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Marketteki meyve ve sebzelerin üretim yeri, hal fiyatı ve diğer bilgileri bu uygulamada

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından HKS Mobil uygulaması yayınlandı. Hal Kayıt Sistemindeki bilgileri gösteren uygulama ile kullanıcılar, marketteki meyve ve sebzelerin üretim bilgilerine ulaşacak.
11 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Marketteki meyve ve sebzelerin üretim yeri, hal fiyatı ve diğer bilgileri bu uygulamada

Türkiye’de satışı yapılan sebze ve meyvelere ilişkin güncel veritabanı oluşturulması ve elektronik ortamda takip edilebilmesi için hayata geçirilen Hal Kayıt Sisteminin mobil uygulaması yayınlandı.

HKS Mobil” App Store ve Google Play Store uygulama marketlerinde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kullanıcılar, uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir.

Uygulama ile kullanıcılar perakende satış mağazalarındaki kare kodlu ürünü taratacak ve bilgilere ulaşacak. Sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim yeri, üretim bölgesi ve üretim yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) görebilecek. Ayrıca kullanıcılar ürünün daha önceki fiyatlarını da görerek fiyat değişimi hakkında çıkarımda bulunabilecek.


Uygulama ile ilgili yorumlarını aktaran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.

HKS Mobil uygulaması, şimdilik sadece marketlerde kare kodu bulunan meyve ve sebzelerin bilgilerini gösteriyor. Benzer sistemin pazarlara da kurulması faydalı olur.

HKS Mobil indir: App Store || Google Play Store



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EbuMuaz 11 ay en beğenilen
Bomboş, hiç bir gerçekliği olmayan bir iş. İstedikleri şey; istatistik tutmak. İstatistik gerçek verilere dayandığında sağlıklı sonuç verir. Sebze Meyve Hali'nde çalışıyor ve yukarıda anlatılan sistemi kullanıyorum. Bu işlerin içinde olanlar asla gerçek bilgilerle hareket etmez. Herkes kazanacağı paraya bakar.
Bomboş, hiç bir gerçekliği olmayan bir iş. İstedikleri şey; istatistik tutmak. İstatistik gerçek verilere dayandığında sağlıklı sonuç verir. Sebze Meyve Hali'nd...
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civelekferhat 11 ay EbuMuaz
Aynen öyle hepsi yalan dolan fasafiso..
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EbuMuaz 11 ay en beğenilen
Bomboş, hiç bir gerçekliği olmayan bir iş. İstedikleri şey; istatistik tutmak. İstatistik gerçek verilere dayandığında sağlıklı sonuç verir. Sebze Meyve Hali'nde çalışıyor ve yukarıda anlatılan sistemi kullanıyorum. Bu işlerin içinde olanlar asla gerçek bilgilerle hareket etmez. Herkes kazanacağı paraya bakar.
2 Yanıt Yanıtla +10
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Kulak Misafiri 11 ay EbuMuaz
Nasıl yani anlatsana biraz. Mesela benim aklıma şu geldi, bu barkodları kendileri üretip istediği yeri gösterme imkanı var mı?
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