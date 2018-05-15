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Marvel'ın müslüman süper kahramanı beyaz perdeye geliyor

Sinematik evrenine yeni kahramanlar eklemeye devam eden Marvel, müslüman süper kahramanı Ms Marvel'ın beyaz perdeye geleceğini açıkladı. İşte Kevin Feige'in açıklamaları:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
15,1b
1
89
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın ilk müslüman süper kahramanı Kamala Khan (Ms Marvel), sinematik evrene katılmaya hazırlanıyor. Marvel Stüdyoları'nın lideri Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği bir röportaj sırasında Ms Marvel'ın yakında sinematik evrende ilk kez tanıtılacağını açıkladı.

Kamala Khan'ın, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Captain Marvel filminden sonra tanıtılacağını söyleyen Kevin Feige,"Şu anda Brie Larson'un başrolünü üstlendiği Captain Marvel filmini hazırlıyoruz. Çizgi romanlarda bir başka karakter Ms Marvel ise, Captain Marvel'dan ilham alan müslüman bir süper kahraman. Captain Marvel filminin ardından Ms Marvel'ı da tanıtmayı planlıyoruz." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu"
Marvel çizgi romanlarında "Ms Marvel" takma adı daha önce birden fazla süper kahraman tarafından kullanılmıştı. Örneğin Brie Larson'un canlandıracağı Carol Danvers da bu kahramanlardan birisiydi. Ancak Carol Danvers daha sonra Captain Marvel takma adını kullanmaya başlamış ve Ms Marvel ismi de yeni ve genç bir kahrama geçmişti.

Ms Marvel isminin yeni sahibi olan Kamala Khan, Marvel çizgi romanlarında ilk kez 2013 yılında tanıtılmıştı. Pakistan asıllı genç bir süper kahraman olan Khan, aynı zamanda tanıtılmasından kısa bir süre sonra kendi serisine de sahip olmuş ve serinin çıkan ilk sayısıyla birlikte 2015 yılının Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü'nü kazanmıştı. Marvel'ın kendine ait serisi olan ilk müslüman süper kahramanı Kamala Khan, şu anda çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.

http://www.businessinsider.com/plans-in-the-works-to-add-muslim-superhero-ms-marvel-to-marvel-cinematic-universe-2018-5 Yorum Yaz
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Hazreti Bruce Wayne 1 yıl
Yorumlara baktım da kendimizi ne kadar ezik görüyormuşuz dedim yorumları yapanlar müslüman olmadığı için mi öyle yazdılar onu da anlamadım.
Adamların çoğunluğu hristiyan yahudi olup süper kahraman olabiliyorken müslüman neden olmasın beddua edip taş atıyormuş hristiyan süper kahramanlarda şeytan çıkartıp isaaağğğ diye ortalıklarda geziniyordu zaten gereksiz herif
Yorumlara baktım da kendimizi ne kadar ezik görüyormuşuz dedim yorumları yapanlar müslüman olmadığı için mi öyle yazdılar onu da anlamadım.Adamların çoğun...
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2 Yanıt Yanıtla +112
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koyunsavar 1 yıl
Müslüman süper kahraman rte ı yapmaları gerekiyordu bence
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esmerbuyucu 1 yıl
Süper kahraman, müslüman...

Belki evliyadır...
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muammer816 1 yıl
amaçlarının ne olduğunu anlayamadım.yakında çıkar kokusu fakat bişey biliyorsam o da batı dünyası genel olarak müslümanların çıkarına hiç bişey yapmazlar.ilk zamanlar bize faydalı gibi görünse de bazı davranışları sonra sonra zararlı olduğu anlaşılıyor maalesef.marvel'lın kaleminden çıkacak olan bu müslüman süper kahramanı pek mantıklı bulmadım.bakalım zaman ne gösterecek.
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esmerbuyucu 1 yıl
Marvel evreni kendi başına yeterince fantastik ve yaratıcı bir kurguya sahip bir evren. Ekstra fantastik dini figürlere girmeleri gereksiz
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Johny Constantine 1 yıl
DC'de de Yeniçeri vardı, Green Lantern ile Batman'a geliyorlardı Lantern şaşırıyordu aa Batman diye falan

