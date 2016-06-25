Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri

Gelecekteki insanlı Mars görevleri için her türlü hazırlıklara devam eden NASA sanatsal çalışmaları da ihmal etmiyor. İşte uzay ajansının internet sitesi üzerinden yayınlanan muhteşem posterler:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,9b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2030'lu yıllarda insanlı Mars görevlerine başlamayı hedefleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir taraftan da insanları bu görevlere hazırlamaya çalışıyor. İnternet sitesi üzerinden sıklıkla çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş posterler paylaşan NASA, şimdi de gelecekte Mars'ı keşfedecek insanlar için hazırlanmış retro tarzında posterlerini ücretsiz indirmeye sundu.

"Mars kaşifleri aranıyor", "Size ihtiyacımız var" gibi 'işe alım' temalı olarak dizayn edilen posterlerde; Mars'ın uydularından birisinde gece mesaisi yapan bir astronottan, Marslı filmindeki Mark Watney gibi bitki yetiştirmekle uğraşan bir botanikçiye kadar birçok farklı bilim adamı görülüyor. Uzay ajansı gelecekte Mars'a göndereceği astronotlarının tüm bu özelliklere sahip olmasını istiyor.

Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"
NASA özellikle de bu posterleri büyütüp duvara asmanızı öneriyor. Zira posterlerin en büyük amacı küçük yaştaki bilim meraklılarını etkilemek. Çocukların "Size ihtiyacımız var" posterindeki astronotun direkt kendileriyle konuştuğunu hayal etmesi isteniyor.

Bu muhteşem posterlerin tam boyutları için buraya tıklamanız yeterli.

http://mars.nasa.gov/multimedia/resources/mars-posters-explorers-wanted/?linkId=25534071#FAQ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
teramit 3 yıl en beğenilen
bizim HIRSIZ ı gönderelim Dünya da rahat eder Mars ta
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Dünyanın anasını ağlattılar şimdi sıra Mars'ta. Iraki Suriye, Afganistan kesmiyor artık adamları Orta Doğu. Hani yok da varsa bir ihtimal Mars'ta canlı demokrasi götürmek lazım. Canlı yoksa da o gezegeni de sömürmek lazım. Hala Mars'a falan insanlık için, bilim için gidiliyor sananlar var. Bildiğin sömürecek yer arıyorlar. Kuruttular dünyayı sıra yörüngedeki diğer gezegenlerde.
Dünyanın anasını ağlattılar şimdi sıra Mars'ta. Iraki Suriye, Afganistan kesmiyor artık adamları Orta Doğu. Hani yok da varsa bir ihtimal Mars'ta canlı demokras...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 3 yıl
gcb1903

Dünyanın anasını ağlattılar şimdi sıra Marsta. Iraki Suriye, Afganistan kesmiyor artık adamları Orta Doğu...


bizim ülke bu kafayla giderse daha çok anamızı ağlatırlar


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

gcb1903Dünyanın anasını ağlattılar şimdi sıra Marsta. Iraki Suriye, Afganistan kesmiyor artık adamları Orta Doğu...bizi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
personalcomputer 3 yıl
Oraya tesisler kurmayı hiç kimse reddetmez. Araştırma için kullanılacaksa pekiyi olur ama işin öbür madalyonunda açgözlülüğümüz var.

Koloni arayışlarımız bu dünyayı aştı. Umarım orayı da kirletmeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
romanadamita34 3 yıl
Mars'ın Berfin gibi hırslı ve çalışkan birilerine ihtiyacı var picardes.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
tema derneği miydi vakfı mıydı neydi
bir adam vardı ak sakallı
işte onu yollayacaksın buraya ;
bir bakmışsın her yer yemyeşil olu vermiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl
m.youtube.com/...
BU HABEREDE CUK OTURDU :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylosoft 3 yıl
Adamlar Mars'a gidiyor bizim gençlerimizdeki düzeye bak. Üzücü buraya günlük siyasi malzemeyi taşımasalar olmayacak sanki. Marsa şu an sizin yaşlarınızdaki insanlar gidecek aşağı yukarı. Bizim şu an bu halde olmamızın nedeni ne amerika ne ingiltere ne rusyadır sebep yine biziz. Hadi burdaki yorumlar yine belli düzeyde. Youtubede herhangi bir videonun altındaki Türkçe yorumlara bakın bir de başka dillerdeki yorumlara. İnsan gerçekten utanıyor.
Gençlerimiz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı çok seviyor. Mesela daha genel bir açıdan bakmış bir arkadaş. Kendince haklı. Ama emin olsun Mars'a gidenler gerçekten insanlık ve bilim için gidiyor. Oraya bizi götürecek olanlar siyasiler değil Bilim adamları çünkü. Ha marsa gittikten sonra tabi ki siyasiler orayı kullanacaktır sömürecektir orası ayrı. Ama bizim uzaktan sadece gıpta ile bakacağımız bir gerçek.
Hatta bir kısmımız aslında biz gittiklerine inanmıyoruz hepisi numara bile diyecektir.
İşte vizyon farkı kimi gider ve keşfeder kimi buna inanamaz bile:)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Gidelim de bir daha geri dönemeyelim, oldu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeşimizdeBiriVar 3 yıl
Ke-Mal esprisi hala yapılıyor mu bu memlekette. Seviye hala bu kadar düşük mü ya ilginç
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZacharyIscariot 3 yıl
Sloganda ufak bir düzeltme, "Mars'a ihtiyacımız var".
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Yahu, siyaset konuşmayalım. İnsanlık, hoşgörü, kardeşlik konuşalım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Dünyanın anasını ağlattılar şimdi sıra Mars'ta. Iraki Suriye, Afganistan kesmiyor artık adamları Orta Doğu. Hani yok da varsa bir ihtimal Mars'ta canlı demokrasi götürmek lazım. Canlı yoksa da o gezegeni de sömürmek lazım. Hala Mars'a falan insanlık için, bilim için gidiliyor sananlar var. Bildiğin sömürecek yer arıyorlar. Kuruttular dünyayı sıra yörüngedeki diğer gezegenlerde.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Mars için kobay aranıyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7868 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, MARS ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor 3 yıl Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor 3 yıl AMD Radeon RX 480, ABD pazarına çok büyük bir stok ile giriyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 logosu sızdırıldı 3 yıl Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası... 3 yıl Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor 3 yıl TraffickCam ile insan ticaretine engel olun 3 yıl Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz 3 yıl Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor 3 yıl Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek 3 yıl Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz 3 yıl Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti 3 yıl Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde 3 yıl Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması 3 yıl Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri 3 yıl En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor 3 yıl Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti 3 yıl YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor 3 yıl Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu 3 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri Sonraki Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı 3 yıl BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor 3 yıl YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor 3 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 3 yıl Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak 3 yıl Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? 3 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 3 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 3 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 3 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 3 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 3 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 3 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 3 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 3 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 3 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 3 yıl İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı 3 yıl Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim