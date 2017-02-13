Makyajlanan Skoda Octavia yeni 1.5 TSI Evo motor seçeneği ile birlikte gelecek

Geçtiğimiz Kasım ayında makyajlanan Volkswagen Golf ile birlikte ilk defa karşımıza çıkan yeni 4 silindirli 1.5 litre hacimli turbo benzinli motor görünen o ki grubun diğer markalarının modellerine yayılmaya başlıyor. Öyle ki Seat, bu yeni TSI Evo motorun 150 beygirlik bir versiyonunu Ibiza modeline getireceğini duyurdu bile, silindir kapama teknolojisine sahip olan bu yeni motorun Ibiza'yı temel alan Arona crossover modelinde de kullanılması bekleniyor.

Skoda iletişim bölümü başkanı, Peik von Bestenbostel'in yaptığı açıklamaya göre firma aynı 150 bg güç ve 250 Nm tork üreten bu motoru yılın ikinci yarısı itibariyle geçtiğimiz günlerde duyurulan makyajlı Octavia modelinde sunmaya başlayacak. Yeni motorla Octavia'nın verimliliği hakkında bir fikir edinmek için aracın Avrupa testlerine göre 100 km'de 4,9 litre yakıt tükettiğini ve 110g/km'lik bir CO2 emisyonuna sahip olduğunu belirtebiliriz.

Aynı motorun 130 beygir ve 200 Nm değerlerine sahip daha güçsüz ama daha ekonomik bir versiyonunu da geliştiren Volkswagen Grubu, 4,6lt/100km değerine sahip bu motoru ise şu an için yalnızca Golf BlueMotion modelinde kullanıyor. Temelde tamamen yeni bir motor olmayan 1.5 litre TSI Evo, güncel 1.4 litre TSI'ın bir nevi geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Grup benzinli motorda uyguladığı bu stratejiyi 1.6 litre TDI için de 1.5 litre TDI olarak uygulamak istemişti ancak ortaya çıkan emisyon skandalı sonrası bu proje rafa kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde grubun dizel motorları ile ilgili bir açıklama yapan VAG AR-GE müdürü Frank Welsch, grubun 1.6 litrelik TDI motorunun 3 ile 5 yıllık bir süreç içerisinde kullanımdan kaldırılacağını belirtirken, 3 silindirli 1.4 litre dizelin de ilerleyen yıllarda rafa kalkacağını ve şirketin hibrit sistemlere yöneleceğini belirtiyor. Daha yüksek hacimli ve grubun daha popüler motoru olan 2.0 TDI'ın ise önümüzdeki sene yenilenmesi planlanırken, emisyon skandalına rağmen firmanın bu motoru bir süre daha kullanması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/135865/skoda-octavia-facelift-tsi-evo/