Mahkemeye sunulan dökümanlarda Apple'ın Samsung'dan 30$ lisans bedeli istediği ortaya çıktı

Apple ile Samsung arasında devam eden patent davasında, mahkemeye sunulan dökümanlar bir süredir gündem oluşturmayı sürdürüyor. Son ortaya çıkan bilgiler ise Apple'ın Samsung'dan istediği lisans bedeli hakkında.





2010 yılında yapılan bir Apple sunumu, firmanın olay mahkemeye intikal etmeden önce Samsung'la bir patent anlaşması yapmaya çalıştığını gösteriyor.





Sunuma göre Apple patent lisanslama bedeli olarak Samsung'dan her akıllı telefon başına 30$, her tablet başına 40$ ücret talep ediyor. Tablet lisans ücreti iki yıl sonra ise 30$'a iniyor. İşletim sistemi olarak Android, Symbian ve Bada dahil edilmiş. Bada cihazlarının patent ihlali yoksa ücretten vazgeçilebileceği belirtiliyor. Windows işletim sistemli cihazlar ise ücret dışında tutulmuş.





Hesaplamalara göre o dönem Apple'ın Samsung'dan toplam alacağı lisans bedeli 250 milyon dolar civarındaydı. Davada Apple'ın zarar tazmini için istediği miktar ise 2.5 milyar dolar civarında.





Apple, büyük ortağı olan Samsung'a bazı indirimler de teklif etmiş. Örneğin Samsung kendi patent portfolyosunu Apple'a açarsa lisans bedellerinde yüzde 20 indirim elde ediyor.





Apple, Samsung'un bu anlaşma karşısında hiçbirşey yapmak istemediğini, özellikle Steve Jobs ve Tim Cook'un Galaxy S ve iPhone arasındaki benzerliği Samsung yetkililerine anlatmak için büyük çaba sarfettiğini ifade ediyor.





Eğer Samsung, Apple'a karşı davayı kaybederse lisans bedellerinden daha yüksek bir miktar ödemek zorunda kalacak. Ancak lisans anlaşmasını kabul etmiş olsaydı, satılan modellere yeni bir maliyetin binmesi ve talebin azalması gibi bir riskle de karşı karşıya kalacaktı. Firmanın rekor satış rakamlarına gidecek ilk adımları attığı dönemde böyle bir değişim elbette olumsuz etki yapabilirdi.





Pazartesi günü davada Samsung'un şahitlerinin dinlenmesine geçilecek.