Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu

İki yıldır Radeon R serisi ile SSD pazarında kendisine pay aramaya çalışan AMD, maliyete odaklandığı TLC NAND tabanlı yeni Radeon R3 SSD serisini satışa sunuyor.
3 yıl
6b
1
11
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu

Son dönemde, maliyeti düşük TLC NAND modüllerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Intel, Toshiba, SanDisk gibi devlerin ardından, AMD de uygun fiyatlı yeni SSD serisinde TLC NAND bellekler kullanmaya karar vermiş.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

AMD, kontrolcü olarak Silicon Motion SM2256KX modelini tercih etmiş. Samsung 840 EVO serisinde de kullanılan kontrolcü, performans ve dayanıklılık anlamında oldukça başarılı kabul ediliyor. Böylece seride okuma hızları 520MB/s seviyesine, yazma hızları da 470MB/s seviyelerine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi"

2.5 inç boyutunda ve 7mm kalınlığında olan yeni seride, 120GB-240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleri yer alacak. Seride SATA 3 arayüzü kullanılıyor. Fiyat bakımından da tüketicilerin dikkatini çekeceğini söylemek mümkün. Seride 120GB kapasite için 41$, 240GB kapasite için 70$, 480GB kapasite için 137$ fiyat etiketi belirlenmiş. Henüz 960GB kapasite satışa değil. 

 

http://wccftech.com/amd-radeon-r3-ssd-series-ssds-announced-great-pricing-featured/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 yıl
Valla, işin açıkçası:
120 GB Kingston UV300 modelini 34 Dolara,
120 GB 3 Yıl Garantili 550 ye 530 hızlarındaki Hi-Level SSD yi 36 Dolara,
120 GB Kingston HyperX Fury SSD yi 41 Dolara,
120 GB Samsung 750 EVO yu 44 Dolara,
240 GB Kingston UV300 modelini 55 Dolara,
240 GB Corsair Force LE modelini 62 Dolara,
alabiliyorken, AMD o fiyatları alsın da bir tarafına çalsın.
Maliyet odaklıymış. Maliyetini külahıma anlatsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 3 yıl
Cikis fiyatlari en az 10$ daha asagi olmaliydi.Hali bazirda amazondan cok daha performansli pny alinabiliyor.Hatta 70$a trden n11 kuponlariyla rahatlikla 850 evo alinabiliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 yıl
Hem Samsung 840 EVO hemde 850 EVO SSD kullanıyorum hiç sorun çıkarmadılar maşallah. SSD sayesinde bilgisayar kullanırken zevk alıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
SSD ile sanırsınız paso tek parça dosya kopyalıyorsunuz. Bu hızlar bişi ifade etmez. SSD'nin hızını 4K hızları ve IOPS değerleri belirler, Windows açılış hızınızı, program ve oyunların yükleme hızlarını belirleyen bu değerlerdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Fiyatlarda biraz daha ayarlama gerekli. Maliyet odaklı diyorsan böyle olmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 3 yıl
hacı.basat
AMDyi tanıyamıyoruz artık, maliyet odaklı iddiasıyla çıkıpta bu fiyatı basmışsa gerçekten, bu AMD bizim eski AMDmiz değil demekki.Anakart işlemci yongada ara verdi, bilgisayar piyasası battı, geldi gelecek denen yeni APUlarda en azından aynı hatayı yapmasa da masaüstü tekrar hortlasa, yoksa her şey bitik, intel kaldıramadı bu yükü.

Bu dediğiniz işlemci piyasası içinse eyvallah ama AMD şu anda ekran kartı piyasasında çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl berkayjan
berkayjan

hacı.basat

AMDyi tanıyamıyoruz artık, maliyet odaklı iddiasıyla çıkıpta bu fiyatı basmışsa gerçekten, bu AMD bizim eski AMDmiz değil demekki.Anakart işlemci yongada ara verdi, bilgisayar piyasası battı, geldi gelecek denen yeni APUlarda en azından aynı hatayı yapmasa da masaüstü tekrar hortlasa, yoksa her şey bitik, intel kaldıramadı bu yükü.


Bu dediğiniz işlemci piyasası içinse eyvallah ama AMD şu anda ekran kartı piyasasında çok iyi.

