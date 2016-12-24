Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü

Geride bıraktığımız Kasım ayında haberini de yaptığımız üzere Volkswagen, 7. nesil Golf serisinin makyajlı versiyonunları lanse etti. O zaman serinin tepe modeli Golf R'ın makyajlı halini duyurmayan firma, 2017 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde o modelin de resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Beklendiği gibi, geliştirilen hatchback biraz daha güçlü bir motor ve güncellenmiş bir dış görünüş ile geliyor.

Tasarım açısından R modeli de, Golf serisinin geri kalan kısmı ile aynı güncellemelerle geliyor. Ön tarafta, yeni LED gündüz farlarına kadar uzanan ve alt katında krom bir şerit bulunan, revize edilmiş radyatör ızgarası bulunurken, aşağıda ise, ortada daha büyük bir açıklık ve siyah renkli çerçevelere sahip revizyonlu yan havalandırma ile yeniden tasarlanmış bir tampon var. Araçtaki LED aydınlatmalar da makyajla tamamen yeniden tasarlanırken yeni farlar bütün versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Yeni tamponla birlikte yeni Golf R'ın şu anki versiyona göre daha hırçın durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İç kısımda tasarım anlamında hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmazken, makyajlı Golf'e gelen teknolojiler aynen bu modelde de kendine yer bulmuş. El hareketiyle kontrollü yeni dokunmatik ekran, 12.3 inç boyutlu ekrana sahip yeni gösterge paneli ve mobil cihazlar için Medya Kontrol Uygulaması gibi teknolojiler yeni Golf R ile sunulanlardan bazıları.

Makyajla birlikte kaputun altı da gelişme gösterirken, 2.0-litre 4 silindirli turbo benzinli motor öncekine göre 10 beygir daha güçlenerek 310 beygir güce ulaşmış. Yeni Golf R bu gelişmeyle birlikte 0-100 km/h hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlarken, son sürat olarak ise 250 km/h hıza ulaşabiliyor.

Avrupa pazarında manuel şanzımanlı hatchback modelinin €40.675 fiyat etiketiyle, DSG şanzımanlı Variant wagon versiyonunun ise €44.800'den satılacağı belirtiliyor.