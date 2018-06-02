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Mali G76 ile konsol kalitesinde grafikler geliyor!!!

Mali G76 grafik birimi ile birlikte çekirdek ölçeklendirmesinde azalma görüyoruz. Bununla birlikte işlem hatları arttırılarak genel performans ve enerji verimliliği yükseltilmiş.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM’ın her Mali grafik birimi tanıtımında kullandığı sloganları bu yıl da duyuyoruz. Yeni geliştirilen Mali-G76 grafik birimi yine konsol kalitesinde grafikler sunmaya geliyor.

ARM Cortex-A76 çekirdeği ile eşlenecek olan Mali-G76 muhtemelen bu nedenle aradaki numaralandırmaları atladı ve 72 numaradan 76 numaraya atladı. Önceki nesle göre çekirdek sayısı düşüyor ancak işlem birimleri büyük gelişme gösteriyor.

 

Mali G76 ile konsol kalitesinde grafikler geliyor!!!

Mali-G76 özellikleri

Mali-G76 grafik birimi yine Bifrost mimarisini temel alıyor ancak mimari üzerinde önemli iyileştirmeler yapılmış. Yeni birim G72 birimine göre yüzde 30 daha iyi performans sunuyor ve yüzde 30 daha iyi enerji tasarrufu yapıyor. Ayrıca yapay zeka işlemlerinde 2.7 kat performans artışı sağlıyor. Elbette bu yine 7nm sürecinde elde edilen değerler.

Ayrıca Bkz. "ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor"

Diğer taraftan çekirdek sayısı azaltılmış. Mali-G72 modeli 32 çekirdeğe kadar ölçeklenirken Mali-G76 modeli 20 çekirdeğe kadar ölçekleniyor. Bununla birlikte iş hattı yüzde 40 artarak 480 olurken, motor başına iş hattı ise 2 kat artarak 8’e yükseliyor. Böylece en yüksek performans değerlerinde yüzde 25 artış elde edilirken enerji verimliliğine de ciddi katkı yapılıyor.

 

Mali G76 ile konsol kalitesinde grafikler geliyor!!!
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Geometri hatlarına iyileştirme yaparak oyun performansını da arttıran Mali-G76, 12 çekirdekli senaryoda 61 fps seviyesine çıkıyor ve watt başına 17 fps elde ediyor. Bu rakam önceki nesilden ve Adreno 630 grafik biriminden daha yüksek.

Bununla birlikte Mali grafik biriminin onlarca çekirdek problemi halen çözülemedi. Adreno ve Apple gibi rakipler 2 veya 3 çekirdekle en iyi sonuçları alırken Mali birimi 10 çekirdekten aşağı düşemiyor.

 

https://www.anandtech.com/show/12834/arm-announces-the-mali-g76-scaling-up-bifrost Yorum Yaz
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KalemKolik 12 ay en beğenilen
Ps3 kalitesinde olacaksa ne ala. 2010dan beri konsol seviyesinde mobile gpu olacak diyorlar. Hep aynı yalan. Konsol seviyesinde dediklerinde ps4 seviyesinde grafik anlayan varsa bir zahmet bu işlerden uzak dursun.
Ps3 kalitesinde olacaksa ne ala. 2010dan beri konsol seviyesinde mobile gpu olacak diyorlar. Hep aynı yalan. Konsol seviyesinde dediklerinde ps4 seviyesinde gr...
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tugares 12 ay
Yıllardır konsol seviyesinde... Atari de konsol, PS1 de konsol :D
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anadolu87 12 ay
Her seferinde aynı iddia , ama millet hala subway surfers oynuyor 5 yıldır
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DH Misafiri 11 ay
En pahalı PC'lerde bile God of War, Horizon Zero Dawn, RDR 2 kalitesi yok... Boş benchmark piksel kasıyorlar
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tugares 12 ay
Yıllardır konsol seviyesinde... Atari de konsol, PS1 de konsol :D
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olağan_şüpheli 12 ay
yerli konsol kalitesinde grafiklerimiz göklerde gibi oldu bu haberlerde artık
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NeroWin 12 ay
Snapdragon S4pro'da aynı şekilde konsol seviyesinde Grafik diye çıkış yapmıştı ancak sadece var olan oyunların daha akıcı olmasında fayda sağladı. Belki yine bir ilerleme kat edilecektir ancak şuan ki konsol seviyesi için en az 5-6 sene var.
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TearsForFears 12 ay
Yıllardır duyarız konsol seviyesi falan diye. Konsol seviyesinde güçlü gpu olsa bile konsol seviyesinde oyun çıkmadıktan sonra ne anlamı var. Gpu gücünü göstermek amacıyla ağızlarda sakız olmuş bir laftır konsol kalitesinde.
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Sharparrow 12 ay
Önceki nesle göre performansı%25 artınca mı oluyormuş konsol kalitesi? Sanki bu performans artışını biraz fazlaca abartmışar.. duyanda %250 performans artışı oldu sanır..
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PaTRaiN1 12 ay
O seviye de oyun yok ki. Hepsi 2005 yılı seviyesinde oyunların.
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Boragungoren 12 ay
İlk konsol seviyesi grafikleri ios tarafında göreceğimize %100 eminim yazılım donanım konusunda en rafine şuan ki oyunlarda bile harika grafikler var android çok özgür kullanıyorum vs ama çok ekmek yemesi lazım rafine olabilmesi için
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classf2re 12 ay
Daha önce Snapdragon 800 serisinde gelmemiş miydi? Yoksa hala yolda mı? 😑
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anadolu87 12 ay
Her seferinde aynı iddia , ama millet hala subway surfers oynuyor 5 yıldır
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