları ve karlarını korumak için herşeyi yapıyorlar. zenginin malı züğürdün parmaklarını yordu tekrardan...
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aceleciburak 6 yıl
Apple çok akıllı 30/40 usd cihaz başı bedel ... unutulan bişi var sevgili dostlar iPhone 4s teki parça üretim maliyetleri 32 gb lık versiyon için 200 usd seviyelerine ve Samsung'un Apple için ürettiği A5 işlemcisinin tek kalem fiyatı 15 usd...

şuan için bu 15 usd lik fiyatta düşmüştür düşen maliyetler yüzünden. samsung 30 dolar her cihaz için para ödese her durumda zararda oluyor apple öyle şerefsiz ki Donanım üreticisinden donanımı nasıl bedavaya getiririm ve üreticiyi zarar sokarım diye düşünmenin peşinde...

hatırlarsınız geçen sene Microsoft Android in iletişim ile ilgili bir kısmından lisans bedeli alıyordu 5 ile 12.5 usd karşılığında o zaman herkes microsofta ne oluyor haraç alıyor demeye başlamıştı ama HTC/LG/samsung gibi firmalar microsoftla masaya oturdu anlaşılmıştı...

o zaman microsofta çamur atanlar acep neden apple ın soyguncu tavrına karşı çıkmıyor...
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Lee-on! 6 yıl
Rakamlar bence de çok yüksek. Sonuçta süpersonik jet satmıyorlar bu adamlar satış miktarı az olsun da karı arttırmaya çalışsınlar... Milyonlarca adet telefon satılıyor. E her telefon başı böyle yüksek miktar talep edilirse biraz art niyet var derim bende. 9-10M satış yapan bu cihazlardan bence birkaç doları geçmemesi gerek patent hakkının. Yoksa fikir üretmeyip satın alanın vay haline...
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Menow 6 yıl
Eminim ki 5-10 yıl içersinde patentleme yapısında köklü değişimler ve daha değişik süreçler oluşturulacaktır. Elbette bu hiç de kolay bir konu değil.

Ama pantet kavramı benim ciddi anlamda tepki verdiğim bir konu. Fikir hakkı korunmalıdır ama her durumdamı??? Yani bir fikri bulan dışında bir başkası da fikir bulan kişiden bağımsız ve fikirden habersiz aynı fikri bulamaz mı?

Bazılarınız diyecek ki fikri önce bulan ve patentleyen fikrin sahibidir.

Peki size bir soru;
Aralarında 20 yaş fark olan iki insandan biri 30 diğeri 10 yaşında olsun. Yaşlı olan adam 30 yaşındayken bir fikir buldu ve bunu patentledi. Bu sırada genç olan çocuk 10 yaşındaydı. 10 yıl sonra genç olan çocuk yaşlı olan adamın fikrini ondan bağımsız ve habersiz buldu. Fakat oda ne! Fikir patentliydi!

Bu noktada genç olan çocuğun suçu yaşlı olan adamdan daha sonra dünyaya gelmiş olması mıdır???

Bence bu saçmalıktır!
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The Catalyst 6 yıl
forumda bazı arkadaşlar vardı daha önceki konulardan. onlar kendilerini bilir. apple hiç uzlaşmaya gitmiyor, çirkeflik yapıyor diyorlardı. böylece öğrenmiş olduk işi yokuşa süren, zorluk çıkartan firmanın kim olduğunu.
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danGerfuLL 6 yıl The Catalyst
The Catalyst

forumda bazı arkadaşlar vardı daha önceki konulardan. onlar kendilerini bilir. apple hiç uzlaşmaya gitmiyor, çirkeflik yapıyor diyorlardı. böylece öğrenmiş olduk işi yokuşa süren, zorluk çıkartan firmanın kim olduğunu.

Cihaz başı 30/40 $ neyin lisans bedeli?
Kim yanaşır bu kadar lisans bedeli ödemeye?
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darkaura 6 yıl
sticer12
ileride apple doğadaki elementleride ben buldum diye paten davası açacak :D

cokda abarti degil. apple yapmiyor tabi, dogadaki genlerin patentini almaya basladilar. dogada kendiliginden bulunan bir seyin kullanim haklarini patentliyorlar. olcak sey degil.
mevcut patent sistemi amacinin cok disina cikmis durumda. gercek yeniliklerin fikirlerin haklarini korumakdan cikip rant aracina donusmus durumda. bir isi yapmanin 1000 farkli yolunu patentleyip bunu kullanmak zorunda kalanlardan para talep etmek kesinlikle yenilik uretmek olamaz, bu alenen rantdir, bir koseyi tutup ordan para kazanma cabasidir. patent sisteminin acilen elden gecirilip duzenlenmesi gerek
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ziper_gazi_ 6 yıl
patent de patent bu nedir ? telefonda kamera patenti, 3g kamerası pantenti filan varmı acaba, varsada kimde acep :)) tüm şirketlere birden dava açsada ortalık şenlense.. :)
onuda geçtim yukarıda ki sony kavgası nedir ?
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marfoglu 6 yıl
Apple kadar cirkef firma yoktur herhalde hem urunu baskasindan calip hemde samung bizden caldi degip dava aciyorlar birde samsung patenlerini acarsa yuzde 20 indirmiis samsungta bunu yapacakti cunkuZaten bu lsftsn ne kadar cirkef ve amaclarinin ne oldugu belli oluyor applein.Apple kadar calipta o bu firma benden caldi bu urun benim idyen firm yoktur herhalde bu fikirin babasi sonydir fanligini yapmiyoruj asla sonynin ama bu bir gercek bu yuzden appelin boyle davranmasi sacmaliktan oteye gidemez samsungada bu konuda birsey demeye hakki yok hicbir firmaninda fani degilim bana samsung fan demeyin bu mesaji ipadden stiyorum apple iyi urunler yapiyor ama firma olarak en cirkefi.Yakinda butun teknolojik aletleri ben buldum derlerse inanma hayir steve jobusun nasil biri oldugunu grafiksel arayuzunu printer firmadindan esinlenip alip kullandigini kendi yapmis gi iyaptigini bilmesek inanacsgiz.
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Saylan 6 yıl
Şu fanboyluk ta nedir böyle. Parasını verip aldığınız cihazların kölesi olmuşsunuz. Kendinize gelin arkadaşlar
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
30 dolar neyin patenti? İOS u lisanslasa daha ucuza gelir. Davadan birşey çıkmayacak:) Patent lisanslamanın ne olduğu bile yazmıyor.
Dokumatik ekranlı android telefon patenti:D
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JohnMullins 6 yıl
en salak firma nokia arkadaş, zamanında tuşlu telefonun patentini almamış
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