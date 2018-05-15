Marvel'ın müslüman süper kahramanı beyaz perdeye geliyor

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Marvel'ın ilk müslüman süper kahramanı Kamala Khan (Ms Marvel), sinematik evrene katılmaya hazırlanıyor. Marvel Stüdyoları'nın lideri Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği bir röportaj sırasında Ms Marvel'ın yakında sinematik evrende ilk kez tanıtılacağını açıkladı.Kamala Khan'ın, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Captain Marvel filminden sonra tanıtılacağını söyleyen Kevin Feige,"Şu anda Brie Larson'un başrolünü üstlendiği Captain Marvel filmini hazırlıyoruz. Çizgi romanlarda bir başka karakter Ms Marvel ise, Captain Marvel'dan ilham alan müslüman bir süper kahraman. Captain Marvel filminin ardından Ms Marvel'ı da tanıtmayı planlıyoruz." sözlerini kullanıyor.Marvel çizgi romanlarında "Ms Marvel" takma adı daha önce birden fazla süper kahraman tarafından kullanılmıştı. Örneğin Brie Larson'un canlandıracağı Carol Danvers da bu kahramanlardan birisiydi. Ancak Carol Danvers daha sonra Captain Marvel takma adını kullanmaya başlamış ve Ms Marvel ismi de yeni ve genç bir kahrama geçmişti.Ms Marvel isminin yeni sahibi olan Kamala Khan, Marvel çizgi romanlarında ilk kez 2013 yılında tanıtılmıştı. Pakistan asıllı genç bir süper kahraman olan Khan, aynı zamanda tanıtılmasından kısa bir süre sonra kendi serisine de sahip olmuş ve serinin çıkan ilk sayısıyla birlikte 2015 yılının Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü'nü kazanmıştı. Marvel'ın kendine ait serisi olan ilk müslüman süper kahramanı Kamala Khan, şu anda çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.