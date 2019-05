"Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti

gerçekçi bir tabana oturtulmamış olmasından dolayı araştırmacılar tarafından yıllardır eleştiriliyordu.



İflas haberi



Mars One projesi 2012 yılında duyurulduğunda tüm dünyada büyük bir ses getirmişti. Şirketin kurucusu Bas Lansdorp, Mars'a gitmek isteyen insanlardan videoyla başvuru yapmalarını ve şirkete maddi anlamda destek olmalarını istemişti. Daha sonra 2013 yılında yapılan açıklamalarda ise tam 80 bin kişinin "dünyayı değiştirmek için" Mars One projesine başvuru yaptığı açıklanmıştı. Hollandalı girişimci Bas Lansdorp tarafından 2012 yılında start verilen Mars One projesi büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Kızıl Gezegen'e ilk koloniyi taşıyacaklarını söyleyen şirket sonunda resmen iflas etti. Mars One projesi, bilimsel ve maddi anlamda gerçekçi bir tabana oturtulmamış olmasından dolayı araştırmacılar tarafından yıllardır eleştiriliyordu.

İflas haberi bir Reddit kullanıcısı tarafından dün ortaya çıkarıldı. İsviçre hükümetine gönderilen bir belgede Basel mahkemesinin 15 Ocak'ta şirketin iflasını ilan ettiği belirtilmiş. Kullanılan ifadelere göre şirketin hesaplarında en son yalnızca 25 bin dolar gibi bir para kalmış. Mars One şirketinin piyasa değeri kısa bir süre öncesine kadar 100 milyon dolar olarak gösteriliyordu.

Ancak tarihler 2015'i gösterdiğinde Mars One'ın cüretkar bir misyon değil de daha çok bir dolandırıcılık projesi olduğu ortaya çıkmaya başladı. Mars One üyelerinden birisi şirketin yaptığı hileleri ortaya çıkararak proje için başvuru yapanların sayısının toplamda sadece 2713 kişi olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin yaptığı seçmelerin de tamamen bir yalandan ibaret olduğunu ve en yetenekli insanlar yerine en çok parayı ödeyenlerin 100 finalist olarak açıklandığını belirti. Son olarak Mars One'ın Kızıl Gezegen'e gitmek için herhangi bir plana veya bütçeye sahip olmadığı da söylendi.



2015 yılında yaşanan bu olaylardan sonra yaklaşık üç buçuk yıldır şirketin tamamıyla sessizliğe gömüldüğünü görmüştük. Yani bugün ortaya çıkan iflas haberi aslında projeyi takip edenler için pek de sürpriz olmadı. Mars One, başladığı ilk günden bu yana zaten büyük bir saçmalıktan ibaretti.



Tabi Mars One böylece ilginç bir dolandırıcılık hikayesi olarak tarihe karıştı. Ancak uzay araştırmalarına olan ilginin artmasıyla birlikte gelecekte yine bu tarz projelerle karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Mars'a koloni götürmek on milyarlarca dolarlık bir bütçe ve müthiş bir mühendislik ekibi gerektiriyor. Bu tarz grupların her ikisine de sahip olmadığını unutmamak da fayda var.