Amd hiç bişeyde iyi diğil ekran kartı diyosun da yüksek seviye kartlarda iyi sadece fiyat performan olarak. Alt seviye kartları leş yüksek seviyede zaten 1000 lira ekran kartına veren 100 daha verir Nvidia alır. İşlemci desen zaten 3-4 yıldır zen mimarisi diyerek milleti sallıyor bi çıkaramdı gitti sözde 2015 deydi 2016 başı oldu şimdide 2016 son diyolar bi haberdede 2017 başı diye geçiyor. Gerisini sen düşün.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 3 yıl
AMD'yi tanıyamıyoruz artık, maliyet odaklı iddiasıyla çıkıpta bu fiyatı basmışsa gerçekten, bu AMD bizim eski AMD'miz değil demekki.Anakart işlemci yongada ara verdi, bilgisayar piyasası battı, geldi gelecek denen yeni APU'larda en azından aynı hatayı yapmasa da masaüstü tekrar hortlasa, yoksa her şey bitik, intel kaldıramadı bu yükü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 3 yıl
Fiyatlar ilk çıkış için fena değil ancak piyasada bulunan SSD'lerle kıyaslayınca biraz daha düşmeleri lazım. 40$'a PNY CS1311 120GB, 60$'a 240GB modeli alınabiliyor. Hem de daha yüksek IOPS değerleri sunuyor. Yine Samsung 850 EVO modelleri aynı fiyatlara indirim dönemlerinde bulunabiliyor. Yine de rekabet iyidir, 240$'lıklar bi 5-10$, üst modeller de kapasite ile doğru orantılı olarak aynı oranda düşerse depolama için bile SSD'ye geçiş başlar. 480GB modeller 90$ civarına kadar düşmeye başladı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl Firaristt
Firaristt

Fiyatlar ilk çıkış için fena değil ancak piyasada bulunan SSD'lerle kıyaslayınca biraz daha düşmeleri lazım. 40$'a PNY CS1311 120GB, 60$'a 240GB modeli alınabiliyor. Hem de daha yüksek IOPS değerleri sunuyor. Yine Samsung 850 EVO modelleri aynı fiyatlara indirim dönemlerinde bulunabiliyor. Yine de rekabet iyidir, 240$'lıklar bi 5-10$, üst modeller de kapasite ile doğru orantılı olarak aynı oranda düşerse depolama için bile SSD'ye geçiş başlar. 480GB modeller 90$ civarına kadar düşmeye başladı.

hocam nerede 480gb 90$ çok lazım bu ara böyle bişey bana :)

birde bu pny nin ssdleri nasıl, bir ara pny flashdisk almıştım 10 gün dolmadan bozulmuştu :(

@joven sandisk ultra 2 ise link var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 3 yıl
Fiyatlar uygun. Ancak TLC oluşu insanı rahatsız ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5954 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, amd radeon r3 ssd ve
4 etiket daha amd ssd HDD / SSD Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uncharted ilk olarak mobilde 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1000 etkinliğini canlı izleyin 3 yıl Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban 3 yıl Samsung Gear Fit 2 ve IconX kulaklıklar resmi sitede, ama yanlışlıkla... 3 yıl OnePlus 3, Super VOOC hızlı şarj teknolojisi kullanabilir 3 yıl Tesla, 2018'de yıllık 500 bin otomobil üretmeyi planlıyor 3 yıl Xiaomi CEO'su Mi Max'in teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl SpaceX iniş denemesi yapıyor (CANLI)(Falcon 9 iniş yaptı) 3 yıl Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti 3 yıl Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider 3 yıl Yeni nesil Macbook ilk izlenim videosu ön inceleme 3 yıl İnce metalik gövdeli Galaxy C5'in görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Einstein'ın teorisini kanıtlayan araştırmacılara tam 3 milyon dolar 3 yıl General Mobile GM 5 Plus kutudan çıkıyor 3 yıl Siri'nin yaratıcıları yeni bir sanal asistan geliştirdi 3 yıl Windows 10 hakkında ilgi çekici rakamlar 3 yıl Casper'dan parmak izi okuyuculu akıllı telefon: VIA E1 3 yıl YouTube, Unplugged isimli bir çevrimiçi TV hizmeti sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Periscope canlı yayın kayıtları artık sonsuza kadar saklanabilecek 3 yıl Samsung Gear VR, konumlama için önemli bir ayrıntıya ihtiyaç duyuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu Sonraki Leicester City şampiyon oldu, web siteleri yavaşladı 3 yıl SoundCloud, Spotify’a rakip oluyor 3 yıl 25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki 3 yıl Samsung Galaxy Tab 4 bu yıl da devam edecek 3 yıl Yenilenen Apple Music WWDC 2016'da tanıtılacak 3 yıl Google sürücüsüz araç testleri için Chrysler ile anlaştı 3 yıl Aktivite takip özellikli analog saat Garmin Vivomove tanıtıldı 3 yıl İstanbul trafiğinin sürücüleri çileden çıkaran noktaları 3 yıl 270 milyon email hesabının çalındığı ortaya çıktı 3 yıl Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 3 yıl Devasa otonom drone organ nakliyatında kullanılacak 3 yıl Opera versiyonları, reklam engelleyici özelliği kazandı 3 yıl Asus ZenFone Max inceleme videosu "Pili bitmeyen telefon" 3 yıl Windows 10 Redstone güncellemesiyle gelecek yeni Başlat menüsü eleştiriliyor 3 yıl Nvidia ve Samsung barıştı 3 yıl Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet 3 yıl Shuttle, yüksek kapasiteli depolama seçenekleri sunan mini bilgisayarını tanıttı 3 yıl Meizu MX6 kasası sızdırıldı 3 yıl iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi? 3 yıl 10 yaşındaki çocuk Instagram'ı hackleyerek 10 bin dolar kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim