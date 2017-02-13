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Makyajlanan Skoda Octavia yeni 1.5 TSI Evo motor seçeneği ile birlikte gelecek

İlk kez makyajlanan Golf ile karşımıza çıkan yeni 1.5 litre TSI Evo motoru Skoda'nın makyajlanan yeni Octavia modelinde de kullanılacak. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,3b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Kasım ayında makyajlanan Volkswagen Golf ile birlikte ilk defa karşımıza çıkan yeni 4 silindirli 1.5 litre hacimli turbo benzinli motor görünen o ki grubun diğer markalarının modellerine yayılmaya başlıyor. Öyle ki Seat, bu yeni TSI Evo motorun 150 beygirlik bir versiyonunu Ibiza modeline getireceğini duyurdu bile, silindir kapama teknolojisine sahip olan bu yeni motorun Ibiza'yı temel alan Arona crossover modelinde de kullanılması bekleniyor.
Skoda iletişim bölümü başkanı, Peik von Bestenbostel'in yaptığı açıklamaya göre firma aynı 150 bg güç ve 250 Nm tork üreten bu motoru yılın ikinci yarısı itibariyle geçtiğimiz günlerde duyurulan makyajlı Octavia modelinde sunmaya başlayacak. Yeni motorla Octavia'nın verimliliği hakkında bir fikir edinmek için aracın Avrupa testlerine göre 100 km'de 4,9 litre yakıt tükettiğini ve 110g/km'lik bir CO2 emisyonuna sahip olduğunu belirtebiliriz.
Aynı motorun 130 beygir ve 200 Nm değerlerine sahip daha güçsüz ama daha ekonomik bir versiyonunu da geliştiren Volkswagen Grubu, 4,6lt/100km değerine sahip bu motoru ise şu an için yalnızca Golf BlueMotion modelinde kullanıyor. Temelde tamamen yeni bir motor olmayan 1.5 litre TSI Evo, güncel 1.4 litre TSI'ın bir nevi geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Grup benzinli motorda uyguladığı bu stratejiyi 1.6 litre TDI için de 1.5 litre TDI olarak uygulamak istemişti ancak ortaya çıkan emisyon skandalı sonrası bu proje rafa kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde grubun dizel motorları ile ilgili bir açıklama yapan VAG AR-GE müdürü Frank Welsch, grubun 1.6 litrelik TDI motorunun 3 ile 5 yıllık bir süreç içerisinde kullanımdan kaldırılacağını belirtirken, 3 silindirli 1.4 litre dizelin de ilerleyen yıllarda rafa kalkacağını ve şirketin hibrit sistemlere yöneleceğini belirtiyor. Daha yüksek hacimli ve grubun daha popüler motoru olan 2.0 TDI'ın ise önümüzdeki sene yenilenmesi planlanırken, emisyon skandalına rağmen firmanın bu motoru bir süre daha kullanması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/135865/skoda-octavia-facelift-tsi-evo/ Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen
Ön far tasarımı berbat...
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redbul_540 2 yıl liebermann
liebermann

Şu 250nm'den öteye geçemediler..

Seneler oldu artık..

250 nm bizde(Volkswagen) bir neo nazi geleneği dizelden benzinliye bir çok yaygın motorumuz 250 nm ve altında tork sunar.Yoksa şanzımanımız kaldırmadığından felan değildir.250 nm tüm torkların en iyisidir.Yoksa 250 nm'de fazlasını yapmasınıda biliriz eyyy 360 nm torklu 1.6 dizeller siz kimsiniz yaa?
liebermannŞu 250nm'den öteye geçemediler..Seneler oldu artık..250 nm bizde(Volkswagen) bir neo naz...
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electro_g 2 yıl

