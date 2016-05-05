Maliyet odaklı AMD Radeon R3 SSD serisi duyuruldu

Son dönemde, maliyeti düşük TLC NAND modüllerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Intel, Toshiba, SanDisk gibi devlerin ardından, AMD de uygun fiyatlı yeni SSD serisinde TLC NAND bellekler kullanmaya karar vermiş.
Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.
AMD, kontrolcü olarak Silicon Motion SM2256KX modelini tercih etmiş. Samsung 840 EVO serisinde de kullanılan kontrolcü, performans ve dayanıklılık anlamında oldukça başarılı kabul ediliyor. Böylece seride okuma hızları 520MB/s seviyesine, yazma hızları da 470MB/s seviyelerine ulaşabiliyor.Ayrıca Bkz. "Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi"
2.5 inç boyutunda ve 7mm kalınlığında olan yeni seride, 120GB-240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleri yer alacak. Seride SATA 3 arayüzü kullanılıyor. Fiyat bakımından da tüketicilerin dikkatini çekeceğini söylemek mümkün. Seride 120GB kapasite için 41$, 240GB kapasite için 70$, 480GB kapasite için 137$ fiyat etiketi belirlenmiş. Henüz 960GB kapasite satışa değil.
http://wccftech.com/amd-radeon-r3-ssd-series-ssds-announced-great-pricing-featured/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
120 GB Kingston UV300 modelini 34 Dolara,
120 GB 3 Yıl Garantili 550 ye 530 hızlarındaki Hi-Level SSD yi 36 Dolara,
120 GB Kingston HyperX Fury SSD yi 41 Dolara,
120 GB Samsung 750 EVO yu 44 Dolara,
240 GB Kingston UV300 modelini 55 Dolara,
240 GB Corsair Force LE modelini 62 Dolara,
alabiliyorken, AMD o fiyatları alsın da bir tarafına çalsın.
Maliyet odaklıymış. Maliyetini külahıma anlatsın...
Bu dediğiniz işlemci piyasası içinse eyvallah ama AMD şu anda ekran kartı piyasasında çok iyi.
Amd hiç bişeyde iyi diğil ekran kartı diyosun da yüksek seviye kartlarda iyi sadece fiyat performan olarak. Alt seviye kartları leş yüksek seviyede zaten 1000 lira ekran kartına veren 100 daha verir Nvidia alır. İşlemci desen zaten 3-4 yıldır zen mimarisi diyerek milleti sallıyor bi çıkaramdı gitti sözde 2015 deydi 2016 başı oldu şimdide 2016 son diyolar bi haberdede 2017 başı diye geçiyor. Gerisini sen düşün.
hocam nerede 480gb 90$ çok lazım bu ara böyle bişey bana :)
birde bu pny nin ssdleri nasıl, bir ara pny flashdisk almıştım 10 gün dolmadan bozulmuştu :(
@joven sandisk ultra 2 ise link var mı?