Marketteki meyve ve sebzelerin üretim yeri, hal fiyatı ve diğer bilgileri bu uygulamada

Türkiye’de satışı yapılan sebze ve meyvelere ilişkin güncel veritabanı oluşturulması ve elektronik ortamda takip edilebilmesi için hayata geçirilen Hal Kayıt Sisteminin mobil uygulaması yayınlandı.

“HKS Mobil” App Store ve Google Play Store uygulama marketlerinde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kullanıcılar, uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir.

Uygulama ile kullanıcılar perakende satış mağazalarındaki kare kodlu ürünü taratacak ve bilgilere ulaşacak. Sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim yeri, üretim bölgesi ve üretim yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) görebilecek. Ayrıca kullanıcılar ürünün daha önceki fiyatlarını da görerek fiyat değişimi hakkında çıkarımda bulunabilecek.

Uygulama ile ilgili yorumlarını aktaran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.

HKS Mobil uygulaması, şimdilik sadece marketlerde kare kodu bulunan meyve ve sebzelerin bilgilerini gösteriyor. Benzer sistemin pazarlara da kurulması faydalı olur.

HKS Mobil indir: App Store || Google Play Store