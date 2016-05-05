Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu

Son dönemde, maliyeti düşük TLC NAND modüllerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Intel, Toshiba, SanDisk gibi devlerin ardından, AMD de uygun fiyatlı yeni SSD serisinde TLC NAND bellekler kullanmaya karar vermiş.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

AMD, kontrolcü olarak Silicon Motion SM2256KX modelini tercih etmiş. Samsung 840 EVO serisinde de kullanılan kontrolcü, performans ve dayanıklılık anlamında oldukça başarılı kabul ediliyor. Böylece seride okuma hızları 520MB/s seviyesine, yazma hızları da 470MB/s seviyelerine ulaşabiliyor.

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2.5 inç boyutunda ve 7mm kalınlığında olan yeni seride, 120GB-240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleri yer alacak. Seride SATA 3 arayüzü kullanılıyor. Fiyat bakımından da tüketicilerin dikkatini çekeceğini söylemek mümkün. Seride 120GB kapasite için 41$, 240GB kapasite için 70$, 480GB kapasite için 137$ fiyat etiketi belirlenmiş. Henüz 960GB kapasite satışa değil.