önceki kasa makyajında da aynısını yapmışlardı,
niye makyajla bok ederler ki tasarımı ???
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metalok 1 ay
Merhabalar, bu aracı almayı düşünüyorum. Kağıt üzerinde 1,5 lt tsi dsg şanzımanlı motor karma tüketimde 5,1 lt görünüyor. Motor 150 beygir, 250 nm tork ile kağıt üzerinde yeterli performans sunuyor gibi. İkinci el değer kaybı nasıl olur, kronik sorunları var mıdır? Bu arabaya 160-170 bin vermeye değer mi?
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SEHZADE63 1 ay metalok
Değmezz..
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atilasat 2 yıl
bölünmüs ön far tasarımı itici bir tasarım. daha önce de mercedes denemişti. yıl olmuş 2017 kaş yapayım derken göz çıkarmış resmen.
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H.B.V 2 yıl
Mercedes vazgeçti o fardan bide bu çıktı.
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trust06 2 yıl
Yahu bir bitmediniz yok araba şekilsizmiş tipsizmiş.
O kadar tasarımcıları var bir bildikleri bir oylama yaptıkları zümre vardır değil mi?
Mercedes yapınca abovv
Skoda yapınca tukaka...
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blacksea533 2 yıl trust06
trust06
Yahu bir bitmediniz yok araba şekilsizmiş tipsizmiş.
O kadar tasarımcıları var bir bildikleri bir oylama yaptıkları zümre vardır değil mi?
Mercedes yapınca abovv
Skoda yapınca tukaka...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yani evde birde skoda var ilk göz ağrım hala en sevdiğim kasadır ki A5 kasa.Onada aynısını yaptılar makyajlısı bi halta benzemiyordu buda aynı olmuş.Şimdi o mercedes ile bu aracın hatları bir değil.Hakikaten rezalet olmuş üzüldüm.
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maligezgin 2 yıl
bir aracın farları ancak bu kadar çirkin çizilebilir heralde
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DolceVita. 2 yıl El Gato Negro
Preminyum müşterisi başka oluyor demek ki
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El Gato Negro 2 yıl DolceVita.
DolceVita.
Preminyum müşterisi başka oluyor demek ki


Eee, olsun o kadar değil mi ama?
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weba 2 yıl
Benzinli aracın tork bandı dizel araçtan çok daha geniş olduğu için 250nm tork benzinli araçta çok çok iyi bir değer.
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Closer 2 yıl
Arabaya bakarken gözlerim şaşı oluyo arabayı algılayamıyorum resmen. Bu kadar mı rezil bir far tasarımı olur yahu.
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DolceVita. 2 yıl aycibin
"En modern aşırı besleme motorlar" şeklinde başlayıp alttaki örnekleri vermeniz çelişki olmuş resmen.
O listedeki en modern motor kaç sene önce çıktı piyasaya?
Olay 250 Nm tork değil zaten. Onu biliyoruz DSG yüzünden 250'de takılı kaldı VW, benzini de aynı dizeli de aynı. Asıl merak edilen şey, bu motorun nesi değişti?
Kasa değişimlerinde bile hafif makyajla gelen VAG modellerine alıştık da motorun değişme sebebi nedir?
2 Yanıt Yanıtla
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aycibin 2 yıl DolceVita.
Orijinalden alıntı: DolceVita.
"En modern aşırı besleme motorlar" şeklinde başlayıp alttaki örnekleri vermeniz çelişki olmuş resmen.
O listedeki en modern motor kaç sene önce çıktı piyasaya?
Olay 250 Nm tork değil zaten. Onu biliyoruz DSG yüzünden 250'de takılı kaldı VW, benzini de aynı dizeli de aynı. Asıl merak edilen şey, bu motorun nesi değişti?
Kasa değişimlerinde bile hafif makyajla gelen VAG modellerine alıştık da motorun değişme sebebi nedir?

3-5 senelik bugün piyasadaki en performanslı ve verimli 1.4-1.6 motorları sıraladım.bir çelişki yok.üstteki yazıda 250NM yetersiz zannedilmiş,o yanlış algıyı düzelttim.250NM tork benzinlide çok iyi bir değer ve son derece spor bir performans da sunabiliyor.benzin dizel gibi hantal değildir.gaza tepkisi hızlıdır,redline'a kadar ivmesi kesilmez.mesela bendeki 240NM torklu cooperS'le 400NM'lik 320d'leri havada karada solluyorum.baştaki yazıda kişi rakamlara takılmış ben de o yanlış algıyı düzelttim.vw açısından değerlendirmiyordum.belki yeni motorda emisyon ve tüketimi azaltarak aynı gücü korumuşlardır.
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El Gato Negro 2 yıl DolceVita.
DolceVita.
"En modern aşırı besleme motorlar" şeklinde başlayıp alttaki örnekleri vermeniz çelişki olmuş resmen.
O listedeki en modern motor kaç sene önce çıktı piyasaya?
Olay 250 Nm tork değil zaten. Onu biliyoruz DSG yüzünden 250'de takılı kaldı VW, benzini de aynı dizeli de aynı. Asıl merak edilen şey, bu motorun nesi değişti?
Kasa değişimlerinde bile hafif makyajla gelen VAG modellerine alıştık da motorun değişme sebebi nedir?

Bence iş Sadece dsg değil. Yeni a4 150 hp 250 tork ama kullanılan şanzıman dq 380 yani 380 nm tork sınırı var.
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kadirirdem 2 yıl
Ön farın olduğu kısım çok çirkin olmuş , keşke birleşik olsaymış , genel olarak'da beğenmedim.
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