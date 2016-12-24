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Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü

Geçtiğimiz ay Golf ailesinin makyajlanan üyelerini tanıtan Volkswagen, son olarak serinin performans modeli Golf R'ın makyajlı versiyonunu lanse etti. Araç yeni haliyle çok daha agresif duruyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,5b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız Kasım ayında haberini de yaptığımız üzere Volkswagen, 7. nesil Golf serisinin makyajlı versiyonunları lanse etti. O zaman serinin tepe modeli Golf R'ın makyajlı halini duyurmayan firma, 2017 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde o modelin de resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Beklendiği gibi, geliştirilen hatchback biraz daha güçlü bir motor ve güncellenmiş bir dış görünüş ile geliyor.
Tasarım açısından R modeli de, Golf serisinin geri kalan kısmı ile aynı güncellemelerle geliyor. Ön tarafta, yeni LED gündüz farlarına kadar uzanan ve alt katında krom bir şerit bulunan, revize edilmiş radyatör ızgarası bulunurken, aşağıda ise, ortada daha büyük bir açıklık ve siyah renkli çerçevelere sahip revizyonlu yan havalandırma ile yeniden tasarlanmış bir tampon var. Araçtaki LED aydınlatmalar da makyajla tamamen yeniden tasarlanırken yeni farlar bütün versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Yeni tamponla birlikte yeni Golf R'ın şu anki versiyona göre daha hırçın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
İç kısımda tasarım anlamında hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmazken, makyajlı Golf'e gelen teknolojiler aynen bu modelde de kendine yer bulmuş. El hareketiyle kontrollü yeni dokunmatik ekran, 12.3 inç boyutlu ekrana sahip yeni gösterge paneli ve mobil cihazlar için Medya Kontrol Uygulaması gibi teknolojiler yeni Golf R ile sunulanlardan bazıları.
Makyajla birlikte kaputun altı da gelişme gösterirken, 2.0-litre 4 silindirli turbo benzinli motor öncekine göre 10 beygir daha güçlenerek 310 beygir güce ulaşmış. Yeni Golf R bu gelişmeyle birlikte 0-100 km/h hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlarken, son sürat olarak ise 250 km/h hıza ulaşabiliyor.
Avrupa pazarında manuel şanzımanlı hatchback modelinin €40.675 fiyat etiketiyle, DSG şanzımanlı Variant wagon versiyonunun ise €44.800'den satılacağı belirtiliyor.

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idris 2 yıl en beğenilen
Makyajlanmış. Çok değişmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Trident682 2 yıl
1.0 polo parasına avrupada golf r

Omo onlor orotoyor ondon ucoz.
2 Yanıt Yanıtla +30
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infom@n 2 yıl
Eşeğe altın semer vurmuşlar yine aiiiii demiş
1 Yanıt Yanıtla +12
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bagaj logodan açılmalı
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garmen 2 yıl
Yazık ya gercekten 40.000 euro nerde biz nerdeyiz!
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toshibam 2 yıl
fiyat-performans olarak daha iyisi yok, neyin dalgasi geciliyor burada anlamadim...
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verag 2 yıl
Daha keskin ve daha sert bakmalıydı
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turkeril 2 yıl
Vw her aracı ilk çıkarırken 10-15 beygir düşük çıkarıyor ki makyajda artıracak marj olsun.

Makyajlı tampon güzel bu arada. Jetta'nın makyajı gibi hepten düz çizgilere kaçmamışlar azcık açı vermişler
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V4LKyR 2 yıl
Muhteşem bir değişim, ben tanıyamadım... Şu paraya şu aracı alan adama üzülürüm, BMW M3 varken.
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aycibin 2 yıl
sadece 10bg ve makyaj mı?clubsport yürüyen aksamı koysalar bari.beygir 300 olsa nolur 310 olsa nolur.piyasada gezen golf R'ların hepsi 350bg civarı zaten

bu arada her nesil golf'te 1.4TSI'lardan 10bg çalıp 2.0TSI'lara 10bg ekleniyor.hem 10bg çalıyor ama 125bg'le fiyat farkı da açılıyor.bunu bana biri açıklasa sevinicem :)
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zotacing 2 yıl
VAG grubun yeni kasa ve makyajlarda en büyük özellik olarak tanıttığı açıklama hep aynı, kopyala/yapıştır;
Ön tarafta, yeni LED gündüz farlarına kadar uzanan ve alt katında krom bir şerit bulunan, revize edilmiş radyatör ızgarası bulunurken, aşağıda ise, ortada daha büyük bir açıklık ve siyah renkli çerçevelere sahip revizyonlu yan havalandırma ile yeniden tasarlanmış bir tampon var. Araçtaki LED aydınlatmalar da makyajla tamamen yeniden tasarlanırken yeni farlar bütün versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Yeni tamponla birlikte yeni Golf R'ın şu anki versiyona göre daha hırçın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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mjslash 2 yıl
Makyajlanan kasa yine fiyat konusunda evlere ateş düşürücek
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Jeopol 2 yıl
isterse 500 beygir koysunlar vw oldugu gercegi degismeyecek.

subaru wrx sti ve mitsubishi evo'nun cakmasi olarak devam edecek.
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