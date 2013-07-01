Mahremiyet komisyonları Google'ın Glass ayrıntılarını daha netleştirmesini istiyor





Google'ın geçen yıl tanıttığı ve Times tarafından yılın icadı olarak lanse edilen Google Glass giyilebilir cihaz konsepti, bununla birlikte büyük bir gizlilik tartışması da başlattı. Glass ile kişilerin özel hayatının kolaylıkla kayda alınabileceği iddiaları yapılırken, bazı işletmeler Google Glass'ın kullanılmasını yasakladı.





Sadece ABD'de değil dünya çapında da benzer soruları gündeme getiren Google Glass için 6 ülkenin mahremiyet komisyonlarından firmaya çağrı geldi.





Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, İsviçre ve İsrail mahremiyet komisyonları, Google tepe yöneticisi Larry Page'e ortak bir mektup yazdı. Mektupta Google'ın ürünü ile ilgili veri koruma kurallarına nasıl riayet ettiğini ve hem kendisinin hem de uygulama geliştiricilerin mahremiyetin korunması için ne tür tedbirler aldığını detaylı olarak anlatmasını istedi.





6 ülke komisyonları, bireylerin kolayca takarak kişilerin ses ve görüntülerini kaydettikleri bir cihaz ve bu cihazın oluşturduğu gizli izlenme korkusu ile üst seviyede ilgilendiklerini belirtti. Mektupta ayrıca Google'ın Glass ile nasıl bilgi topladığını ve bu bilgilerin firmanın gizlilik koşulları kapsamında nasıl kullanıldığının da açıklanması istendi.





Yetkililerin Google Glass ile ilgili kaygısı ise ürünün nasıl çalıştığı, teknik özellikleri gibi bilgilerin sadece medya kanalları vasıtasıyla öğrenilebilmesi ve bu haberlerin de resmi bilgilerden ziyade sepkülasyonlara dayanması.





Yetkililer bunun yanında Google'ın gelecekte yüz tanıma ile ilgili özel sorunları nasıl tespit ederek ne tür tedbirler alabileceğini de görmek istiyor. Bu yüzde yetkililer Google'dan ürünün bir demosunun yapılmasını istiyor.

http://www.androidauthority.com/privacy-commissioners-write-to-google-232926/