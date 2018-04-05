Mark Zuckerberg, kişisel güvenlik önerilerinde bulundu

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Facebook'taki veri ihlali skandalıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamak için bir soru-cevap etkinliği düzenleyen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg; şirketin yeni güvenlik politikalarını açıkladı. Facebook'un veri ihlalinden 87 milyon kişinin etkilenmiş olabileceği yönündeki bildiriyi yayınlamasından sadece birkaç saat sonra gazetecilerin karşısına çıkan Zuckerberg, ayrıca kendi kişisel güvenliği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.





Düzeltmek birkaç yıl sürebilir

Daha önceki açıklamalarında olduğu gibi yine verilerin korunması için büyük bir sorumluluğa sahip olduğunun altını çizen Mark Zuckerberg, buna karşılık veri ihlali skandalının yarattığı sorunların tamamen düzeltilmesinin birkaç yılı bulabileceğini belirtti. Şirketin daha önce paylaştığı, uygulama geliştiricilerine sunulan veri erişimini kısıtlamak için alınan önlemlere atıfta bulunan Zuckerberg, 9 Nisan Pazartesi gününden itibaren kullanıcıların hangi uygulamalarla veri paylaşmak isteyip istemediğini seçebileceklerini de ekledi.





Etkinlik esnasında gazetecilerden biri Zuckerberg'e kritik bir soru sordu: Cambridge Analtyica şirketi tarafından hazırlanan ve veri ihlalinin odağında olan ''ThisIsYourDigitalLife'' uygulaması gibi bir uygulamayı kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine Zuckerberg, ''Kesinlikle çok fazla uygulama kullanıyorum. Bilgisayardan iyi anlayan bir internet kullanıcısıyım.'' ifadesini kullandı. Zuckerberg verdiği bu kaçamak cevabın ardından kişisel olarak ne gibi güvenlik önlemlerinden faydalandığını da ekledi.





Çevrimiçi güvenlik önlemleri

33 yaşındaki CEO; insanları, çevrimiçi güvenliklerini sağlamak için çevrimiçi hizmetleri kullanmayı bırakmak yerine etkili güvenlik önlemlerini sağlamaya davet ediyor. İnternet kullanıcılarının iki faktörlü kimlik doğrulama(2FA) gibi güvenlik mekanizmalarından faydalanabileceklerini belirten Zuckerberg ayrıca sosyal mühendislik hacklerine karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kişisel olarak herhangi bir reklam engelleyici ya da VPN servisi kullanıp kullanmadığıyla ilgili soruyu yanıtsız bırakan Zuckerberg'ün, etkinlik de açıklamasa da, laptop kamerasını bantladığı da biliniyor.

https://www.theverge.com/tldr/2018/4/4/17200574/facebook-ceo-mark-zuckerberg-power-user-of-the-internet-statement