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"Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti

Kızıl Gezegen'e koloni götüreceğiz diyerek insanları aldatan Mars One şirketi, resmen iflas etti. Şirket, Mars'ta televizyon programı çekerek projeye bütçe sağlayacaklarını söylüyordu.
3 ay
15,5b
1
41
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hollandalı girişimci Bas Lansdorp tarafından 2012 yılında start verilen Mars One projesi büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Kızıl Gezegen'e ilk koloniyi taşıyacaklarını söylerek tüm dünyayı kandırmaya çalışan şirket sonunda resmen iflas etti. Mars One projesi, bilimsel ve maddi anlamda gerçekçi bir tabana oturtulmamış olmasından dolayı araştırmacılar tarafından yıllardır eleştiriliyordu.

İflas haberi bir Reddit kullanıcısı tarafından dün ortaya çıkarıldı. İsviçre hükümetine gönderilen bir belgede Basel mahkemesinin 15 Ocak'ta şirketin iflasını ilan ettiği belirtilmiş. Kullanılan ifadelere göre şirketin hesaplarında en son yalnızca 25 bin dolar gibi bir para kalmış. Mars One şirketinin piyasa değeri kısa bir süre öncesine kadar 100 milyon dolar olarak gösteriliyordu.

Mars One projesi 2012 yılında duyurulduğunda tüm dünyada büyük bir ses getirmişti. Şirketin kurucusu Bas Lansdorp, Mars'a gitmek isteyen insanlardan videoyla başvuru yapmalarını ve şirkete maddi anlamda destek olmalarını istemişti. Daha sonra 2013 yılında yapılan açıklamalarda ise tam 80 bin kişinin "dünyayı değiştirmek için" Mars One projesine başvuru yaptığı açıklanmıştı.
 
Ancak tarihler 2015'i gösterdiğinde Mars One'ın cüretkar bir misyon değil de daha çok bir dolandırıcılık projesi olduğu ortaya çıkmaya başladı. Mars One üyelerinden birisi şirketin yaptığı hileleri ortaya çıkararak proje için başvuru yapanların sayısının toplamda sadece 2713 kişi olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin yaptığı seçmelerin de tamamen bir yalandan ibaret olduğunu ve en yetenekli insanlar yerine en çok parayı ödeyenlerin 100 finalist olarak açıklandığını belirti. Son olarak Mars One'ın Kızıl Gezegen'e gitmek için herhangi bir plana veya bütçeye sahip olmadığı da söylendi.

2015 yılında yaşanan bu olaylardan sonra yaklaşık üç buçuk yıldır şirketin tamamıyla sessizliğe gömüldüğünü görmüştük. Yani bugün ortaya çıkan iflas haberi aslında projeyi takip edenler için pek de sürpriz olmadı. Mars One, başladığı ilk günden bu yana zaten büyük bir saçmalıktan ibaretti.

Tabi Mars One böylece ilginç bir dolandırıcılık hikayesi olarak tarihe karıştı. Ancak uzay araştırmalarına olan ilginin artmasıyla birlikte gelecekte yine bu tarz projelerle karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Mars'a koloni götürmek on milyarlarca dolarlık bir bütçe ve müthiş bir mühendislik ekibi gerektiriyor. Bu tarz grupların her ikisine de sahip olmadığını unutmamak da fayda var. 

https://www.engadget.com/2019/02/11/mars-one-is-dead/ Yorum Yaz
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Omisis046 3 ay en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +122
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sml_akyz 3 ay
adamlar Mars’a gidiyoruz diye dolandırıcılık yapar, bizimkiler de sanal hayvancılık yapıyoruz diyerek dolandırıcılık yapar. Vizyon farkı bu olsa gerek.
3 Yanıt Yanıtla +43
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stalker(1979) 3 ay
Bu işin arkasında bizim tosun olmasın :)
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muammer816 3 ay
haberi görür görmez bizim tosun aklıma geldi :D insanlar her yerde kandırılmaya müsait,çok enteresan.
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Rolnes 3 ay
Jet Fadıl: Görevimiz Mars
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System Lord 3 ay
ben buna adımı yazdırmıştım ara sıra da olsa mail atıp bilgi verirlerdi son zamanlarda kesilmişti maillerdi. merak etmiştim hiç arayıp sormuyorlardı .. bumuydu yani hazin son :( bütün hayallerim suya düştü :(
umarım ASGARDİA iflas etmez . tek umudum asgardia kaldı artıkk
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fox-03-34 3 ay
Dünyayi kurtaracağız deseler kim para yatırırdı....
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smart1978 3 ay
Duz Dunyacilar bu tur islere daha yatkin olsa gerek :)
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Mete Can Karahasan 3 ay
Hatırlıyorum yıllar önce uzaya asansör kuracağım diyen bir Türk de çıkmıştı, Tokyo Üniversitesi rektörü 130 yıllık ömrümüzde böyle şeyle karşılaşmamıştık demişti. Adamın yerine utandım.

Haberin anlatımının olaya dair sorumluluğunu kavratmaktan ziyade marifetmiş gibi özendirici olabileceğinden çekiniyorum.
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[Kaynak]
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Askaparta 3 ay
Mars’tan çok ekmek çıkar daha.
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DH Misafiri 3 ay
Peki bilet parasını geri alabilecek miyim?
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DH Misafiri 3 ay
zaten durum buydu. gunumuzde ki bilgi birikimiyle ve ilgili teknolojiyle boyle birsey fiilen mumkun degil. daha marsa ulasmadan bircok kisi yolda telef olur, en iyi durumda seyahat 6 ay surer. bu sadece seyahat. oraya yerlesim basli basina ayri bir is. Onden, o isin makul zamanda yapilabilmesi icin star wars filmlerinde ki gibi devasa uzay araclari gerekir. gerisini soylemiyorum... 80 bin enayi olabilecegini pek sanmiyorum acikcasi. anca gerekli teknolojik arastirmalari yapabilmek icin fon saglagan zenginler olabilir. yani "aha da bu bilet parasi" diye para veren kimsenin oldugunu zannetmiyorum.
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DH Misafiri 3 ay
Bizim sanal hayvancı tosun daha iyi dolandırmıştı.
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