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Rindaman 1 yıl
Müslüman olduğunu göze sokmak için
domuz eti yedirmezler
helal sertifikası dükkan sahibi pakistanlıdan alışveriş yapar
camiye giden erkek arkadaşı vardır, evlenene kadar öpüşmez bile
kazandığı 3 kuruş maaş ile ailesine bakar, annesi kesin hasta 9 da kardeşi vardır.
sokakta bunun türbanıyla dalga geçerler
mahalleli serseriler buna mahalleyi ne zaman havaya uçuracaksın esprisi yaparlar
çocuklardan birinin adı omar'dır. kesin müslüman ülkeden kaçarak amerika'ya sığınmıştır.
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Quard 1 yıl
Neden Pakistan asıllı oluyor da Türklerden olmuyor. Bizim neyimiz eksik :)
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Ters Mıknatıslanma 1 yıl
zaman Thor, Loki, Odin falan tanrı olmaktan çıkıyor mu? Çelişir yani, gerek yok böyle şeylere. Sırf müslümanlara yaranmak için yapılmış bir şey
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Assassino! 1 yıl
Ve böylece müslümanları iyi gösterme çabaları resmileşmiş oldu.
Son yıllarda izlediğim her filmde(özellikle marvel filmlerinde) veya dizide pakistanlı, hintli ve müslüman figuran görmekten bıkmıştım. Artık başrol vereceklerse hiç izlemem. Hollywooda ne oldu da bir anda bu gereksizlere sevgi duymaya başladılar ya?
Önceden diversity denince sadece siyah-beyaz akla gelirdi, asyalılara da alışmıştık ama şimdi her yer hintli pakistanlı veya diğer müslümanlarla dolacak. Yazık ne diyim. Kendi ayağına sıkıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Ters Mıknatıslanma 1 yıl Assassino!
Assassino!
Ve böylece müslümanları iyi gösterme çabaları resmileşmiş oldu.
Son yıllarda izlediğim her filmde(özellikle marvel filmlerinde) veya dizide pakistanlı, hintli ve müslüman figuran görmekten bıkmıştım. Artık başrol vereceklerse hiç izlemem. Hollywooda ne oldu da bir anda bu gereksizlere sevgi duymaya başladılar ya?
Önceden diversity denince sadece siyah-beyaz akla gelirdi, asyalılara da alışmıştık ama şimdi her yer hintli pakistanlı veya diğer müslümanlarla dolacak. Yazık ne diyim. Kendi ayağına sıkıyorlar.

Çok haklısın. Bu şekilde birilerine yaranmak çok saçma
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furandor 1 yıl
Müslüman ibaresi bile yetiyor islam düşmanlarının kudurmasına..
Bu kadar mi kin besliyorsunuz islama ? Bir sürü kahraman filmler diziler karakterler vs vs 1 tanesine laf etmezsiniz ama musluman dendiginde kininizde aklınız gidiyor degil mi ?
Nedir sizde ki islama olan nefretiniz.mutlaka sebebi vardir
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ImRoyal 1 yıl furandor
Çünkü senin müslüman siyaseti yapıp senin oyunu çalan siyasetçi islamdan iğrendirdi insanları. Elbette kişinin vicdanına kalmış olan inançtan kimse nefret etmiyor. NEfret ettikleri politize edilmiş dindir. Çünkü Osmanlı Abbasi Emevi yüzyıllarca böyle savaşa götrüdüler insanları. Ama bu çağda hala bu sömürünün devam etmesi uygunsuz çünkü islam bir siyasal ideoloji olarak zamanını doldurdu. İSlam artık kişi vicdan ve hürriyetine iade edilmelidir. Din siyaseti insanları iğrendirdi ve ayrıca müslüman olduğunu söyleyen insanlara nefret ekti. İnsanlar müslüman olmaya devam edersem insanlardan gereksiz yere nefret eden beyni yıkanmış bir aptala döneceğinde korktu ve ateist olmaya başladı. Ateist olmasa bile müslüman söylemlerinden iğrenmeye başladı. Müslüman olsa bile bunun vitrine çıkarılmaması gerektiğini düşünen insanlara dönüştüler. Müslüman demek herkesten herşeyden nedensizce nefret etmeye başlamış aşırı radikal ve politize olmuş insanları ifade eden bir kimlik haline geldi. HEm Türkiye'de hem de dünyada.
İslamın barış dini olması bir ironi sadece. İslam ideolojisi yüzyıllarca dünyayı yakıp yıkmıştır. İslam bir inanç olarak kimseye zarar vermedi ama islam devleti kurulduktan sonra kimse islam ideolojisinin önünü alamadı.
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bilgem 1 yıl MERNEPTAH
Ben din düşmanı değilim dinci düşmanıyım bir doktor 30 yılda meydana gelip "HOCA"ÜNVANI alıyor senin gibi dinciler 300 ayet bildimi bi sarık bi cübbe ALİM sıfatı alıyor peki kim veriyor bu ALİM SIFATINI TANRI MI?umarım din düşmanı olmadığımı anlamışsındır.
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Tensi 1 yıl
Marvel evreninde uzaylilar, tanrilar, yari tanrilar, evreni yok edebilecek kadar guclu varliklar, oluleri diriltebilenler, gerceklikten silebilenler, olumun kendisi vb aklina ne gelirse absurt karakter var zaten. Butun bunlarin arasinda herhangi bir dini motif kullanilmasi tamamen sacma ve sadece satis artirma amacli olabilir. Yoksa nasil yedirirler bu kadar hayalin icinde. Okumasi ve izlemesi keyifli ancak bizim evrenimizle paralellik kurmaya calismalari onlar icin bile fazla sacma.
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