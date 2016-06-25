"Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri

2030'lu yıllarda insanlı Mars görevlerine başlamayı hedefleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir taraftan da insanları bu görevlere hazırlamaya çalışıyor. İnternet sitesi üzerinden sıklıkla çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş posterler paylaşan NASA, şimdi de gelecekte Mars'ı keşfedecek insanlar için hazırlanmış retro tarzında posterlerini ücretsiz indirmeye sundu.

Ayrıca Bkz.

"Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"

Bu muhteşem posterlerin tam boyutları için buraya tıklamanız yeterli.

http://mars.nasa.gov/multimedia/resources/mars-posters-explorers-wanted/?linkId=25534071#FAQ

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

"Mars kaşifleri aranıyor", "Size ihtiyacımız var" gibi 'işe alım' temalı olarak dizayn edilen posterlerde; Mars'ın uydularından birisinde gece mesaisi yapan bir astronottan, Marslı filmindeki Mark Watney gibi bitki yetiştirmekle uğraşan bir botanikçiye kadar birçok farklı bilim adamı görülüyor. Uzay ajansı gelecekte Mars'a göndereceği astronotlarının tüm bu özelliklere sahip olmasını istiyor.NASA özellikle de bu posterleri büyütüp duvara asmanızı öneriyor. Zira posterlerin en büyük amacı küçük yaştaki bilim meraklılarını etkilemek. Çocukların "Size ihtiyacımız var" posterindeki astronotun direkt kendileriyle konuştuğunu hayal etmesi isteniyor.