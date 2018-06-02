Mali G76 ile konsol kalitesinde grafikler geliyor!!!

ARM’ın her Mali grafik birimi tanıtımında kullandığı sloganları bu yıl da duyuyoruz. Yeni geliştirilen Mali-G76 grafik birimi yine konsol kalitesinde grafikler sunmaya geliyor.

ARM Cortex-A76 çekirdeği ile eşlenecek olan Mali-G76 muhtemelen bu nedenle aradaki numaralandırmaları atladı ve 72 numaradan 76 numaraya atladı. Önceki nesle göre çekirdek sayısı düşüyor ancak işlem birimleri büyük gelişme gösteriyor.

Mali-G76 özellikleri

Mali-G76 grafik birimi yine Bifrost mimarisini temel alıyor ancak mimari üzerinde önemli iyileştirmeler yapılmış. Yeni birim G72 birimine göre yüzde 30 daha iyi performans sunuyor ve yüzde 30 daha iyi enerji tasarrufu yapıyor. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde 2.7 kat performans artışı sağlıyor. Elbette bu yine 7nm sürecinde elde edilen değerler.

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Diğer taraftan çekirdek sayısı azaltılmış. Mali-G72 modeli 32 çekirdeğe kadar ölçeklenirken Mali-G76 modeli 20 çekirdeğe kadar ölçekleniyor. Bununla birlikte iş hattı yüzde 40 artarak 480 olurken, motor başına iş hattı ise 2 kat artarak 8’e yükseliyor. Böylece en yüksek performans değerlerinde yüzde 25 artış elde edilirken enerji verimliliğine de ciddi katkı yapılıyor.

Tam Boyutta Gör

Geometri hatlarına iyileştirme yaparak oyun performansını da arttıran Mali-G76, 12 çekirdekli senaryoda 61 fps seviyesine çıkıyor ve watt başına 17 fps elde ediyor. Bu rakam önceki nesilden ve Adreno 630 grafik biriminden daha yüksek.

Bununla birlikte Mali grafik biriminin onlarca çekirdek problemi halen çözülemedi. Adreno ve Apple gibi rakipler 2 veya 3 çekirdekle en iyi sonuçları alırken Mali birimi 10 çekirdekten aşağı düşemiyor.