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Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı

ABC, yeni Marvel dizisi Inhumans'tan yeni bir fragman yayınladı. İlk iki bölümü ABD'de bir hafta boyunca IMAX salonlarında gösterilecek olan dizi, bu ayın sonunda yayınlanmaya başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bir yandan sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, bir yandan da beyaz perdede yer vermediği eserlerini televizyon dünyasına taşıyor. Daha önce Agents of S.H.I.E.L.D, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ve The Defenders dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan Marvel, şimdi de sevilen çizgi roman serisi Inhumans'ı dizi haline getiriyor.

Agents of S.H.I.E.L.D. ve iki sezonun ardından iptal edilen Agent Carter'ın da yayınlandığı kanal olan ABC'nin hazırladığı Inhumans, bu ay izleyiciler ile buluşacak. İlk iki bölümü IMAX kameralar ile çekilen dizinin bu iki bölümü bugün ABD'de seçili sinemalarda gösterime girdi.
Bir hafta sürecek sinema macerasının ardından vizyondan kalkacak olan dizi, 29 Eylül'de ABC kanalında yayınlanmaya başlayacak. Yeni Marvel dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren ABC, Inhumans'tan bir fragman daha yayınladı.

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Marvel çizgi romanlarında kozmik evrenin önemli bir parçası olan Nainsanlar (Inhumans) özellikle son yıllarda Marvel dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Film hakları Fox'un elinde olan X-Men'i son yıllarda ihmal eden Marvel, bunun yerine Nainsanlar'ı ön plana çıkarmayı seçti.
Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı
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Nainsanlar Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde de önemli bir role sahip ancak Inhumans dizisinde farklı karakterlerin hikayesi anlatılacak. Senaryosunu Scott Buck (Dexter, Iron Fist)'ın kaleme aldığı dizide Dünya dışı bir uygarlık olan Nainsanlar'ın kraliyet ailesinin hikayesi anlatılacak.

Inhumans'ın başrollerinde Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung ve Ellen Woglom yer alıyor.
 

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Kerim5100 2 yıl
Fragman mı bütün sezon Netflix'e düştü :/
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adnan96 2 yıl
Sadece ABD değil Türkiye'deki IMAX salonlarında bugün gösterime girdi.
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